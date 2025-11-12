12月11日(木) AndTech「生成AIと世界情勢を交えた半導体戦略 ～現状と今後予想される展開～」WEBオンラインZoomセミナーを開催予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、生成AIについて第一人者からなる「生成AIと世界情勢を交えた半導体戦略 ～現状と今後予想される展開～」講座を開講いたします。

生成AIの登場により半導体需要は拡大し、EVも地球温暖化対策の柱として今後普及が進む見込みです。これらを支える半導体技術はスケーリングの限界を迎え、構造や材料の革新が求められる新たな局面に入っています。本講座ではこうした技術的・産業的変化を俯瞰し、既存企業や新規参入企業にとっての機会とリスクを整理。事業展開における判断材料となる視点を講演します。

本講座は、2025年12月11日開講を予定いたします。

詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1f0bf9de-0816-6836-ad46-064fb9a95405

- Live配信・WEBセミナー講習会 概要

テーマ：生成AIと世界情勢を交えた半導体戦略 ～現状と今後予想される展開～

開催日時：2025年12月11日(木) 13:00-17:00

参 加 費：45,100円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

- セミナー講習会内容構成

ープログラム・講師ー

合同会社アミコ・コンサルティング CEO 友安 昌幸 氏

- 本セミナーで学べる知識や解決できる技術課程

・AIと半導体、ChatGPTなど注目度を増すAIの影響

・半導体技術動向、半導体製造装置、材料に求められるトレンド等の情報

・半導体製造装置業界の新規参入可能性

・地政学など各種リスク

- 本セミナーの受講形式

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

株式会社AndTechについて

化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

- 下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

【講演主旨】

半導体業界は、ChatGPTなど生成AIの登場により、ますます規模拡大する見込みです。現在一時的に停滞している電気自動車(EV)についても長期的には地球温暖化対策の重要な要素として普及が進むでしょう。これを支えているのも、半導体です。

一方で、半導体の進化を支えてきた技術は、半導体が単純なスケーリングに限界を迎え、構造、材料を模索しつつイノベーションを起こしていく時代に入った今、それぞれの工程において技術革新を求められるようになってきています。本講座では、こうした状況を概観していきます。

事業的には、既存企業にも高成長率を見て新規参入を狙う企業にも、機会とリスクが相まみえる状況ともいえるでしょう。このような状況を踏まえて、取るべき戦略の参考になりそうな観点をお話しします。

【プログラム】

１.AIと半導体

２.半導体技術動向

2-1 ロジック

2-2 DRAM

2-3 VNAND

2-4 Advanced Packaging (Heterogeneous Integration)

2-5 イメージセンサー

2-6 AIチップ

2-7 DTCOからSTCO

2-8 エネルギー問題について

2-9 シリコンフォトニクス

2-10 パワー半導体

３.半導体製造装置・材料へのニーズ

3-1. リソグラフィー

3-2. エッチング

3-3. 成膜

3-4. CMP

3-5. ドーピング

3-6. 洗浄

3-7. アドバンストパッケージング

3-8. メトロロジー

3-9. その他

４.半導体製造装置業界の新規参入可能性

５.今後の展望

質疑応答

【講演者の最大のPRポイント】

東京エレクトロン（半導体製造装置メーカー）およびSamsung Electronics（半導体メーカー）の両側の立場から、3８年間にわたって装置開発／開発支援に携わってきました。G. Nadler教授が提唱するブレークスルー思考に傾倒し、装置開発だけでなく、あらゆる問題に解決に対して実践してきました。本質の追求、多方向の視点、上位の目的からの最適解を構築することを得意とします。半導体業界での発展の転機に数回にわたって寄与しました。Sematech, SRC, imec, SEMIといったコンソーシア、大学等との協業、M&A DDの経験があります。

SEMI STS, ALE Symposium等での講演経験があります。

現在は、コンサルタント業務を通して、新規事業、新製品開発に取り組む企業を技術、マネジメント側面で支援しています。また、DX推進支援も行っています。KPMG Japan製造セクターでのアドバイザー活動もしています。

AI, IT系の資格を取得し、ビジネス経験、データ分析経験に根差した、当事者視点での支援を心がけています。

