結婚相談所Presia(https://presia.jp/agent/)が運営するYouTubeチャンネル「来島美幸の婚活チャンネル(https://www.youtube.com/@presia_01/)」が、2025年11月、チャンネル登録者数15万人、およびチャンネル総再生数1億回を達成したことをお知らせいたします。

チャンネル好調の背景

「来島美幸の婚活チャンネル」は、2014年（11年前）の初投稿以来、結婚相談所Presiaの代表カウンセラーである来島美幸が、婚活のノウハウについて発信を続けてきました。

単なる精神論や理想論ではなく、婚活の厳しい現実（「男性をATM扱いする女性」、「年収1000万円以下は論外」、「デブとハゲは生理的に無理」といった利用者の本音）に、数々の成婚実績（累計400組以上）に基づいたプロの視点から踏み込む「辛口ながらも現実的な戦略」が、婚活に悩む男女から絶大な支持を集めました。

「人には直接相談しにくい婚活の悩み」にこそ焦点を当てた結果、100万回再生を超える動画も4本輩出するなど、婚活系YouTubeチャンネルとして確固たる地位を確立しています。

結婚相談所Presia 代表・来島美幸よりコメント

YouTubeでの発信をきっかけに結婚相談所Presiaを知ってくださる方が本当に増え、心から感謝しております。15万人のご登録、1億回の再生という数字は、それだけ多くの方が婚活に悩み、本気で情報を求めていることの表れだと感じています。

これからも、人には直接相談しにくい婚活の悩みを解決できるような情報を届けるため、毎日投稿を頑張ってまいります。

また、相談所事業においても、毎月10組ほどのペースで成婚者様が誕生しており、2025年12月には累計の成婚実績が450組を突破する見込みです。YouTubeでの情報発信と、現場でのサポートの両輪で、一人でも多くの方を幸せな結婚に導けるよう尽力いたします。

結婚相談所Presiaについて

結婚相談所Presiaは、チャンネル登録者数約15万人の婚活系YouTuberとしても活動する来島美幸(https://presia.jp/agent/profile/)が代表を務める、IBJ正規加盟店です。これまで400組以上の成婚実績を誇り、代表がYouTubeで発信するノウハウを活かした質の高いサポートが強みです。カウンセリングからお見合いまで、全てオンラインで完結する「オンライン完結型」のサービスを提供しており、全国どこからでも効率的に婚活を進めることが可能です。

https://www.youtube.com/@presia_01/(https://www.youtube.com/@presia_01/)