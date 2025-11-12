【無料・先着20名限定】未来予測×AI×ファクトデータで「決定力」を高める実演セミナー｜CROSS Graph 11.27開催

写真拡大 (全4枚)

CROSS Business Producers株式会社

事業開発のプロフェッショナルファームであるCROSS Business Producers株式会社(https://crossproducers.com/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 三木言葉、以下「当社」）は、子会社の株式会社データリソース(https://www.dri.co.jp/)と共に、


生成AI×未来予測×ファクトデータを活用した次世代コンサルティングセッションプラットフォーム「CROSS Graph（クロス グラフ）(https://note.com/cbp189/n/n93109b0bb341)」の実演セミナーを2025年11月27日（木）に開催いたします。


会場は丸の内・新東京ビル4階カフェ「Join 4ths」、参加は無料（先着20名）です。




■ セミナー概要：


生成AIと実データを融合させた「CROSS Graph(https://note.com/cbp189/n/n93109b0bb341)」を活用し、「信頼できるファクトから未来戦略を描く」プロセスを実演します。


本セミナーでは、実際の市場データをもとに、生成AIがアウトプット・MVPサイト・シナリオなどを自動生成。その生成過程をリアルタイムでご覧いただきながら、経営・企画・新規事業開発など、“考える仕事”に関わる皆様へ、未来志向の業務変革のヒントをお届けします。



■ 開催案内：


テ　ー　マ：　CROSS Graph 実演セミナー


日　　　時：　2025年11月27日（木）15:30～18:00　


受　　　付：　CROSS Business Producer本社オフィス(https://crossproducers.com/about/)


会　　　場：　新東京ビル4階カフェ「Join 4ths」


アクセス　：　〒100-0005


　　　　　　　東京都千代田区丸の内三丁目3番1号　新東京ビル4階


　　　　　　　・JR京葉線「東京」駅直結


　　　　　　　・東京メトロ有楽町線「有楽町」駅 徒歩３分


　　　　　　　・東京メトロ千代田線・日比谷線・都営三田線「日比谷」駅 徒歩４分


参加費：無料


定員：20名（先着順）


申込締切：2025年11月26日（水）正午


※セミナー終了後（17:30～18:00）、軽食付きネットワーキングを予定しております（参加自由）




■ お申し込み方法：


下記フォームよりお申し込みください。
参加登録フォームはこちら（ https://forms.gle/SdbyGrogaHY6Rpi58(https://forms.gle/SdbyGrogaHY6Rpi58) ）


■ プログラム（予定）：


15:30～15:40　受付


15:40～15:50　ご挨拶


15:50～16:30　アウトプット生成実演（AI×ファクトデータ）


16:30～17:00　未来予測セッション＆討議


17:00～17:20　未来シナリオ発表


17:20～17:30　サービス説明・終了


17:30～18:00　ネットワーキング（軽食あり・参加自由）



■ 登壇者：


- 三木 言葉（KOTOBA MIKI）(https://crossproducers.com/people/#miki)

　AIコンセプトデザイナー／RAGアーキテクト


　CROSS Business Producers(株) 兼 (株)データリソース 代表取締役


　https://crossproducers.com/people/#miki


- 熊谷 友介（YUSUKE KUMAGAI）(https://crossproducers.com/people/#kumagai)

　クリエイティブ アーキテクト


　CROSS Business Producers(株) 取締役 兼 (株)データリソース 上級執行役員


　https://crossproducers.com/people/#kumagai


- 土佐 誠（MAKOTO TOSA）(https://crossproducers.com/people/#tosa)

　Future Leadership Designer


　CROSS Business Producers(株) シニアプランナー


　https://crossproducers.com/people/#tosa



CROSS Graphとは


CROSS Graph(https://note.com/cbp189/n/n93109b0bb341)は、CROSS Business Producers(https://crossproducers.com/)が開発した独自AI基盤と、データリソース(https://www.dri.co.jp/)が保有する世界200社の調査会社ネットワークから得た市場分析レポート（1,500～5,700冊）を融合。


“AIの創造力と人間の洞察力をつなぐ” 次世代のデータ・インテリジェンスプラットフォームとして、


正確な出典に基づく「意思決定に資するアウトプット」を実現します。




　　🌐 CROSS Graph ― Where Facts Meet Foresight

※下記の記事に詳細が記載されておりますのでぜひご一読ください。


「未来を語るAIを、生み出す。CROSS Graphが描く“知の収益化”　 ― 未来予測 × データ × 生成AIによる次世代コンサルティングセッション -」


https://note.com/cbp189/n/n93109b0bb341


　　　　　　　　　　　　　




【CROSS Business Producers株式会社の概要】




『世の中の変化をとらえ、事業開発を通じて社会に価値を送り出す』ことをパーパスとする、未来予測に基づくビジネスデザイン（Future Drawing(C)）で事業開発を支援するプロフェッショナルファームです。事業開発の原点を、将来予測におき、創業時より、米国IFTF（未来予測研究所Institute for the Future）と連携した未来を見通すアプローチを用いた企業戦略への提言、フィールドサーベイほかを実施し、新たな事業の立ち上げに寄与してまいりました。2012年より、「Vision 2050」として、サステナブルな2050年を予測する未来予測プログラムを継続的に実施し、2023年には未来予測に特化した支援サービス「Future Drawing(C)」の提供を開始しました。





会社名：CROSS Business Producers株式会社(https://crossproducers.com/)


住　所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル4階


代　表：三木言葉


設　立：2011年10月3日


U R L ：https://crossproducers.com




【株式会社データリソースの概要】




調査情報・データ・分析などを提供。媒体「調査レポート、年間サブスクリプションサービス、委託調査」を通じ、世界の電気通信・コンピュータ・エレクトロニクス・環境・エネルギー・自動車（自動運転・EV）関連・半導体・医薬医療 等の、最新の市場情報をはじめ、競合他社の戦略、新技術やサービスの開発、法規制、知的財産分野など、事業戦略立案に直結する価値のある情報・分析データを提供しております。





会社名：株式会社 データリソース(https://www.dri.co.jp/)


住　所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル4階


代　表：三木言葉


創立者：佐々木浩（現取締役）


設　立：1995年6月1日


U R L ：https://www.dri.co.jp/





　　　　　　　　　　　　　　　本件に関するお問い合わせ先


　　　　　　　　　　　　　CROSS Business Producers株式会社


　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社データリソース


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合同事務局


　　　　　　　　　　　　　MAIL： cbp_wp@crossproducers.com