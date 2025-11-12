ArduinoがM5Stackとタッグを組んだ新製品「Arduino Nesso N1」を発表、スイッチサイエンスでも販売予定

株式会社スイッチサイエンス

株式会社スイッチサイエンス（本社：東京都新宿区、代表取締役：金本茂）は、Arduinoが2025年11月11日に発表した最新モデル「Arduino Nesso N1」を、準備が整い次第販売開始いたします。

「Arduino Nesso N1」は、M5StackとArduinoがタッグを組んで開発した、ESP32-C6搭載のコンパクトなIoT開発キットです。無線機能はWi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / Thread / LoRaと多種利用可能で、スマートホームや工業用、もしくは教育用アプリケーションに最適です。

1.14インチのタッチディスプレイ、プログラマブルボタン、IMU、赤外線送信機、RGB LED、ブザー、充電池を搭載。また、GroveとQwiicのコネクタも備え、ArduinoのModulinoやその他Qwiicモジュール、また全てのM5StackのセンサーもArduino Cloudで利用することができ、遠隔監視やデータの視覚化をシームレスに可能にします。

実装済みのハードウェアや頑丈なエンクロージャ、そしてArduino IDE、MicroPython、UIFlowでの開発サポートにより、セットアップの手間を省いて、すぐに開発に取り掛かることが可能です。

Arduino Nesso N1

▶︎ 「Arduino Nesso N1」の特徴

▶︎ 「Arduino Nesso N1」の仕様

- 開発が容易：マルチプロトコル（Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / Thread / LoRaWAN）をシームレスに接続可能- 省電力：スマートノードやウェアラブルなどの低消費電力アプリケーションに- 手間なくセットアップ：既存の開発環境であらかじめ設定されたソフトウェアを利用可能- プラグ・アンド・プレイ：Modulinoやその他Qwiic/Groveモジュールが利用可能IMU/IR送信機 標準搭載：より幅広いプロジェクトを実装可能優れた直感性：プログラマブルボタンとタッチスクリーン搭載- 省力化に貢献：あらかじめ筐体に入っていることで余計な時間や労力を削減、開発に集中できます- マイコン：ESP32-C6 シングルコア 32ビット RISC-V CPU＠最大20 MHz- メモリ- - 16 MB NORフラッシュ- - 512 KB SRAM- USB：1 x USB Type-Cコネクタ- 無線機能- - 2.4 GHz Wi-Fi 6- - 802.15.4 Thread 1.4- - Bluetooth 5.3LoRa（850-960 MHz）（SX1262）- - Zigbee 3.0- センサ- - 6軸IMU- - IR送信機- - パッシブブザー- インターフェース- - 1 x Qwiicコネクタ- - 1 x Groveコネクタ- ディスプレイ：1.14インチタッチスクリーン- ボタン- - 2 x プログラマブルボタン- - 1 x 電源/リセット/ブートボタン- その他- - RGB LED- - リチウムポリマーバッテリー- 入力電圧：5 V- 寸法：18 mm x 45 mm

▶︎ 販売情報

スイッチサイエンスのウェブショップ（ https://www.switch-science.com/ ） にて販売予定です。

Arduino Nesso N1

型番 ARDUINO-TPX00227

商品名 Arduino Nesso N1

価格（税込） 8,800 円



購入ページ https://ssci.to/10900

▶︎ 他社の商標または登録商標

Arduinoは、ARDUINO SAの登録商標です。

記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。

▶︎ スイッチサイエンスについて

テクノロジーをより多くの人が道具として当たり前に使える世界を目指して活動している会社です。電子工作用品を輸入調達、自社開発し、販売する電子回路モジュール事業のほか、小中学生を中心とした子供とその教育者に向けたSTEM教材事業、ハードウェア製品をキーとする事業者に向けたIoT開発協力事業も行なっています。当社はRaspberry Piの国内認定リセラーやM5Stackの総代理店を務めています。



株式会社スイッチサイエンス

企業情報：https://info.switch-science.com/

Twitter：https://twitter.com/ssci

Facebook：https://www.facebook.com/SwitchScience