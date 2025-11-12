【無料・先着20名限定】未来予測×AI×ファクトデータで「決定力」を高める実演セミナー｜CROSS Graph 11.27開催

CROSS Business Producers株式会社

事業開発のプロフェッショナルファームであるCROSS Business Producers株式会社(https://crossproducers.com/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 三木言葉、以下「当社」）は、子会社の株式会社データリソース(https://www.dri.co.jp/)と共に、

生成AI×未来予測×ファクトデータを活用した次世代コンサルティングセッションプラットフォーム「CROSS Graph（クロス グラフ）(https://note.com/cbp189/n/n93109b0bb341)」の実演セミナーを2025年11月27日（木）に開催いたします。

会場は丸の内・新東京ビル4階カフェ「Join 4ths」、参加は無料（先着20名）です。

■ セミナー概要：

生成AIと実データを融合させた「CROSS Graph(https://note.com/cbp189/n/n93109b0bb341)」を活用し、「信頼できるファクトから未来戦略を描く」プロセスを実演します。

本セミナーでは、実際の市場データをもとに、生成AIがアウトプット・MVPサイト・シナリオなどを自動生成。その生成過程をリアルタイムでご覧いただきながら、経営・企画・新規事業開発など、“考える仕事”に関わる皆様へ、未来志向の業務変革のヒントをお届けします。

■ 開催案内：

テ ー マ： CROSS Graph 実演セミナー

日 時： 2025年11月27日（木）15:30～18:00

受 付： CROSS Business Producer本社オフィス(https://crossproducers.com/about/)

会 場： 新東京ビル4階カフェ「Join 4ths」

アクセス ： 〒100-0005

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 新東京ビル4階

・JR京葉線「東京」駅直結

・東京メトロ有楽町線「有楽町」駅 徒歩３分

・東京メトロ千代田線・日比谷線・都営三田線「日比谷」駅 徒歩４分

参加費：無料

定員：20名（先着順）

申込締切：2025年11月26日（水）正午

※セミナー終了後（17:30～18:00）、軽食付きネットワーキングを予定しております（参加自由）

■ お申し込み方法：

下記フォームよりお申し込みください。参加登録フォームはこちら（ https://forms.gle/SdbyGrogaHY6Rpi58(https://forms.gle/SdbyGrogaHY6Rpi58) ）

■ プログラム（予定）：

15:30～15:40 受付

15:40～15:50 ご挨拶

15:50～16:30 アウトプット生成実演（AI×ファクトデータ）

16:30～17:00 未来予測セッション＆討議

17:00～17:20 未来シナリオ発表

17:20～17:30 サービス説明・終了

17:30～18:00 ネットワーキング（軽食あり・参加自由）

■ 登壇者：

- 三木 言葉（KOTOBA MIKI）(https://crossproducers.com/people/#miki)

AIコンセプトデザイナー／RAGアーキテクト

CROSS Business Producers(株) 兼 (株)データリソース 代表取締役

- 熊谷 友介（YUSUKE KUMAGAI）(https://crossproducers.com/people/#kumagai)

クリエイティブ アーキテクト

CROSS Business Producers(株) 取締役 兼 (株)データリソース 上級執行役員

- 土佐 誠（MAKOTO TOSA）(https://crossproducers.com/people/#tosa)

Future Leadership Designer

CROSS Business Producers(株) シニアプランナー

■CROSS Graphとは

CROSS Graph(https://note.com/cbp189/n/n93109b0bb341)は、CROSS Business Producers(https://crossproducers.com/)が開発した独自AI基盤と、データリソース(https://www.dri.co.jp/)が保有する世界200社の調査会社ネットワークから得た市場分析レポート（1,500～5,700冊）を融合。

“AIの創造力と人間の洞察力をつなぐ” 次世代のデータ・インテリジェンスプラットフォームとして、

正確な出典に基づく「意思決定に資するアウトプット」を実現します。

🌐 CROSS Graph ― Where Facts Meet Foresight

※下記の記事に詳細が記載されておりますのでぜひご一読ください。

「未来を語るAIを、生み出す。CROSS Graphが描く“知の収益化” ― 未来予測 × データ × 生成AIによる次世代コンサルティングセッション -」

【CROSS Business Producers株式会社の概要】

『世の中の変化をとらえ、事業開発を通じて社会に価値を送り出す』ことをパーパスとする、未来予測に基づくビジネスデザイン（Future Drawing(C)）で事業開発を支援するプロフェッショナルファームです。事業開発の原点を、将来予測におき、創業時より、米国IFTF（未来予測研究所Institute for the Future）と連携した未来を見通すアプローチを用いた企業戦略への提言、フィールドサーベイほかを実施し、新たな事業の立ち上げに寄与してまいりました。2012年より、「Vision 2050」として、サステナブルな2050年を予測する未来予測プログラムを継続的に実施し、2023年には未来予測に特化した支援サービス「Future Drawing(C)」の提供を開始しました。

会社名：CROSS Business Producers株式会社(https://crossproducers.com/)

住 所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル4階

代 表：三木言葉

設 立：2011年10月3日

U R L ：https://crossproducers.com

【株式会社データリソースの概要】

調査情報・データ・分析などを提供。媒体「調査レポート、年間サブスクリプションサービス、委託調査」を通じ、世界の電気通信・コンピュータ・エレクトロニクス・環境・エネルギー・自動車（自動運転・EV）関連・半導体・医薬医療 等の、最新の市場情報をはじめ、競合他社の戦略、新技術やサービスの開発、法規制、知的財産分野など、事業戦略立案に直結する価値のある情報・分析データを提供しております。

会社名：株式会社 データリソース(https://www.dri.co.jp/)

住 所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル4階

代 表：三木言葉

創立者：佐々木浩（現取締役）

設 立：1995年6月1日

U R L ：https://www.dri.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

CROSS Business Producers株式会社

株式会社データリソース

合同事務局

MAIL： cbp_wp@crossproducers.com