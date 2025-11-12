国内最大級のアニメアワード『日本アニメトレンド大賞2025』3年連続で開催決定！2025年12月26日（金）19時より「ABEMA」で無料生放送

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年12月26日（金）19時より国内最大級のアニメアワード『日本アニメトレンド大賞2025』を開催し、その模様を「アニメSPECIALチャンネル」において無料生放送することを決定いたしました。

『日本アニメトレンド大賞2025』は、2025年に放送されたアニメ作品の中から、ネット/アニメ業界で“一番バズったアニメ”を発表する国内最大級のアニメアワードです。3回目の開催となる今年もXやアニメ情報メディア「アニメ！アニメ！」をはじめ、人気新作から異世界、旧作アニメなど幅広い作品を取り扱う「ABEMA」アニメでの視聴データをもとに、様々な角度から2025年のアニメ作品を徹底分析。ユーザー投票も交えながら、各部門の“大賞”作品を選出いたします。また当日は「ABEMA」のほかに、Xとの連動配信も実施し「X トレンド欄」からのライブ視聴も可能となります。

メインMCは3年連続でハライチの岩井勇気が務めるほか、新たに声優の日笠陽子の就任も決定いたしました。岩井は開催決定にあたり「昨今のアニメの盛り上がりとともに『日本アニメトレンド大賞』も良い式になってきていると思います！」とコメントを寄せ、日笠は初MCについて「自分が関わらせて頂いた作品が受賞するかも！？と、皆様と同じくドキドキわくわくしながら進行できたら良いなと思っております」と意気込みを語りました。他にもアニメ好きのゲストたちとともに、様々な企画を通して2025年のアニメ作品を振り返っていきます。

また番組内では、2025年に放送されたアニメのオープニングやエンディング、劇中歌の中から、話題を集めた人気アニソンを厳選してピックアップ。ライブ映像とともに、1年間のアニメ音楽シーンを彩った名曲の数々を振り返ります。さらに、2026年に放送される新作アニメ作品の最新情報もお届け予定です。

これまで、1年のうち最も輝いたアニメ作品として2023年は『【推しの子】』、2024年は『ダンダダン』が「日本アニメトレンド大賞」を受賞しました。3回目の開催となる2025年は「日本アニメトレンド大賞」をはじめ、「アニメソング賞」「アニメ話題賞 -TVアニメ部門-」「アニメ話題賞 -劇場版部門-」「オープニングアニメーション賞」「エンディングアニメーション賞」、さらにSNSで話題のショートアニメに贈られる「ショートアニメ賞」の7部門の“大賞”作品を決めるユーザー投票を実施します。「ABEMA」アニメ公式X（@Anime_ABEMA(https://x.com/Anime_ABEMA)）にて、本日11月12日（水）正午から11月24日（月）23時59分まで投票を受け付けています。ぜひ皆さまもご参加ください。このほか、開催当日には「アニメニュース賞」「ABEMA特別賞」などの発表も予定しています。

2025年のアニメシーンを総ざらいし、さらに来年のトレンドを先取りしてお届けする『日本アニメトレンド大賞2025』は、12月26日（金）19時より「ABEMA」にて無料生放送いたします。今後も豪華ゲストやスペシャル企画の情報を順次発表予定です。ぜひご注目ください。

■『日本アニメトレンド大賞2025』一覧

・日本アニメトレンド大賞

・アニメソング賞

・アニメニュース賞

・アニメ話題賞 -TVアニメ部門-

・アニメ話題賞 -劇場版部門-

・オープニングアニメーション賞

・エンディングアニメーション賞

・ショートアニメ賞

・ABEMA特別賞

■メインMCコメント全文

◇岩井勇気（ハライチ）

毎年MCを務めさせていただいていますが、昨今のアニメの盛り上がりとともに『日本アニメトレンド大賞』も良い式になってきていると思います！

今年はどんなアニメがトレンドだったか、生放送を観ながらみんなで盛り上がりましょう！

◇日笠陽子

今回初めてMCを務めさせて頂くことになりました！

2025年は話題作の続編はもちろん、ほっこり系や胸がキュッとする恋愛ものも多く感じました。自分が関わらせて頂いた作品が受賞するかも！？と、皆様と同じくドキドキわくわくしながら進行できたら良いなと思っております。お楽しみに！

■「ABEMA」/『日本アニメトレンド大賞2025』無料生放送概要

放送日時：2025年12月26日（金）19時～

放送チャンネル：アニメSPECIALチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/CP44UEx7vcPBps

出演者：

・メインMC：岩井勇気（ハライチ）、日笠陽子

・ゲスト：後日発表いたします。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。