【JID】30周年を迎えコーポレートサイトを刷新 ― 入居者様・オーナー様・不動産会社様それぞれに最適化した体験を提供

リニューアルの目的

JIDは賃貸保証システムを日本で初めて立ち上げたパイオニア企業として、累計利用者数 約600万人のお客様に連帯保証人として寄り添ってまいりました。賃貸住宅を借りる方の約8割以上賃貸保証を利用している一方で、制度そのものや担う役割についての認知・理解は十分とは言えません。今回のリニューアルでは、訪問者が賃貸保証の仕組みや背景にある理念を分かりやすく理解できるよう情報を整理するとともに、JIDの歩みと実績を丁寧に紹介し、訪問者に安心感と信頼を届けることを目指しました。

リニューアル概要

スマートフォン、タブレット、パソコンいずれの端末でも見やすく操作しやすいデザインに統一し、ナビゲーションを共通化することで、誰でも直感的に利用できる操作性を実現しました。

また、JIDの主要ステークホルダーである入居者様、オーナー様、代理店様それぞれのニーズを整理し、必要な情報へスムーズにたどり着けるサイト設計としました。よくある質問、手続きの流れ、申込み方法などを分かりやすくまとめることで、お問い合わせ対応の効率化を図り、サービス全体の品質向上につなげます。

サイトデザイン

日本で初めて「賃貸保証システム」を立ち上げたパイオニアとしての歩みを表現するため、サイトのデザインには30年の歴史を感じられる落ち着いた色調と和のモチーフを取り入れました。

また、JIDが連帯保証人としてご縁をつなぐという想いを込め、賃貸保証を身近に感じていただける温かみのある家族のイラストをメインビジュアルに採用しています。信頼感と親しみやすさを両立させたデザインです。

次の30年に向けてメッセージ

メインビジュアル

1995年の創業以来、JIDは「公平で公正な社会づくりに貢献する」という理念のもと、誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて活動してまいりました。賃貸住宅業界を取り巻く環境や課題は時代とともに大きく変化していきますが、JIDはこの理念をこれからも大切に受け継ぎ、次の30年も走り続けます。デジタル化が進展する中においても人と人との温かいつながりを重視し、住まいと暮らしを支える企業としてさらなる進化を目指します。

日本賃貸保証株式会社について

日本賃貸保証株式会社（JID）は、どなたにも差別なく安心して住宅に住まうことのできる社会の実現を目指して、1995年に創業しました。

「あらゆる人々のために、公平で公正な社会づくりに貢献していく。」

その実現に向けて、当社を中心とするJID GROUP一丸となって、これからも決して立ち止まることなく全力で事業に取り組んでいきます。

【会社概要】

社名：日本賃貸保証株式会社

代表：代表取締役 梅田 真理子

本社所在地：〒292-0067 千葉県木更津市中央3丁目4-23

資本金：1億円

事業内容：賃貸住宅の保証事業

HP：https://jid-net.co.jp

JIDコンセプトムービー：https://youtu.be/BOJGw8IgRxM

JID GROUP紹介ムービー：https://youtu.be/Kt1lzwQA24M



【JID GROUP】

日本賃貸保証株式会社（賃貸住宅の保証事業、HM24駆け付けサービス）

└https://jid-net.co.jp



JIDINVESTMENTS株式会社（不動産に関するコンサルティング）

└https://jid-investments.co.jp



ムービングマスタージャパン株式会社（運送事業）

└https://mmjnet.jp



ジョブスタイル株式会社（職業紹介、派遣事業）

└https://job-style.co.jp



特定非営利活動法人Standard Opinion Society（職業支援、教育支援、生活支援）

└https://sos-foundation.or.jp