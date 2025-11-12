【無料・先着20名限定】未来予測×AI×ファクトデータで「決定力」を高める実演セミナー｜CROSS Graph 11.27開催
事業開発のプロフェッショナルファームであるCROSS Business Producers株式会社(https://crossproducers.com/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 三木言葉、以下「当社」）は、子会社の株式会社データリソース(https://www.dri.co.jp/)と共に、
生成AI×未来予測×ファクトデータを活用した次世代コンサルティングセッションプラットフォーム「CROSS Graph（クロス グラフ）(https://note.com/cbp189/n/n93109b0bb341)」の実演セミナーを2025年11月27日（木）に開催いたします。
会場は丸の内・新東京ビル4階カフェ「Join 4ths」、参加は無料（先着20名）です。
■ セミナー概要：
生成AIと実データを融合させた「CROSS Graph(https://note.com/cbp189/n/n93109b0bb341)」を活用し、「信頼できるファクトから未来戦略を描く」プロセスを実演します。
本セミナーでは、実際の市場データをもとに、生成AIがアウトプット・MVPサイト・シナリオなどを自動生成。その生成過程をリアルタイムでご覧いただきながら、経営・企画・新規事業開発など、“考える仕事”に関わる皆様へ、未来志向の業務変革のヒントをお届けします。
■ 開催案内：
テ ー マ： CROSS Graph 実演セミナー
日 時： 2025年11月27日（木）15:30～18:00
受 付： CROSS Business Producer本社オフィス(https://crossproducers.com/about/)
会 場： 新東京ビル4階カフェ「Join 4ths」
アクセス ： 〒100-0005
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 新東京ビル4階
・JR京葉線「東京」駅直結
・東京メトロ有楽町線「有楽町」駅 徒歩３分
・東京メトロ千代田線・日比谷線・都営三田線「日比谷」駅 徒歩４分
参加費：無料
定員：20名（先着順）
申込締切：2025年11月26日（水）正午
※セミナー終了後（17:30～18:00）、軽食付きネットワーキングを予定しております（参加自由）
■ お申し込み方法：
下記フォームよりお申し込みください。
参加登録フォームはこちら（ https://forms.gle/SdbyGrogaHY6Rpi58(https://forms.gle/SdbyGrogaHY6Rpi58) ）
■ プログラム（予定）：
15:30～15:40 受付
15:40～15:50 ご挨拶
15:50～16:30 アウトプット生成実演（AI×ファクトデータ）
16:30～17:00 未来予測セッション＆討議
17:00～17:20 未来シナリオ発表
17:20～17:30 サービス説明・終了
17:30～18:00 ネットワーキング（軽食あり・参加自由）
■ 登壇者：
- 三木 言葉（KOTOBA MIKI）(https://crossproducers.com/people/#miki)
AIコンセプトデザイナー／RAGアーキテクト
CROSS Business Producers(株) 兼 (株)データリソース 代表取締役
https://crossproducers.com/people/#miki
- 熊谷 友介（YUSUKE KUMAGAI）(https://crossproducers.com/people/#kumagai)
クリエイティブ アーキテクト
CROSS Business Producers(株) 取締役 兼 (株)データリソース 上級執行役員
https://crossproducers.com/people/#kumagai
- 土佐 誠（MAKOTO TOSA）(https://crossproducers.com/people/#tosa)
Future Leadership Designer
CROSS Business Producers(株) シニアプランナー
https://crossproducers.com/people/#tosa
■CROSS Graphとは
CROSS Graph(https://note.com/cbp189/n/n93109b0bb341)は、CROSS Business Producers(https://crossproducers.com/)が開発した独自AI基盤と、データリソース(https://www.dri.co.jp/)が保有する世界200社の調査会社ネットワークから得た市場分析レポート（1,500～5,700冊）を融合。
“AIの創造力と人間の洞察力をつなぐ” 次世代のデータ・インテリジェンスプラットフォームとして、
正確な出典に基づく「意思決定に資するアウトプット」を実現します。
🌐 CROSS Graph ― Where Facts Meet Foresight
※下記の記事に詳細が記載されておりますのでぜひご一読ください。
「未来を語るAIを、生み出す。CROSS Graphが描く“知の収益化” ― 未来予測 × データ × 生成AIによる次世代コンサルティングセッション -」
https://note.com/cbp189/n/n93109b0bb341
【CROSS Business Producers株式会社の概要】
『世の中の変化をとらえ、事業開発を通じて社会に価値を送り出す』ことをパーパスとする、未来予測に基づくビジネスデザイン（Future Drawing(C)）で事業開発を支援するプロフェッショナルファームです。事業開発の原点を、将来予測におき、創業時より、米国IFTF（未来予測研究所Institute for the Future）と連携した未来を見通すアプローチを用いた企業戦略への提言、フィールドサーベイほかを実施し、新たな事業の立ち上げに寄与してまいりました。2012年より、「Vision 2050」として、サステナブルな2050年を予測する未来予測プログラムを継続的に実施し、2023年には未来予測に特化した支援サービス「Future Drawing(C)」の提供を開始しました。
会社名：CROSS Business Producers株式会社(https://crossproducers.com/)
住 所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル4階
代 表：三木言葉
設 立：2011年10月3日
U R L ：https://crossproducers.com
【株式会社データリソースの概要】
調査情報・データ・分析などを提供。媒体「調査レポート、年間サブスクリプションサービス、委託調査」を通じ、世界の電気通信・コンピュータ・エレクトロニクス・環境・エネルギー・自動車（自動運転・EV）関連・半導体・医薬医療 等の、最新の市場情報をはじめ、競合他社の戦略、新技術やサービスの開発、法規制、知的財産分野など、事業戦略立案に直結する価値のある情報・分析データを提供しております。
会社名：株式会社 データリソース(https://www.dri.co.jp/)
住 所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル4階
代 表：三木言葉
創立者：佐々木浩（現取締役）
設 立：1995年6月1日
U R L ：https://www.dri.co.jp/
本件に関するお問い合わせ先
CROSS Business Producers株式会社
株式会社データリソース
合同事務局
MAIL： cbp_wp@crossproducers.com