Sony MusicによるVTuberプロジェクト「VEE」、公式パペット「ゔぃーぱぺ」ビジュアル・詳細公開&第一弾販売開始！

写真拡大 (全7枚)

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村松 俊亮）は、バーチャルタレント育成＆マネジメントプロジェクト「VEE」より、所属タレントをモチーフにした「ゔぃーぱぺ」の第一弾を販売開始いたしましたことをお知らせします。



本商品は、VEE所属タレント4名の個性や魅力をそのまま詰め込んだ“手のひらサイズ”のぬいぐるみパペットで、ふかふかの素材感と指を入れて動かせる仕様です。


まるでタレントたちが目の前にいるかのような感覚を楽しめ、お出かけに連れ出すのに最適なサイズになっています。




・販売情報


第一弾（雨庭やえ / 北白川かかぽ）： 2025年11月12日 (水)18:00～在庫限り


第二弾（カガセ・ウノ / 黒燿リラ）： 2026年1月中旬予定



雨庭やえ

カガセ・ウノ


北白川かかぽ

黒燿リラ

商品名： ゔぃーぱぺ


価格(税込)： 各4,950円 ※送料別


販売個数：各100個


特典：複製サイン入り出生証明書・デジタル出生証明書


販売場所： VEE公式ファンコミュニティサイト「VEELLAGE（ヴィーレッジ）」（URL：https://veellage.jp）


素材：ポリエステル



※本商品は数量限定販売です。



・発売記念企画「ゔぃーぱぺ フォトコンテスト」開催！



ゔぃーぱぺフォトコンテスト

開催期間：2025年11月19日(水)～12月14日(日)



第一弾販売を記念してフォトコンテストを開催いたします！


購入したパペットを撮影した写真をVEE公式コミュニティ「VEELLAGE」にて募集します！


投稿いただいた作品の中から、雨庭やえ・北白川かかぽが自らお気に入りの作品を選出し、特別配信にて発表予定です。



「VEE」プロジェクト概要



VEE：ロゴ

Sony Musicによる、史上最大規模のバーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト。


本プロジェクトを通して、配信や動画制作だけでなく、音楽、声優、創作など、各バーチャルタレントが"夢"を実現させるための活動を展開。これまで多岐にわたるエンタテインメント事業を展開してきたソニーミュージックグループが持つノウハウやソリューションを最大限に活用することにより、各バーチャルタレントの活動をサポートしていきます。


オーディションに合格したバーチャルタレントが2022年5月より続々とデビュー/加入。2024年4月より、姉妹プロジェクトであった「VERSEn」のタレントも加入し、現在合計23名のVTuberが在籍中。

・公式サイト：https://vee-official.jp/
・公式YouTube：https://www.youtube.com/@VEE_official
・公式X：https://x.com/_vee_official_