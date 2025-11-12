裏起毛パンツ　あったかズボン　防寒パンツ シリーズ累計300万枚出荷実績＊弊社9月22日までデータ統計　11月30日まで早割5％OFF

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンス、ラッシュガードの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けに裏起毛パンツの卸販売を開始しましたことをご報告します。着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします

裏起毛パンツ 2025年冬極寒いも怖くない 11月30日まで早割5％OFF

履いた瞬間から暖かい！まるで毛布に包まれたような感覚で素肌に触れてもモコモコ優しい肌触りが魅力極暖 レギンス 裏ボア 裏起毛 レディース インナー タイツ トレンカ 最強あったかパンツボディメイク＆【保温性】を兼ね備えた着圧レギンスタイプ着ぶくれしにくいリブデザイン ハイウェスト設計 もこもこ リブ生地 脚をすっきりと見せてくれるリブデザイン超高密度の裏起毛がしっかりと暖かさを閉じ込め、寒い季節も快適に過ごせる極暖ズボン穿くだけで脚を細く長く見せ、すっきりとした印象を与えながら足元の抜け感を演出します名入れ印刷可、刺繍 ストレッチ 極厚 裏起毛レギンス 裏ボア インナー 美脚 裏起毛レギンス あったか冬 防寒2025年冬極寒いも怖くない 100%検品 中国義烏縫製加工工場弊社は19年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。トップレベルの総合縫製工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします

