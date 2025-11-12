¡ÖPerformance Learning Award 2025¡×JAL¡¢¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤Ê¤É¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È16¼Ò¤¬·èÄê¡ª
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖUMU¡Ê¥æー¥à¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥æー¥à¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ÅÄ¤·¤å¤¦Ê¿¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖPerformance Learning Award 2025¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È16¼Ò¤òÁª½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÃÎ¼±¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢³Ø½¬¤ò´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤ä·Ð±Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÄ¾·ë¤µ¤»¤¿Í¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥éー¥Ë¥ó¥°¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆüËÜÍ£°ì¤Î¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î³×¿·Åª¤Ê³Ø½¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¸·Àµ¤Ê¤ë°ì¼¡¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢³Æ¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë16¼Ò¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ëÉ½¾´¼°¤Ç¤Ï¡¢Æó¼¡¿³ºº¤ò·Ð¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¼õ¾Þ´ë¶È¤ÎÈ¯É½¤Ë²Ã¤¨¡¢³Ø½¬¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤¿¼õ¾Þ´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò¹â¤á¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê³Ø½¬»öÎã¤Ë¿¨¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§É½¾´¼°¤Ø¤Î»²²Ã¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.umu.co/lp/performance-learning-award/
¢£Performance Learning Award¤È¤Ï
¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤Ï´ë¶È¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È³Ø½¬¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡¢À¸À®AI¤Ê¤É¤Î¿·µ»½Ñ¤ò¤¤¤«¤Ë¿Íºà°éÀ®¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤ò¤É¤¦°éÀ®¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿º¬ËÜÅª¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖPerformance Learning Award¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë³Ø½¬¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë²ò·èºö¤ò¡¢Àè¿Ê´ë¶È¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ç¤Ï¡¢³Ø½¬¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë´ë¶È¤òÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¾Î¤¨¡¢¤½¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢³Ø½¬¤¬´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤ä·Ð±Ä¤ËÍ¿¤¨¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ä¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò½Å»ë¤·¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥éー¥Ë¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê³èÍÑ¡¢¤½¤·¤ÆÂ¾¼Ò¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ë³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤äÆ³Æþ»öÎãµ»ö¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤µ¤ì¡¢´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÆ°²è¡Ë
https://www.youtube.com/watch?v=qv9iabC6AfU&t=2s(https://www.youtube.com/watch?v=qv9iabC6AfU&t=2s)
¢£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È´ë¶È°ìÍ÷¡ÊÁ´16¼Ò¡¢¸Þ½½²»½ç¡Ë
¡¦¥¢¥¹¥Æ¥é¥¹À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò
¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥â¥Ç¥ë¤ò³Ë¤È¤·¤¿MR¥¹¥¥ëÊÑ³× ～¸Ä¤ÎÀ®Ä¹¤òÁÈ¿¥²ÁÃÍ¤Ø～
½¾Íè¤Î¾ðÊóÄó¶¡·¿¤«¤é¸ÜµÒ¤ä´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Êú¤¨¤ëº¤¤ê¤´¤È¤äË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÂÐ¤·¤Æ²ò·èºö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö²ÝÂê²ò·è·¿¡×¥¢¥×¥íー¥Á¤Ø¤Î¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢²ÝÂê²ò·è·¿¾ðÊóÄó¶¡¥¹¥¥ë¤Î¶¦ÄÌ¥Õ¥ìー¥à¡ÖACE¡ÊAstellas Customer Engagement Model¡Ë¡×¤òºöÄê¤·¡¢¥¹¥¥ë¤ò¶¦ÄÌ»ØÉ¸²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢³Ø½¬¢ª¼ÂÁ©¢ª²Ä»ë²½¢ª¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÌó800Ì¾µ¬ÌÏ¤Ç¹½ÃÛ¡£MR°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬À®²Ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¼çÂÎÅª¤Ë¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¡¦À®Ä¹¼Â´¶¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë°éÀ®¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢²ÝÂê²ò·è·¿¾ðÊóÄó¶¡¥¹¥¥ë¥¹¥³¥¢¤¬¶È³¦Ê¿¶Ñ°Ê¾å¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¶ÈÀÓ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Á¤¿¤¹
～ ¾¯¤Ê¤¤¼ê¿ô¤Ç¸ú²Ì¤ÏºÇÂç ～¡Ö¥Ò¥ÈÃæ¿´¤ÎÁÈ¿¥ºî¤ê¡×
ÍÄÃÕ±à¡¦ÊÝ°é±àÀìÌç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÛ£Ëæ¤ÊÉ¾²Á´ð½à¡×¡ÖÃÎ¼±¤ÎÂ°¿Í²½¡×¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ÎÉÔºß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ¾®´ë¶ÈÆÃÍ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¡£ÀìÌçÃÎ¼±¤Î¡Ö¥Ê¥ì¥Ã¥¸ÂÎ·Ï²½¤È¥¹¥¥ë¥Þ¥Ã¥×¡×¡¢Á´¿¦°÷¤Î¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¾ðÊó²Ä»ë²½¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿¦°÷ÂÐ±þ¤Î»þ´Ö¤¬È¾¸º¤·Ìò°÷¤ÏÇä¾å¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦¤Î¡Ö¤ä¤ëµ¤¡×¤ÏµÞ¾å¾º¡£¶µ°é»þ´Ö50¡óºï¸º¡¢ºÎÍÑ·×²è¤òÇÜÁý¤·¡¢Çä¾åÀ®Ä¹Î¨¤ò30%¤«¤é55%¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒTAO Partners
¡ÖTAO Immersive Learning¡×³Ø¤Ó¤Ë¡ÈË×Æþ¡É¤¹¤ë¡£¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£
·Ð¸³³Ø½¬¡¦¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦³°ºß²½¤Î3ÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤Àß·×¤µ¤ì¤¿Ë×Æþ·¿¸¦½¤¡ÖTAO Immersive Learning¡×¡£¼õ¹Ö¼ÔËþÂÅÙ95¡óÄ¶¡¢¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨97¡óÄ¶¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë15,000¿Í°Ê¾å¤¬¼õ¹Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µºà¤Î°ìÉô¤Ë¤ÏÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Í´Ö¤¬Ã´¤¦¤Ù¤ÉôÊ¬¤È¤ÎºÇÅ¬¤ÊÊ¬Ã´¤ò½Å»ë¡£ÂåÉ½Åª¤ÊÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¸¦½¤Äó¶¡¸ÜµÒ¤ÎÎ¥¿¦Î¨¤ò50¡óºï¸º¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â³Û¹Ö»Õ¤ä²áÅÙ¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¡ÈÀäÂÐ¤Ë¡ÉÌ²¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¸ú²ÌÅª¤Ê¸¦½¤¤òÄó¶¡¤·¡¢¶µ°é³Êº¹¤Î²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥à¥é
UMU¤Ç²ÃÂ®¡ª¡Ø¿Í¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¶µ°é¡Ù¤Î¼ÂÁ©¤ÈÀ®²Ì
¡Ö¿Í¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¡×¸¦½¤¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¹Í¤¨Êý¡×¤Î¾úÀ®¤ËÃíÎÏ¡£ÆÃ¤Ë¿·Â´Æ³Æþ¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢±Ä¶È¥¹¥¥ë¤Î¹ÖµÁ¡Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¸¦½¤¤ò¸úÎ¨²½¡£ÁÏ½Ð¤·¤¿»þ´Ö¤ò1on1ÌÌÃÌ¤Ë½¼Åö¤·¡¢¸Ä¡¹¤Î²ÝÂê¤òÁá´ü¤ËÇÄ°®¡¦ÂÐ±þ¤·¡¢¹Í¤¨Êý¤Î¾úÀ®¤È¶¦¤Ë¿¦¾ìÄêÃåÎ¨¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ìó3,400Ëü±ß¤Î¿ÍºàÅê»ñ¤ò³Î¼Â¤Ë²ó¼ý¤·¡¢ROI¤òºÇÂç²½¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò°÷¤Î°ÅÌÛÃÎ¤ò·Á¼°ÃÎ²½¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦¶µ°é¤Î±ß³ê²½¡¦Â°¿Í²½¤ÎËÉ»ß¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò £Ã£Ø»ö¶ÈÅý³ç £Ä£Ã£ÃÁí³ç ¿ÍºâÀïÎ¬ËÜÉô ÁÈ¿¥³«È¯Éô °éÀ®´ë²è²Ý
¡Ø»ö¶È½ê¥È¥ìー¥Êー¸¦½¤¡Ù¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍÁÏ½Ð
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ーÉôÌç¤ÎÁá´üÂà¿¦Î¨²þÁ±¤È¡¢Ç¯´Ö3,000Ëü±ß¤ÎºÎÍÑ¶µ°éÈñ¤Îºï¸º¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î»ö¶È½ê¥È¥ìー¥Êー¸¦½¤¤ò¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥ÈÃæ¿´¤ÎÂÎ¸³·¿¤ØÅ¾´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¤äE¥éー¥Ë¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Î§³Ø½¬»Ù±ç¤äÈ¼Áö·¿¥Õ¥©¥íー¤Ç¸½¾ì¤Ø¤ÎÄêÃå¤òÂ¥¿Ê¡£¸¦½¤¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï97¡ó¤¬¶ÈÌ³¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È²óÅú¤·¡¢Áá´üÂà¿¦Î¨¤ÏÊ¿¶Ñ2.8¡ó¤Î²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÎÍÑ¶µ°éÈñ¤ÏÅö½éÌÜÉ¸¤ò¾å²ó¤ê¡¢2025Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤Ç2,500Ëü±ß¤Îºï¸º¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Æâ³°¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
È¾Æ³ÂÎ¿Íºà¤ÎÁÏ½Ð¤ò¡È¿ÍÅª»ñËÜÅê»ñ¡É¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¡¡
³ÈÂç¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÉÔÂ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¿ÍÅª»ñËÜÅê»ñ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎ¿Íºà°éÀ®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³«È¯¡£ºÂ³Ø¤Ç¤ÏAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÈ¾Æ³ÂÎE¥éー¥Ë¥ó¥°¡×¤È¡ÖÈ¾Æ³ÂÎAI¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤ò»ÏÆ°¤·¡¢ÃÎ¼±½¬ÆÀ¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËVR¤äMRµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤â¹½ÃÛÃæ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¹â¤¤¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥ªー¥×¥ó¥¯¥é¥¹¥¿ー½¸ÃÄ¤Ø¤ÎÊÑ³×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·ì±ÕÀ½ºÞµ¡¹½
¡È¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤òÂ¥¤¹Ê¸²½¤ÎÁÏÂ¤¡É ÃÎ¼±ÄêÃå¤È¥¹¥¥ë¸þ¾å/¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ø¤ÎÆ»¶Ú ¡¡
MR¤Ë¤è¤ë¡Ö°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÀµ³Î¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦³èÆ°¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥ÈÎý½¬¤Î´Ä¶À°È÷¤È¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯À¼¤òÈ¼¤¦¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥ÈÎý½¬¤òµ¤·Ú¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤È¤ÎÏ¢·È¤ä¼«¸Ê³Ø½¬ÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¡£¤Þ¤¿¡¢¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ÎÃ´ÊÝ¤äÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ëMR¤Î¾Î»¿¤È¤¤¤Ã¤¿»Üºö¤òÄÌ¤¸¤Æ¼çÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¥¿Ê¡£·ë²Ì¡¢½ÅÅÀ³èÆ°¹àÌÜ¤Î³èÈ¯²½¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤Ë´óÍ¿¤·¡¢³èÆ°¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤È¼çÂÎÅª¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥ÈÊ¸²½¤Î¾úÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò
µìÍè·¿¶µ°é¤«¤é¤Î°ìÀÆÅ¾´¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¤è¤ë´ÉÍý¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶õ¹ÁÎÎ°è¤Ç¤Î¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖµìÂÖ°ÍÁ³¤Î¶µ°éÂÎ·Ï¡×¤ä¡Ö»æ¥Ùー¥¹»þÂå¤Î¼êË¡¤¬»Ä¤ë¼õ¹Ö¡¦»ñ³Ê´ÉÍý¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¡¢³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢´ûÂ¸¶µ°é¤ò°ìÀÆºþ¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã»´ü´Ö¤Ç¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤ËÈ¼¤¦¹©É×¡¢¿·¤¿¤Ê³Ø½¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ñ³Ê¡¦¼õ¹Ö´ÉÍý¡¢¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¤Î³èÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Á´¼ÒÅª¤Ê¶µ°éÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¡£¼è¤êÁÈ¤ß¤Î·ë²Ì¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ò´ÑÂ¬¤Ç¤¤¿¤Û¤«¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¤è¤ë´ÉÍý¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤â¼Â¸½¤·¡¢¶µ°éÃ´Åö¼Ô¤ÎÉé²Ù·Ú¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¿Í¤ÈAI¤ò¸ß¤¤¤Ë³è¤«¤·¹ç¤¦¥éー¥Ë¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¼«¤é¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×¿Íºà°éÀ®
¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¿¦¤Î¿·Â´¼Ò°÷Ìó50Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢°éÀ®¼Ô¤Î¼ê¤¬Î¥¤ì¤¿¸å¤ÎÀ®Ä¹Æß²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¡Ö¼«¤é¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×¿Íºà°éÀ®¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢½¾Íè¤Î¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°ÂÎÀ©¤ò²þ³×¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¿Í¤¬¤ä¤ë¡×¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢AI¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°éÀ®¼Ô¤¬¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢³Æ¼ï½ÅÅÀKPI¤ÎÂçÉý¿Ä¹¡¢¿·¿Í¤ÎÀ¸»ºÀ107¡óUP¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò»Ä¤·¡¢°éÀ®¼Ô¹©¿ô¤â1400»þ´Ö¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
REHAB¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¡×¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È³×Ì¿ ～¥éー¥Ë¥ó¥°¥µー¥¯¥ë¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥µ¥Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£À®¸ù¤ÎË¡Â§～
¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È³×Ì¿¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ë°ÍÂ¸¤»¤ºÁÈ¿¥¤¬¼«Áö¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òREHAB¥á¥½¥Ã¥É¡Ê¹ÔÆ°²Ê³Ø¤È´ë¶È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÈ¯ÁÛ¤òÍ»¹ç¡Ë¤ò´ðÈ×¤Ë¹½ÃÛ¡£»²²Ã¼Ô180¿ÍÁ´°÷¤Î¥³ー¥¹´°Î»Î¨89¡ó¡¢¥éー¥Ë¥ó¥°¥µー¥¯¥ë¤Î¥Ó¥åー¿ô11ËüÄ¶¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¶¯À©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«È¯Åª¹ÔÆ°¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿À®²Ì¤Ç¤¹¡£¡Ö»²²Ã¾ãÊÉ¤ò½üµî¡×¡ÖÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¡×¡Ö¥Äー¥ë¤Ç»Ù±ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ½é¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡È3¤Ä¤ÎÊÉ¡É¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¥éー¥Ë¥ó¥°¥µー¥¯¥ë¤ò³èÍÑ¡£³Ø¤Ó¹ç¤¤¤Î½Û´Ä¤¬ÄêÃå¤·¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬´èÄ¥¤é¤º¤È¤â³Ø¤Ó¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¼«Á³È¯À¸¤¹¤ë¡Ö¼«Áö·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥Ð¥ë
¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÁá´ü°éÀ®¤Ø¿·¤¿¤Ê³Ø½¬¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ä¹ÔÆ°¤ËÊÑ²½¤¬¡ª¡©
Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¿·Æþ¼Ò°÷¤òÁá´ü°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡¦¹Í»¡¸À¸ì²½¡¦¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ç³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤ë¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò³ÎÎ©¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥ÈÎý½¬¤ËAI¥íー¥×¥ì¤òÆ³Æþ¤·¶µ°éÂ¦¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨È¯À¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÄêÃå¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿ºÝ¤Ë³Ø½¬¤Î°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¡¢¼«È¯Åª¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥ÉÊÑ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áá´ü°éÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Æþ¼Ò1Ç¯´Ö¤Ç¤ªµÒÍÍ¤òÃ´Åö¤Ç¤¤ë¿·Æþ¼Ò°÷¤¬³ÈÂç¤·¡¢Äó°Æ¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ïÎà¤âÌó2ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÊÝ¸±¸«Ä¾¤·ËÜÊÞ
¡È¤ï¤«¤ë¡É ¤«¤é ¡È¤Ç¤¤ë¡É ¤Ø¿·¿Í°éÀ®¤Î³×¿·¥¹¥Èー¥êー ～AI¡ß¥Ò¥ÈFB¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ºÆ¸½À～
½é´ü¸¦½¤¤Ë¤ª¤±¤ë´ðÁÃÎÏ¤Î½¬ÆÀÉÔÎÉ¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥ÈÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½¸¹ç¸¦½¤¤òºþ¿·¡£¡Ö¡È¤ï¤«¤ë¡É¤Î¾õÂÖ¤ÇÄäÂÚ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È´Ä¶¤ÎºÇÂç²½¡ß¥Ò¥ÈFB¡×¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥È·¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥íー¥×¥ì¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦²ÝÂê¤ÎÆ³Æþ¤ò2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢¸Ä¡¹¤Î²ÝÂê¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤È²ò·èÄó¼¨¡¢À®Ä¹¤Î²Ä»ë²½¡¢Æ±´ü´Ö¤Ç¤ÎÁê¸ßÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¡£´ðÁÃÎÏ¤Î½¬ÆÀÉÔÎÉ¤Î²ò¾Ã¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦»°ÌÚ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¡Ö¿·¤·¤¤µ¤¤Å¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×100¡óÃ£À®¡ª»°ÌÚ»Ô ¶µ°÷¸¦½¤DX ¡¡
¶µ°÷¤ÎÂ¿Ë»²½¤È¸ÉÎ©²½¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤È¼ÂÁ©¤Ø¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¼´¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¡£¡Ö³Ø¤Ó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¼ÂÁ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¸¦½¤¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç§ÃÎ²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯¥Þ¥¤¥¯¥í¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ç³Ø½¬¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¤ò¹â¤á¡¢¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¤È¡ÖÌÜÉ¸ÀßÄê¡×¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò¾úÀ®¤·¡¢³Ø¤Ó¹ç¤¤¤òÂ¥¿Ê¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÇ¿·¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤µ¤¤Å¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï100%¤òÃ£À®¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¶µ°÷¤¬¼ø¶È¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Ê¤É¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄ¤Î°éÀ®¡ÖÂç¡×²þ³×
ÁÏµÒÎÏ¤Î¶¯²½¤È±Ä¶È¿¦°÷¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿±Ä¶È¿¦°÷¤Î°éÀ®²þ³×¤ò¿ä¿Ê¡£¸Ä¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¶µ°é¤ÎÉÔÂ¤ä¶µ°é¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥ì¥Ù¥ëÊÌ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÎÇÛ¿®¤ä¡¢ËÜ¼Ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¶µ°é¤Î¼Â»Ü¡¢¿·¤¿¤Ê³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¶µ°é¥¤¥ó¥Õ¥é¤Îºþ¿·¡¢ÈÎÇäÏÃË¡·±Îý¤Î¶¯²½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ä¥Þ¥È±¿Í¢³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ö°ÂÁ´Âè°ì¡¢±Ä¶ÈÂèÆó¡×¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°ÂÁ´¶µ°é¥â¥Ç¥ë
¡Ö°ÂÁ´Âè°ì¡¢±Ä¶ÈÂèÆó¡×¤ÎÍýÇ°¤ò¼¡À¤Âå¤Ø·Ñ¾µ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÁ´»ØÆ³¤ÎÂ°¿Í²½²ò¾Ã¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö°ÂÁ´»ØÆ³¼Ô¥¹¥¥ë¸¡Äê¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»ØÆ³¼Ô¤Î°éÀ®¡¦É¾²Á¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢AIÉ¾²Á¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢É¸½à²½¡¦¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¾²Á¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ò1¿Í¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ¤Ç6»þ´Ö¤«¤é30Ê¬¤ËÃ»½Ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÄê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¶¯¸Ç¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ÂÁ´»ØÆ³Ä¹¤Ø¤Î¶Ñ¼Á¤Ê¶µ°é¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°ÂÁ´¶µ°é¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦³ÚÅ·À¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
UMU¤ÈAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢ÂåÍýÅ¹´Ö¤Ç¤ÎÁê¸ß³Ø½¬¤È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó³×¿·
ºòÇ¯ÅÙ¤Î³Ø½¬À®²Ì¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Á´ÂåÍýÅ¹¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ÈÁê¸ß¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¿¼²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£UMU¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡¢²ñ¼Ò¤ÈÂåÍýÅ¹¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ï¥Ö¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Á´ÂåÍýÅ¹¤Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤Ë¤ÏAI¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢À©ºî¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤¿·ë²Ì¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ê¸¦½¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÌó4.7ÇÜ¤Ë³È½¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢UMUÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤¿ÂåÍýÅ¹´Ö¤ÎÁê¸ß³Ø½¬¤¬³èÀ²½¤·¡¢¸½¾ì¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ç¤âËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸¦½¤¤Î¸úÎ¨²½¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
É½¾´¼°ÅöÆü¤Ï¡¢¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ´ë¶È¤ÎÈ¯É½¤Ë²Ã¤¨¡¢³Æ¼õ¾Þ´ë¶È¤Ë¤è¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤ÎÅÐÃÅ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î³Ø½¬ÀïÎ¬¤ä¼ÂÁ©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§Performance Learning Award 2025
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë14:00～17:30¡Ê13:00 ¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¡Ê¢©160-0023 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-6-2¡Ë
¼çºÅ¡§¥æー¥à¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
Äê°÷¡§650Ì¾
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
»²²ÃÊýË¡¡§°Ê²¼URL¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.umu.co/lp/performance-learning-award/
°Ê¾å
¢£UMU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
UMU¡Ê¥æー¥à¡Ë¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÀ¤³¦203¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç100Ëü¼Ò°Ê¾å¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï28,000¼Ò°Ê¾å¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖUMU¡×¤ò³Ë¤Ë¡¢³Ø½ÑÅª¤Êº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼ÂÁ©·¿AI¥ê¥Æ¥é¥·ー³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖUMU AILIT¡Ê¥¨ー¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¡×¡¢¥×¥í¥ó¥×¥ÈÉÔÍ×¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¡ÖUMU AI Tools¡×¤Ê¤É¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢AI»þÂå¤Î´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø½¬Ê¸²½¤Î¾úÀ®¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤¬¼«Î§Åª¤Ë³Ø¤Ó¡¢AI¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò½¬ÆÀ¡¦³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢¤è¤êÁÏÂ¤Åª¤ÇÀïÎ¬Åª¤Ê»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤äµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¤ÎºÇÂç³èÍÑ¤È²ÃÂ®ÅÙÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://umujapan.co.jp/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§¥æー¥à¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§¢©160-0022¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É 4-1-6 JR¿·½É¥ß¥é¥¤¥Ê¥¿¥ïー 18³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾¾ÅÄ ¤·¤å¤¦Ê¿
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2018Ç¯2·î9Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍøÍÑ¤·¤¿¶µ°é¥éー¥Ë¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÈÎÇä
URL¡¡¡¡¡§https://umujapan.co.jp/