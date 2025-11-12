【ウェビナー】12/2（火）DX推進の成功の法則は「データ活用」。DXの目的に合った「ツール選定の考え方」とは？

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2025年12月2日（火）『DX推進の成功の法則は「データ活用」。DXの目的に合った「ツール選定の考え方」とは？』セミナーを開催します。

申し込む :https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/dxtool

日 時：2025年12月2日（火） 15：00～15：30

会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）

参加費：無料

定 員：50名

対 象：・DX推進部門の責任者・ご担当者

・DXで成果を挙げられていないと感じている方

・生成AIのビジネス活用に興味のある方

主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

共 催：ブレインズテクノロジー株式会社

参加方法：https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/dxtool

＜内容＞

2018年9月に経済産業省が「DXレポート」を公表して以降、その重要性が広く伝わり、DXの取組は当たり前の企業活動の一部となりました。一方で、重要性は理解しているものの、取り組み方やDX人材の不足などの理由から、いまだに手をつけられない企業もあり、DXに対する二極化が進んでいるとも言えるでしょう。

急速に注目を集める「生成AI」も、DXの起爆剤として大きな期待が寄せられていますが、必ずしも万能ではないということに注意が必要です。

このセミナーでは、企業DXのトレンドとDX成功の法則、そしてDXで成果を出すための「ツール選定の考え方」をご紹介します。話題の対話型生成AIだけでなく、近年再注目されているエンタープライズサーチやチャットボットなど、複数のツールを比較してお伝えします。

＞＞詳細・お申込み

https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/dxtool