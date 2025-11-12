盛り上がる十一月場所！令和八年大相撲一月場所観戦チケットが当たるキャンペーン実施中　人気力士のオフショット＆十一月場所意気込みコメントを公開～1万円相当のファミマポイントが当たるXキャンペーンも開始～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである「『あなた』のうれしい」の一環として、公共料金・税金・通販代金など各種料金のお支払い時にファミマのアプリ「ファミペイ」を提示いただき、スタンプをためてコースを選んで応募すると、抽選で令和八年大相撲一月場所の観戦チケットとサイン入りオリジナルグッズが当たるキャンペーンを実施しております。

このたび、本キャンペーンを盛り上げるべく、人気力士に景品のオリジナルグッズにサインをいただいた際のオフショットを11月14日（金）午前9時にファミリーマートの公式Xで公開するほか、抽選でファミマポイント10,000円相当が10名さまに当たるXキャンペーンも開催いたします。

■盛り上がる十一月場所！人気力士のオフショットと、勝負メシや意気込みコメントを公開！

当キャンペーンでは、日本の国技である大相撲の令和八年大相撲一月場所チケットが総勢160名さまに当たる『観戦チケットコース』と、「人気力士直筆サイン入りアクリルスタンド」、「人気力士手形デザイン入り手ぬぐい」、「期間限定ファミマポイント」が総勢812名さまに当たる『その他景品コース』の2コースをご用意しております。

このたび、若隆景関、安青錦関、玉鷲関、阿炎関の4名に「アクリルスタンド」に直筆サインをしていただいた際のオフショットや、西前頭七枚目・阿炎関のファミリーマートのお気に入り商品や本場所前の勝負メシ、令和七年大相撲十一月場所に向けた意気込みコメントを公開いたします。土俵では見られない力士のみなさんの表情をお楽しみください。

～阿炎関インタビュー～

ファミリーマートの商品でお好きなものはありますか？以前ハマった食べ物や、衣料品などでも結構です。

阿炎関：僕は小さいころからファミチキが大好きです。

本場所前の勝負メシはありますか？

阿炎関：僕は納豆が好きで、部屋の近くにファミリーマートがあるんですけど、ファミマの何本か入っている納豆巻きが好きでよく食べています。

令和七年大相撲十一月場所（九州場所）の意気込みをお願いします。

阿炎関：皆さんが喜んでくれるような結果を出したいと思っているので、応援よろしくお願いします。

グッズにサインをする阿炎関

サイン時のオフショットは、ファミリーマート公式Xアカウントでご覧いただけます。

公開日時：2025年11月14日（金）9:00

X（@famima_now） URL：https://x.com/famima_now

■「ファミマの支払いでどすこい」Xキャンペーン開催！

ファミリーマート公式Xアカウント（@famima_now）をフォローのうえ、対象ポストに指定のハッシュタグをリプライすると、10名さまにファミマポイント10,000円相当が抽選で当たります。

【実施期間】

2025年11月13日（木）8:00～2025年11月19日（水）23:59

【ポイント付与時期・方法】

当選者には、2025年12月中旬頃までに、応募時に使用されたXアカウントのDM（ダイレクトメッセージ）に、当選通知と賞品（ギフトコード）を送信いたします。ただし、やむを得ない事情によりご連絡が遅れる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

お受け取りの際には、ギフトコードをファミマのアプリ「ファミペイ」にご入力いただく必要がございます。

詳しくは以下のサイトをご参照ください。

https://famipay.famidigi.jp/guide/fp-gift/

※ギフトコードの有効期限は2026年2月28日（土）23:59です。

※ファミマポイントの有効期間は、ギフトコード読み取り日の翌月から2か月後の末日となります。

＜ご参考＞

■キャンペーン概要

公共料金・税金・通販代金などを、ファミリーマート店舗にてファミマのアプリをスキャン後にお支払いいただくと、お支払い1件につき、ファミマのアプリ内にファミペイスタンプが1個たまります。ためたスタンプの数に応じてお好みのコースに応募が可能となります。

【キャンペーン期間】

2025年10月7日（火）～2026年2月2日（月）23:59

【応募期間】

・観戦チケットコース

2025年10月7日（火）～2025年12月26日（金）23:59

・その他景品コース

2025年10月7日（火）～2026年2月6日（金）23:59

■特典

【観戦チケットコース】

令和八年大相撲一月場所チケットが総勢160名さま（1組あたり最大4名さまでの観戦が可能なマス席3種が合計16組、1名さま観戦用のイス席4種が合計144名さま）に当たります。

●観戦日：2026年1月18日（日）～2026年1月25日（日）

※観戦日をお選びいただくことはできません。

【その他景品コース】

スタンプ4個で応募できる「人気力士直筆サイン入りアクリルスタンド（※1）」（12名さま）、スタンプ2個で応募できる「人気力士手形デザイン入り手ぬぐい」（300名さま※2）、や「期間限定ファミマポイント」が総勢812名さまに当たります。

※1：若隆景／安青錦／玉鷲／阿炎デザインの中からランダムで1種をお送りいたします。

※2：大の里／豊昇龍／琴櫻／若隆景デザインの中からランダムで1種をお送りいたします。

＜令和八年大相撲一月場所について＞

会場：両国国技館（〒130-0015 東京都墨田区横網1丁目3-28）

日程：2026年1月11日（日）～2026年1月25日（日）

※本キャンペーンで、観戦対象となる日程は2026年1月18日（日）～2026年1月25日（日）となります。

【当選連絡】

厳正なる抽選により当選者を決定し、ファミマのアプリ「ファミペイ」内でご連絡いたします。

・観戦チケットコース：2026年1月9日（金）以降

・その他景品コース：2026年2月13日（金）以降

※当選者の方のみへのご連絡となります。

詳細はキャンペーン特設ページをご覧ください。

URL：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2510_GrandSumo_January_cp.html

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上