ペットも“ウェルネスの時代”へ。プロテインブランド「MY ROUTINE」から誕生した“ヒト品質”のヤギミルクパウダー「Peti Pety」～ 11月12日〈わんにゃんの日〉に新発売　～

プロテインやスポーツサプリメントなど、革新的な商品を展開し、健康食品事業を強化している株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮上光喜）は、ペットの健康志向の高まりに応える形で、自社のプロテインブランド「MY ROUTINE」シリーズから新たに誕生した犬・猫・小動物用向けヤギミルクパウダー「Peti Pety Goat Milk（ペティペティ ゴートミルク）」を、**2025年11月12日（わんにゃんの日）**に新発売いたします。本商品は、オランダ産100％ヤギミルクを使用し、人間用プロテイン開発で培った「栄養設計力」と「品質管理ノウハウ」を活かして開発。“プロテインメーカーが本気でつくった、ペットのためのごほうびミルク”として、健康志向の高いペットオーナー層に向けて、“ペットウェルネス”という新たな習慣を提案します。

ブランド名”「Peti Pety（ペティペティ）」とは・・・

“ペットの小さな相棒”という意味を込めた造語。“やさしさを、毎日のごほうびに”という想いを込め、人とペットが心地よく共に暮らすための新しい健康習慣”を提案します

■商品概要

■社内モニターの声

■「ペットウェルネス市場」と開発背景

💡急拡大する「ペットウェルネス市場」

- 100％オランダ産×ヒューマンクオリティ酪農大国オランダで育まれた高品質ヤギミルクを100％使用。人間が口にしても安全なレベルのヒューマングレード基準で製造し、“ペットも家族”という発想から生まれた安心のナチュラルミルクです。- 消化吸収にやさしく、アレルギーにも配慮牛乳に比べて乳糖が少なく脂肪球が細かいため、お腹にやさしく消化しやすい設計。また、牛乳アレルギーの主因となる「αS1カゼイン」が少なく、敏感な体質の犬や猫、小動物にも与えやすい穏やかなミルクです。- 毎日のごはん・水分補給・おやつに使える万能パウダー冷水でも溶けやすい粉末タイプで、与え方は自由自在。フードへのトッピング、水分補給、手作りおやつの材料など、日常のあらゆるシーンで“ごほうびミルク”として活用できます。

近年、ペットを「家族」と捉える価値観の定着により、食事・運動・メンタルケアまでを含む“ペットのウェルネスライフ”への関心が急速に高まっています。矢野経済研究所の調査によると、国内のペット関連総市場規模は2023年度に小売金額（末端金額）ベースで約1兆8,629億円に達すると見込まれ、前年度比**＋4.5％**の成長を記録しています。（出典：矢野経済研究所「ペットビジネスに関する調査 2024」）特に、高品質・高付加価値のプレミアムフード、無添加・ナチュラル素材を訴求したペット用品、健康維持を目的としたサプリメント・機能性食品といった領域が顕著に伸長しており、“一頭あたり支出の増加”が市場成長を牽引しています。この流れの中で、ペットオーナーが「人と同じ品質・安心をペットにも」と考える傾向が強まり、“ペットウェルネス”は今やトレンドを超えた新しい生活文化として広がりを見せています。

💡 開発の背景：人と同じ基準で“毎日の健康習慣”を

▲アメリカンショートヘア「にのちゃん」メス4歳

ウエニ貿易では、人間用プロテインブランド「MY ROUTINE」で培ってきた食品加工技術・栄養設計力・品質管理の知見を活かし、「人とペットの健康習慣をつなぐ」というコンセプトのもとで本商品を開発しました。「Peti Pety Goat Milk」は、ペットにも人と同等の栄養価・安全性・味覚の心地よさを提供することを目指し、毎日続けられる“ナチュラルで安心なごほうびミルク”として誕生。人とペットがともにウェルネスライフを楽しむ、新しい選択肢をこれから提案していきます。

■商品概要

■商品名 ：Peti Pety(ペティぺティー)ヤギミルクパウダー（全粉乳タイプ）

■内容量 ：100g /300g ※300gはWEB限定

■価格 ：1,540円（税込）/2,970円（税込）

■販売先 ：「MY ROUTINE ONLINE SHOP」、「MY ROUTINE 楽天市場店」、「MY ROUTINE Amazon店」他

■発売日 ：11/12(水) わんにゃんの日

■販売者 ：株式会社ウエニ貿易

■Peti Pety ブランドメッセージ

▲Peti Pety ヤギミルクパウダ（全粉乳タイプ）100g

■Instagram：https://www.instagram.com/myroutine_official/

■アカウント名：myroutine_official

Peti Pety 商品ページ :https://www.myroutine.jp/brand/petipety

【マイルーティーン ブランドコンセプト】

動く。歩く。走る。働く。笑う。泣く。食べる。私達の毎日は、「動詞」でできている。

からだやこころを動かすこと、つまり生きることそのものが、スポーツなんだと思う。MY ROUTINEは、日々の暮らしの中の健やかさをサポートし、あなたのルーティーンとなって、より前向きに、より充実した毎日を過ごせるよう応援するブランド。

マイルーティーン公式サイト :https://www.myroutine.jp/（左から）パワーチョコレート風味 /ストイックバニラ風味 /マッスルストロベリー風味 /ストロングバナナ風味パンプマスカット風味/アクセルレモネード風味/抹茶風味/マグナムココア風味 700gシリーズ

「MY ROUTINE MAX（マイルーティーン マックス）700g」は、1食あたりタンパク質量25ｇ以上、最大26.8ｇ摂取できる配合量を実現しています。（フレーバーにより異なります。）

なりたいカラダを共に目指し自分を高めて、打ち勝つ*強さと身体づくりをサポートします。

ホエイプロテイン（WPC)100％使用し、吸収スピードが早く、さらにHMB成分を1食あたり35mg配合。プロテインの効果をより高めます。

＊グルタミン酸含有

▲SOU＋YOU（スーユー）SOU＋YOU 商品ページ :https://www.myroutine.jp/brand/souyou栄養×時短×おいしさを両立。「忙しい朝でも、カラダとココロを満たす5分の新習慣」スープで摂るたんぱく質“20g※の朝プロテイン♪あなたの朝に、カラダとココロを満たす新習慣をお届けします。

株式会社ウエニ貿易

時計、ファッション雑貨、フレグランス等のブランドを取り扱う専門商社です。

海外ブランド品の輸入卸において幅広いシェアを持っています。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。

フレグランスでは「サムライ」「ジャガー」「グレ」の総代理店を務める一方、メーカーとして「アクア シャボン シリーズ」「アニディール」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。