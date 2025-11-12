一枚でも注文できる「写真入り」ギフトカードの法人向けサービスの提供開始と関連特許のお知らせ

geeva株式会社

ｇｅｅｖａ株式会社（本社：熊本県益城町、代表取締役：小川博文：以下geeva）は、法人向けオンラインギフト専用ECサイト「bizGeeva｜ビズギーバ」をリリースした。結婚式場が新郎新婦に提供する引き出物カードや、一般企業のイベントなどでオリジナルギフトカードを制作できる「オンデマンドギフト」サービスを開始した。



オンデマンドカードに関してはこちら(https://bizgeeva.jp/package/#package01)



それに伴い、geevaが保有しているギフトを他事業者に提供する写真入りのギフトカードを提供するシステム特許を告知することによって、特許利用の相談受け付けを開始する。



オンデマンドカードはgeevaが運営している「オンライン引出物サイトhikica++」で新郎新婦に直接販売しており、今回は結婚式場や、写真、ギフトショップなど法人向けにサービスを開始し、付加価値が高いギフトカードを提供することによって売上向上に寄与することを期待している。



hikica++のオンデマンドカード：紹介ページ(https://www.hikica.jp/card_design/)　
オンデマンドカード紹介記事：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000061044.html


サービスの背景


ｇｅｅｖａは引き出物カードをオンライン引出物ECサイトで販売を行っており、そこで新郎新婦の前撮り写真を登録するとカードの券面に写真が印刷された引き出物カードを出力できるサービスを行っている。新郎新婦のニーズは高く、特にカード一枚から注文ができて、印刷構成比を税抜き2,500円を一度支払えば何枚でも価格が変わらないのが特徴である。



そもそも、クレジットカードサイズで券面に解像度が高く印刷することは大変難しく、一般的に販売されているカード専用プリンタでは結婚式などで使うには解像度が粗く、今まで浸透していなかったが、geeva独自の技術で業務用のレーザープリンタ―並みの解像度で十分な品質を実現している。



オンライン引出物ECサイトhikica++：紹介ページ　https://www.hikica.jp/card_design/



この度提供を開始するbizGeevaでは、法人向けにオンデマンドカードの出力サービスを行い、幅広い利用ニーズを提供する。


適用できるカードギフト

geevaから販売されているカードギフトであれば、どれにでも提供することができる。


個人、法人にかかわらず、カードギフトを購入後に、専用のサイトにアクセスし写真をアップロードしてメッセージやなどを入力するだけで簡単に校正もできる。



特許利用許可に関して


geevaが保有している特許は、カードサイズにかかわらず、写真をとギフトの認証コードが印刷されて一体となるシステムを利用する場合に適用される。特許の侵害の恐れがある場合には、速やかにgeevaに報告するか弁理士や弁護士に相談の上で対処してほしい。無断特許使用の恐れがある企業に対しては、専門の調査依頼会社や弁理士に調査を委託し、特許利用の確認の協力と、抵触する場合には利用許可を取るよう求めてい行く。



特許侵害は民事訴訟だけでなく刑事訴訟の対象にもなるので警告も含めて対応をしていく。



刑事責任の追及を捜査機関に求める | 経済産業省 特許庁(https://www.jpo.go.jp/support/ipr/kyusai/keijisekinin.html)



◆ 特許情報詳細


◆　特許利用窓口


geeva株式会社　知財管理役　


email：geeva@geeva.co.jp


会社概要

会社名　：ｇｅｅｖａ株式会社


所在地　：熊本県上益城郡益城町古閑１０３-１


代表者　：代表取締役　小川博文


設立　　：2005年4月1日


資本金　：3300万円


会社HP：https://geeva.co.jp/



【保有特許一覧】


geeva保有の特許はこちらからご参照ください


保有特許情報 | geeva株式会社(https://www.geeva.co.jp/patent/)



サービス：


■個人向け


- オンライン引出物ECサイト 「hikica++｜ヒキカ」 https://www.hikica.jp/


■法人向け


- 法人専用オンラインギフトECサイト「bizGeeva｜ビズギーバ」https://bizgeeva.jp/


- オンラインギフトDXサービス「GIFTOMIZE!｜ギフタマイズ」https://bizgeeva.jp/giftomize/