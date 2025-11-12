【11/15開催】沼津市で食と観光をテーマにした起業事例を紹介！地域資源を活かすスモールビジネスセミナー開催 ～青果店から始まるまちづくり-起業家・小松浩二氏が語る地域密着型ビジネスの実践～

EXPACT株式会社

静岡を拠点に地方スタートアップや起業家支援、学生向けアントレ教育推進等を行うEXPACT株式会社（静岡県静岡市、代表取締役 高地 耕平、以下：エクスパクト）は、沼津市より受託した「令和7年度沼津市スモールビジネス起業セミナー開催業務」の一環として、2025年11月15日(土)に第3回目となるセミナーを開催します。

今回のテーマは「沼津市での起業事例紹介～食・観光業～」です。地域に根差した青果店からスタートし、公共施設や地域資源を生かしたまちづくりに取り組む一般社団法人 lanesgape 代表の小松浩二氏をゲストに迎え、リアルな体験談を通じて、地地域に根差す食や観光に関する起業の可能性を探ります。



＜第3回セミナー詳細＞

日時：2025年11月15日（土）13:00～14:30

会場：EL PASITO（静岡県沼津市大手町4丁目6-2 2F）

トークテーマ：沼津市での起業事例紹介 ～食・観光業～

講師：小松 浩二氏（一般社団法人 lanscape）

一般社団法人 lanscape：http://numazu-j.net/lanescape.html

内容：地域に根差した飲食・観光分野での起業事例を紹介し、リアルな体験談を共有

申込フォーム：https://docs.google.com/forms/d/1TkCyTePPmSQ1zVJdwsslITTfo0zR_yiBUM7m_76iaEE/viewform?edit_requested=true

また、本セミナーの開催に際して沼津のまちづくりと起業家精神をテーマとして、起業家たちが気軽に集い語り合えるローカルナイトカンファレンス『Night Shift Numazu』を開催しました。セミナー参加者もNight Shift Numazuを通じてさまざまな挑戦者と交流し、新しいビジネスの着想や連携のきっかけを得ています。

本カンファレンスはこれまでに2回開催されており、地域の若手起業家や事業者、学生など延べ50名以上が参加しました。沼津の未来を担うプレイヤー同士が出会い、次の一歩を生み出す場として好評を博しています。

過去のイベントレポート：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000072634.html



■令和7年度沼津市スモールビジネス起業セミナー開催業務とは

沼津市は、人口減少や産業構造の変化、若年層の域外流出、地域資源の未活用といった課題に直面しています。これらを克服するためには、既存産業の活性化に加え、新しいビジネスに挑戦する起業者が参入しやすい環境を整えることが欠かせません。一方で、働き方に対する価値観の変化に伴い、都市と地方の垣根を超えた起業や、セカンドキャリアとしての創業など、多様なライフスタイルに基づくビジネス展開の可能性が広がっています。エクスパクトは、こうした時代の変化を踏まえ、本事業では、必要な知識の習得を支援するとともに、参加者同士のネットワーキングと継続的なサポートを実施することで、地域内での起業家精神を育み、創業機運を醸成します。



■EXPACT株式会社とは

TOMOLプロジェクトを運営するEXPACTは、スタートアップやベンチャー企業の資金調達（融資/エクイティ/補助金）から、人事、広報支援まで企業の成長ステージに合わせて、幅広くコンサルティングを行う。特に、得意とする資金調達支援において補助金（小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金など）を活用した資金調達支援社数が300社を超えており、補助金等資金調達による支援総額は2025年時点で「40億円」を突破を突破。そのほか、TOMOLプロジェクトやStartup Weekend静岡の立ち上げ、学生に向けた起業講座やセミナーの実施など約6年間静岡における起業家育成にも取り組んでいます。



＜会社概要＞

（１） 社 名 ：EXPACT株式会社（ https://expact.jp/ ）

（２）代表者取締役：高地 耕平

（３）本社所在地 ：静岡県静岡市葵区紺屋町8番地の12

（４） 設 立 ：2018年7月

（５） 事 業 内 容 ：資金調達支援（融資・VC・補助金）、人事制度構築・採用支援、広報PR支援等



【本件に関するお問い合わせ先】

EXPACT株式会社 広報担当

■お問い合わせ窓口：info@expact.jp