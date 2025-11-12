【日商簿記検定1級】第171回本試験「解答速報」を11/16（日）試験当日に公開！ さらに、『解答速報会』も当日YouTube＆TAC新宿校でライブ配信！

TAC株式会社資格の学校TAC 1級本試験解答速報会

日商簿記検定対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、11/16（日）に実施される『第171回日商簿記検定1級』の解答速報を試験当日にTACのWebサイトで公開いたします。さらに、「合格予想ライン」「本試験の所感」などをお伝えする『解答速報会』を同日にTAC新宿校にて開催、その模様をYouTubeにてLIVE配信いたします。ぜひご覧ください！

第171回日商簿記検定1級「解答速報」

▼掲載予定日時

11/16（日）15：00公開予定

▼公開URL

https://www.tac-school.co.jp/kouza_boki/sokuhou.html

※解答速報はTAC（株）が独自の見解に基づき、サービスとして情報を提供するもので、試験機関による本試験の結果等について保証するものではございません。

1級解答速報会【YouTube LIVE配信＆TAC新宿校】

▼実施日時

11/16（日）15：00～16：00

▼参加方法等詳細

https://www.tac-school.co.jp/kouza_boki/sokuhou.html

「解答速報」「合格予想ライン」「確実に得点しておきたい問題」などについてTACの人気講師がお話します。参加無料・予約不要・どなたでも参加OKです、ぜひご参加ください！

会 場▶TAC新宿校／YouTubeLIVE 同時配信

担当講師▶商会：石川貴大講師／工原：清水成彰講師

持ち物 ▶本試験問題／筆記用具／電卓

※当日にLIVE配信を視聴できなかった方は、後日アーカイブ配信いたします。

日商簿記検定とは？

日商簿記検定試験は、企業の経営活動を記録・計算・整理して、経営成績と財政状態を明らかにする技能を身につけることを目的として、日本商工会議所および各地商工会議所が主催する検定試験です。これまで約3,000万人が受験しています。 毎年2月、6月、11月の3回実施されるペーパー試験（統一試験）と、 3級、2級については随時受験が可能なCBT方式によるネット試験も実施されています。 紙とネットの両方で試験を実施していくので、受験の機会が増え、受験者数も増えると予想され、今まで以上に取得ニーズの高い資格となると言えるでしょう。



＜詳細はこちら＞

https://www.tac-school.co.jp/kouza_boki/boki_sk_idx.html

【TAC日商簿記検定講座 公式SNS情報】

■X URL：https://x.com/TacBoki

■YouTube URL：https://www.youtube.com/channel/UCfgCk8GS0fgO5XftV7nOr1A