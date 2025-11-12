第12回ワクセル会議を開催出版と健康をテーマに多様な専門家が集結

ワクセル株式会社

ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」（所在地：東京都渋谷区、主催：嶋村吉洋、総合プロデューサー：住谷知厚）は、2025年10月13日（月・祝）に五反田スタンダード会議室にて、第12回「ワクセル会議」を開催しました。今回は、出版と健康を2大テーマに掲げ、全国からコラボレーターが参加しました。

第12回ワクセル会議 特別講演

■「ワクセル会議」について

「ワクセル」は、コラボレートを通じて、人に夢を与え続けていくソーシャルビジネスコミュ二ティです。健全に学び、チャレンジし、成長し、達成し続ける人が次々と集まるコミュニティを作り続けており、幅広い分野で活躍する著名人や経営者、クリエイターの方々とコラボレートすることにより、さまざまな取り組みやコンテンツ制作を行っています。

「ワクセル会議」は、学びと交流の場の提供により、ワクセルのビジョンを達成していくことを目的に開催しています。全国各地で活躍するワクセルコラボレーターが東京会場に一堂に会し、それぞれが取り組んでいる事業等に関する情報交換や好事例の紹介により、参加者同士のコラボレートのきっかけを創出します。また、特別ゲストの講演を通じて今後の事業発展に役立つ学びを提供しています。今回は、第12回目の開催となります。

■第12回ワクセル会議 概要

開催日：2025年10月13日（月・祝）

会場：五反田スタンダード会議室

■開催レポート

第1部：出版トークセッション

今回の第1部では、「出版」をテーマに、出版経験者と出版を目指すパネラーが登壇。

住谷知厚総合プロデューサーの進行のもと、以下のメンバーによる熱い議論が交わされました。

登壇者：

パネラー：岡田慶子氏（ユニキャリア主宰・パラレル活動家）

パネラー：峰島新氏（会社員・フリーランス・俳優として三足のわらじを実践）

ゲスト：橋本夏子氏（『女性に売れる言葉とデザイン』著者、元「TRILL」編集長）

ゲスト：名和田竜氏（『13歳からのディベートスキル』著者、経営戦略コンサルタント）

出版トークセッション：総合プロデューサー住谷、峰島新氏、岡田慶子氏、名和田竜氏、橋本夏子氏

出版の意義や執筆のプロセス、出版による人生やキャリアの変化について語られ、

「出版は自分軸を再発見するプロセス」「本は“もう一人の自分の分身”」といった印象的なメッセージが共有されました。

ワクセル出版からの新刊発表も予定され、出版を通じた個人の発信力向上への期待が高まりました。

■第2部：アピールタイム

参加コラボレーターによる活動紹介・事業プレゼンが行われ、

俳優、弁理士、クリエイター、地域活動家など、多彩な参加者が自らの取り組みを共有。

分野を超えた交流を通じ、新たなコラボレーションの種が多数生まれました。

ワクセルコラボレーターによるアピールタイム

第3部：今野 裕之氏による特別講演「健康と認知症予防」

精神科医で認知症予防を専門とする今野 裕之氏が登壇し、

「健康的なライフスタイルによる認知症予防とアンチエイジング」をテーマに講演を行いました。

脳の健康維持や日常生活における予防習慣など、実践的な知見が共有され、

参加者からは「自分や家族の健康を考えるきっかけになった」との声が多数寄せられました。

精神科医で認知症予防を専門今野とする今野 裕之氏による特別講演「健康と認知症予防」

出版と健康という一見異なるテーマを通じて、「自分の思考を言語化する力」と「心身を整える力」の両面から成長を促す内容となった今回のワクセル会議。会場は終始、真剣な議論と笑顔に包まれ、新たな挑戦や協業の芽が次々と生まれる活気ある場となりました。



■ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」

コラボレートを通じて、人に夢を与え続けていくソーシャルビジネスコミュ二ティ。

健全に学び、チャレンジし、成長し、達成し続ける人が次々と集まるコミュニティを作り続けている。さまざまな分野で活躍する著名人や経営者、クリエイターの方々とコラボレートすることにより、さまざまな取り組みやコンテンツ制作を行っている。

ワクセルの取り組み：

YouTube等での番組配信/オンライン講演会/出版プロデュース/プロジェクト創出/コラム、対談、インタビュー記事制作/ニュース発信/各種イベントへのキャスティング

過去のキャスティング実績：

吉田沙保里 氏『SHOUT！2024』

藤川球児 氏『火の玉ストレート～野球人生を通じての学び～』

マッコイ斉藤 氏『マッコイ斉藤氏講演会』(鶴岡市立荘内病院看護部自治会主催)



ワクセル公式HP ：https://waccel.com/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCG01_a1_jI7FcCwx0ORtw0w

X ： https://x.com/waccel_academy

Instagram ：https://www.instagram.com/waccel_staff/

ワクセル 主催 嶋村吉洋

https://waccel.com/shimamurayoshihiro/

兵庫県出身。10代で起業し、実業家、投資家、映画プロデューサーなどさまざまな分野で活躍。

現在は投資家として、株式会社サイバーエージェント、朝日放送グループホールディングス株式会社、オリコン株式会社などの大株主になり、保有している株式の評価額は数百億円に達する。また株式会社テレビ東京ホールディングスの個人筆頭株主でもある。

映画プロデューサーとして、ワールドセールスを狙った作品を作り続け、1作目、2作目、3作目が国際映画祭で受賞、最新作は、Netflixで6カ国の1位・2位に入り、アメリカの配信では初登場1位を獲得。

著書『となりの億万長者が17時になったらやっていること』（PHP研究所）は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」において、総合グランプリ2位と経済・マネー部門賞を受賞。

嶋村吉洋オフィシャルサイト：https://shimamura-yoshihiro.jp/

X： https://x.com/yoshi_shimamura

Instagram ：https://www.instagram.com/shimamura_yoshihiro/

ワクセル 総合プロデューサー 住谷知厚

https://waccel.com/sumitanitomohiro/

山口県出身。慶應義塾大学理工学部数学科卒業。在学中に株式投資やベンチャー事業をするも上手くいかず、大学卒業後、大手証券会社の営業職に従事。数百人の経営者と出会う中で、自身も経営者の道を目指したいと思うようになり、コラボレートを通じて多事業展開をしていたワクセル主催者の嶋村吉洋に師事をする。嶋村からの学びを実践し、2017年に独立・法人設立。現在はTech系ベンチャー企業など複数社の経営をしながら、2021年1月にワクセル総合プロデューサーに就任。

住谷知厚オフィシャルサイト：https://sumitanitomohiro.jp/

X： https://x.com/donnokakugen

Instagram ：https://www.instagram.com/sumitanitomohiro1985/

注意事項

反社会勢力、宗教団体、政治結社、マルチ商法、ネットワークビジネス等に関与されている場合、弊社が提供するすべてのサービスのご利用をお断りいたします。