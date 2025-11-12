トランスコスモス、Metaが主催する「Meta Agency First Awards Japan 2025」において「Vertical New Hero - 不動産部門」を受賞

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、Meta日本法人Facebook Japan（以下、Meta）が主催する、「Meta Agency First Awards Japan 2025」において、「Vertical New Hero - 不動産部門」を受賞しました。これは、Meta広告において成果向上に欠かせない縦型動画（パフォーマントクリエイティブ）を不動産業界にも積極的に取り入れ、活用機会を拡大したことで、広告全体のパフォーマンス改善や、お客様企業の成果向上につなげたことが評価されたものです。

■Meta Agency First Awards Japan 2025 「Vertical New Hero - 不動産部門」について

この賞は、不動産業界におけるMetaの新たな活用の可能性を切り拓き、Metaを活用した成功事例を創出し、お客様企業の課題解決に大きく貢献した代理店に贈られる賞です。

■成果を最大限に引き出す独自の知見とソリューション

トランスコスモスはこれまで、Metaおよび不動産業界のお客様企業との密な連携のもと、常に最新の情報をキャッチアップし、お客様企業ごとにMeta広告のベストプラクティクスを追求してきました。こうした知見に基づき、Metaが注力するAIソリューションを元にした独自ソリューション「trans-ASC」開発・提供することで、お客様企業のビジネス環境にあわせた最適な運用を実現し、確かな成果創出につなげています(※)。

トランスコスモスは今後も、Metaの先進的な広告ソリューションを活用し、より良い顧客体験を提供することで、お客様企業のマーケティングを支援していきます。

※プレスリリース「Meta広告の広告効果を最大化するソリューション「trans-ASC」を提供開始」

https://www.trans-cosmos.co.jp/company/news/250925.html

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界36の国と地域・184の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。