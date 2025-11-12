『物価高騰・賃上げ時代を生き抜く高付加価値化戦略』と題した事業環境変化に対応するセミナーを開催します

千葉県商工会連合会セミナーチラシ

千葉県内の中小・小規模事業者のご商売を支援している千葉県商工会連合会（住所：千葉県千葉市中央区中央４丁目１６番１号 建設会館ビル5階 会長：寒郡茂樹）では「物価高騰・賃上げ時代を生き抜く高付加価値化戦略」と題したオンラインセミナーを２０２５年１１月２１日１３時３０分から実施します。

このセミナーでは、千葉県館山市の須藤牧場4代目、須藤健太社長（中小企業診断士）をお招きし、具体的な実例を交えてお話しします。原材料や人件費の上昇が止まらない中、価格転嫁だけに頼らずに利益を確保するための「高付加価値化」がカギになっていると考えます。

本セミナーでは、酪農家であり中小企業診断士でもある講師が自社製品を選ばれる存在に変えるための実践的な方法をご紹介します。

開催の背景

私たち商工会では、県内４０の商工会が地域の中小・小規模事業者さんへ向けて日々の経営支援を実施しており、それぞれの地域でのセミナーも実施してますが、対面開催であることから、地理的・時間的制約も多く受講することが難しい事業者さんがいるのが実情です。

そこで、広く県下全域をカバーして一括して各テーマの第一人者を招いたオンラインセミナーを実施することで、地理的・時間的制約を克服した情報提供を行うこと、ひいては、地域の中小・小規模事業者さんが強靭な経営体質となり、様々な事業環境の変化に力強く対応できることを目指しています。

また、先進的な経営を行っている経営者の実体験を聞く機会を提供しよりよい事業運営につなげることを目的としています。

商工会は県内各地区に拠点があるためオンラインセミナー視聴後、具体的な経営課題に対してそのまま経営支援につなげることが可能です。

イベントの詳細

プログラム・内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165972/table/19_1_f50f987db1b780a4feaf5213d12fe1c1.jpg?v=202511130556 ]

県内の中小・小規模事業者であれば誰でもセミナーを受講することが可能であり、地理的・時間的にセミナー参加が困難な事業者さんであっても、移動の労力をかけずにセミナーへ参加できるようにしています。また、動画視聴環境がない事業者さんは最寄りの商工会から視聴することも可能です。

このオンラインセミナーでは牧場を営む須藤社長具体的なお話をもとに、中小企業診断士として様々な事業者さまへ共通の経営課題への対処という普遍的な原則をお話いただきます。

参加していただいた方は物価高騰に対応した苦労やそれを克服した方法、また、選ばれる存在に変えるための実践的な方法、その後の収益改善につながった方法など、ご自身の事業にどのように応用できるかを考える機会になるでしょう。

価格転嫁のポイントは差別化である

昨今のエネルギー価格・原材料価格・人件費の上昇など「コストプッシュ型インフレ」が地域の中小・小規模事業者の経営環境に大きな影響を与えています。

特にエネルギー価格の高騰や人件費高騰は深刻で、コスト上昇分を適切に価格転嫁しにくい市場構造も相まって事業者の存続基盤を脅かしています。

中小企業白書より製品・サービスの差別化が行われる企業は、コスト変動の価格転嫁が進んでいる

（出典：中小企業白書2024）

他方で、製品・サービスの差別化できている企業においては、コスト変動の転嫁が進んでいると中小企業白書でも紹介されており、今回の事例も製品差別化が大いに進んでいる事例となります。

コスト上昇は多くの企業の経営に悪影響を及ぼしていますが、顧客にとって当社がどのような価値を提供しているかという顧客価値を再定義することにより、差別化を進めることができます。その結果、唯一無二の商品と顧客に考えてもらうことで、新たな付加価値の提供も考えていくことが重要でしょう。

参加方法

コメント

- 事前登録や参加申込方法：こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmGxYr4_W5EsEol1vCni19VBPfy7ta-_MK1-gDzrTcm3K8zg/viewform?usp=header)からお申し込みください- 参加締切日 ：１１月２０日までにお申し込みください- 当日視聴方法 ：当日はZoomにて配信※動画視聴環境がない事業者様は千葉県内、最寄りの商工会から視聴可能

今後は県内中小・小規模事業者さんに共通する経営課題として事業環境の大きな変化に対応するため、価格転嫁や従業員採用・定着などを取り上げ、千葉県内の中小・小規模事業者さんの悩みに寄り添ったセミナーを実施していく予定です。

本年度はすでに専門家を招き、危機対応、AI活用、資金繰り、業種別（飲食店向け）、社長によるセミナー、補助金、インバウンド対応をテーマに１６回オンラインセミナーを実施しております。

また、LINE友達追加していただければ最新の支援施策情報をお届けするとともに、チャットにて専門家にご相談いただくことも可能です。（友達追加はこちら(https://page.line.me/676kybip?openQrModal=true)）

事業者の皆様、「商売のことは商工会へ」を合言葉に一緒に地域経済を盛り上げていきましょう。

無料電話相談について＜お問い合わせ先＞

千葉県商工会連合会 指導課 岡崎

電話：043-305-5222/ hen@chibaken.or.jp

https://www.chibaken.or.jp/