盲学校生徒を対象に「企業体験」を実施

三井ダイレクト損害保険株式会社

MS&ADインシュアランス グループの三井ダイレクト損害保険株式会社（取締役社長：河村 隆之、URL：https://www.mitsui-direct.co.jp/、以下「三井ダイレクト損保」）は10月15日、22日に盲学校生徒を対象とした企業体験を実施しました。

当日は、社長挨拶後、自動車保険の仕組みや会社の組織と役割について説明し、当社所属のパラアスリートである熊谷選手のデスク見学を行いました。また、電話応対体験を通じて、お客さまに心地よく感じていただける対応について一緒に考えました。

＜実施概要＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/2355/table/207_1_1ab316b84c211541c344fb1b50881891.jpg?v=202511130457 ]

盲学校との交流は2021年度から始まり、企業体験のほか、社員と共同での小石川後楽園の清掃活動、走り方講座、金融リテラシー講座など、これまでに様々な活動を行っています。

当社は、「強くてやさしい」企業となることを宣言し、お客さまに寄り添った商品・サービスの提供に注力しています。今後も「強くてやさしい」を具現化するため、地域社会に根差した活動に取り組んでまいります。

三井ダイレクト損害保険株式会社

会社名：三井ダイレクト損害保険株式会社

代表 ：取締役社長 河村 隆之

本社 ：〒112-0004 東京都文京区後楽2丁目5番1号

Webサイト：https://www.mitsui-direct.co.jp/

設立：1999年6月

事業内容：損害保険業

三井ダイレクト損保は、インターネットを通じて加入ができる自動車保険「強くてやさしいクルマの保険」を取り扱う損害保険会社です。

「強くてやさしい」とは、私たち三井ダイレクト損保が、お客さまに対して“ありたい人格”を表したものです。

それが示しているのは、正直で公平で、本音であること。どこまでもお客さまの立場を優先させる姿勢があり、心から尽くせること。親切で頼りになり、いざというときは守って差し上げられること。

「強くてやさしい」存在であるから、お客さまの視点に徹底的に立つことができる。

そんな強い思い、決意を表しています。