博報堂とHakuhodo DY ONE、「Meta Agency First Awards Japan 2025」において最優秀賞「Agency of the Year」を初受賞

株式会社博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社長：名倉健司、以下 博報堂）は、株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中雄三 代表取締役社長：小坂洋人、以下 Hakuhodo DY ONE）とともに、Meta日本法人Facebook Japanが主催する「Meta Agency First Awards Japan 2025」において、最優秀賞「Agency of the Year」を博報堂ＤＹグループとして初めて受賞しました。

「Meta Agency First Awards Japan」は、Metaが標榜・推奨する主要なビジネス領域において、優れた業績を納めたパートナー企業を顕彰することを目的に設立された賞です。2025年は前年に続き4回目の開催となります。

「Agency of the Year」は、Metaが推奨する主要ソリューションの推進や、年間を通じた量的・質的な成果を総合的に評価し、最も優れたパートナー企業に授与される賞です。2025年は、博報堂とHakuhodo DY ONEがMetaとのパートナーシップにおいて卓越した成果を上げ、Metaのビジネス成長に最も大きく貢献したエージェンシーとして表彰されました。

今回の受賞は、両社が、Metaのビジネス拡大において、高い水準での広告売上を達成した「量的貢献」に加え、営業部門、クリエイティブ部門、マーケティング部門の連携を強化し、博報堂ＤＹグループ一体となってMeta活用を推進する体制を構築し、各部門の知見やニーズを反映したMetaオリジナルソリューション開発などの「質的貢献」が高く評価されたものです。

今後も博報堂とHakuhodo DY ONEは、プラットフォーマー各社との連携を強化しながら、さらなるメディア価値の向上およびクライアント企業のマーケティング活動の支援に取り組んでまいります。