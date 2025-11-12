iYell株式会社、沖縄支店開設 日建ハウジンググループ協力のもと「iYell沖縄支店オープニングレセプション」を開催

iYell株式会社

iYell株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長 兼 CEO：窪田光洋、以下「iYell」）は、株式会社日建ハウジング（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：眞保榮 秀一、以下「日建ハウジング」）が属する日建ハウジンググループの協力のもと、iYell沖縄支店を開設いたしました。 これを記念し、2025年11月11日に「iYell沖縄支店オープニングレセプション」を開催いたしました。

《 レセプション開催の背景と目的 》

本レセプションは、日建ハウジンググループとiYellが協業し、「沖縄を良くする活動」を推進。不動産・金融・テクノロジーの力をもって、地域の発展に寄与していく取り組みの第一歩として開催しました。

当日は、iYellのメインビジネスである住宅ローン業務支援システム「いえーる ダンドリ」および「401K（企業型確定拠出年金）」事業の紹介をはじめ、不動産テックの最新動向や今後の取り組みについても共有し、ご臨席いただいた沖縄県内の住宅事業者様および金融機関の皆様に、広く弊社の取り組みを知っていただく貴重な機会となりました。

《 今後の展望 》

iYellは、この度の沖縄支店開設を機に、日建ハウジンググループとの連携を一層強化してまいります。本取り組みは、多くの金融機関や投資家の皆様の支援・応援のもとで実現したものであり、今後はこの連携を軸として、沖縄県における住宅ローンの利便性向上や業務効率化を推進し、地域の住宅市場全体の発展に寄与してまいります。

今後とも、皆様の変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

《 支店詳細 》

【沖縄支店】

〒903-0825

沖縄県那覇市首里山川町一丁目68番地 ファイブテラス1階

《 提携先会社概要 》

会社名：株式会社日建ハウジング

代表者：代表取締役社長 眞保榮 秀一

本社所在地：沖縄県那覇市首里山川町一丁目68番地 ファイブテラス1階

設立：2000年3月

資本金：1億（2025年10月末時点）

URL：https://nikken-inc.jp/about/

《 会社概要 》

会社名：iYell株式会社（The iYell Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長兼CEO 窪田 光洋

本社所在地：東京都目黒区青葉台4丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ7階

設立日：2016年5月12日

払込資本金：82.7億円（2025年6月末時点）

コーポレートサイト：https://iyell.co.jp/

採用サイト：https://recruit.iyell.co.jp/

新卒採用サイト：https://recruit.iyell.co.jp/graduate/

公式ブログ：https://iyell.co.jp/iyellook