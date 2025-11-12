“ガツガツ系”OWV＆“キラキラ系”OCTPATHから２人がゲストに登場！『つまみは紅しょうが 男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!』11月15日（土）23:30～放送

吉本興業株式会社

紅しょうがが、“宅飲み”スタイルでステキな男子ゲストと、食べて飲んでトークするBSよしもとの番組『つまみは紅しょうが 男子～！宅飲みするからウチ来ぃや～』（毎月第3・4土曜23:30～）。11月15日（土）の放送回では、同じ事務所の先輩・後輩で、2人でご飯に行くほど仲良しというOWVの本田康祐＆OCTPATHの古瀬直輝が登場します。

11月は熊プロの誕生月！ 35歳になった熊プロに、稲田は「言わんといて年齢！」とピシャリ

11月は熊元プロレスの誕生日ということで、オープニングでは35歳になるという誕生日の話。稲田は「35歳からは一気に大人な感じがする。だから、熊元さん、言わんといて、年齢」と無茶なお願いをしますが、それに対して「……とうとう人にまで強要するようになってきた」と熊プロ。そんな熊プロに番組からプレゼントが渡されます。袋を開ける前に触った感じを聞かれ「え、なんやろ、ゴミ袋？」と言って笑わせましたが、その後、ドキドキしながら袋を開封した熊プロは開口一番「えーー！ 番組用とかじゃなく、ホンマに私が欲しいモノや！」と大歓喜。果たして、熊プロが喜んだプレゼントはなんだったのでしょうか？

今回のゲストは、同じ事務所の先輩・後輩という間柄である、OWVの本田康祐＆OCTPATHの古瀬直輝が登場。12月に、OWVとOCTPATHの二組で初めての合同のライブをするということで、今回はグループを超えての2人での出演となりました。古瀬は、過去にこの番組に出演したことがあり、番組の雰囲気にも慣れている様子で、初っ端から“この番組限定の自己紹介”をして場を沸かせます。そんな古瀬の様子を見て、本田は「……挨拶でぼろ負けしました」と悔しがる一幕も。

芸人も震える難易度の高さ！ 特技「50音一発ギャグ」で見せた本田のハートの強さ

続く、プロフィール紹介では、「ガンプラだけで家に200体以上ある」という本田の趣味「コレクション」の話になります。「超合金ロボットの収集もしていて、合体させて遊んだりもする」と明かすと、それを聞いた熊プロは「私も3体差せるアクスタで、あゆ（浜崎あゆみ）の後ろにタモンズさんを並べたりしている」と独自の解釈での“合体”を披露し、これには一同爆笑。その後、披露された本田の特技だという「50音一発ギャグ」での盛り上がりも必見です！ 古瀬のプロフィール紹介では、稲田が「前の時より趣味が増えた！」と気づいた、増えた趣味とは？ そして、新しく始めた趣味を生かして「夢はキングダム！」と語る古瀬の野望についてもお楽しみに。

最後は、OCTPATHとOWVの曲に合わせて、4人で番組公式TikTokにアップする動画を撮ることに。本田はその出来栄えに「過去イチっすわ」と感想をもらしましたが、出来上がった動画をぜひチェックしてみてください。

『つまみは紅しょうが』は、毎月第3・4土曜23:30より放送。第1・第2・第5土曜23:30からは、これまでの放送回で人気があったものを再放送もされているので、毎週、いろいろな形で楽しんでください！

【番組情報】 つまみは紅しょうが 男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!

放送局：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：11月15日（土）23:30～24:00

出演者：熊元プロレス・稲田美紀（紅しょうが）

ゲスト： 本田康祐（OWV）、古瀬直輝（OCTPATH）

視聴方法：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020984(https://bsy.co.jp/programs/by0000020984)