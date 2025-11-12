【営業・マーケ責任者必見／12月11日(木)19:00】年末商戦の成果を左右する！SNS×CRMで“関係を売上に変える”最新戦略を公開｜無料オンラインセミナー

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）は、ビジネスの拡大に繋がる様々な取り組みを行っている。そして今回、代表の井上が自らスピーカーを務め、2025年12月11日(木)19:00～顧客関係構築のためのソーシャルCRM実践戦略について、オンラインセミナーを開催すると発表した。

2025年12月11日(木)19:00～ソーシャルCRMによる顧客関係構築：失注顧客を資産に変える農耕型営業の実践

詳細/お申込みは下記URLより

失注顧客が“金の卵”に変わる！SNS時代の農耕型営業術を公開

コロナ禍を経て営業の現場は「即決型」から「関係育成型」へ急速にシフトしています。短期的成果を追う狩猟型営業ではなく、SNSを活用して顧客との関係をじっくり耕す――それが今、成果を出す企業の共通戦略です。今回のセミナーでは、KOBUSHI MARKETING代表 井上裕介が、Facebook DMや交流会を駆使して失注顧客を資産化する「ソーシャルCRM」の実践ノウハウを初公開。名刺交換からDMまでの“信頼構築6ステップ”や、顧客をファン化するコンテンツ提供術を具体的に解説します。新規開拓に奔走するより、既存接点を活かした方が成約率も費用対効果も圧倒的に高い今。SNSを「関係性を深めるツール」として使いこなし、秋商戦に向け営業手法のアップデートを図る絶好のチャンスです。

開催詳細

日時

2025年12月11日(木)19:00～19:30

参加費

無料

形式

オンライン

参加対象

・マーケティング担当者

・マーケター志望者

・エンジニア

・事業責任者

・経営者

・新規事業担当者

・転職志望者

お申し込み方法

Peatixから参加チケットをお申し込みください。

https://peatix.com/event/4667537/view

スピーカーのご紹介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

