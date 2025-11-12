À©ÅÙ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢À®Ä¹¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¡£¿Í»ö¤Î77%¤¬Å¾¿¦»þ¤Ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤â¡¢4³ä°Ê¾å¤¬¼«¼Ò¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡Öµ¡Ç½ÉÔÁ´¡×¤È²óÅú¡£
CANTERA ACADEMY¤Ï¤³¤Á¤é :
https://luf.co.jp/cantera-academy/
LUF³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÙÈø »Ê¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¿Í»ö¸þ¤±³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCANTERA ACADEMY¡×¤Î²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÄêÅÀÄ´ºº¥·¥êー¥º¡ØCANTERA HR Insight Report¡Ù¤ÎÂè4ÃÆÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤¬Å¾¿¦Àè¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢³«È¯»Ù±ç¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë°ìÊý¡¢¼«¼Ò¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡ÖÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³Â¿Ë»¡×¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë·Á³¼²½¤·¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿¼¹ï¤Ê¡ÖÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Ä´ºº·ë²Ì¤«¤é¸«¤¨¤¿¼ç¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È
Å¾¿¦»þ¤Î½ÅÍ×¹àÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¡×¡¢¤·¤«¤·¼«¼Ò¤Ç¤Ï¡Öµ¡Ç½ÉÔÁ´¡× Å¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢±þÊçÀè´ë¶È¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥¢³«È¯»Ù±ç¤Ø¤ÎÃíÎÏ»ÑÀª¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡¢77%¤¬¡Ö½Å»ë¤¹¤ë¡ÊºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ë/¤¢¤ëÄøÅÙ½Å»ë¤¹¤ë¡Ë¡×¡Ê¢¨¡Ë¤È²óÅú¡£
¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹»Ù±çÂÎÀ©¤¬½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«¼Ò¤Î¥¥ã¥ê¥¢³«È¯»Ù±ç»Üºö¤¬½¾¶È°÷¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¡Ö¸ú²ÌÅª¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡¢43%¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤ê/Á´¤¯·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£
¡ÖÈó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¡×¤È¤Î²óÅú¤Ï¤ï¤º¤«7%¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÇÀ©ÅÙ¤¬¡Ö¤¢¤ë¤À¤±¡×¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë¡Ö³ºÅö¤·¤Ê¤¤¡×¤ò½ü¤¯13·ïÃæ10·ï
À©ÅÙ³èÍÑ¤ÎºÇÂç¤ÎÊÉ¤Ï¡ÖÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³Â¿Ë»¡× ¥¥ã¥ê¥¢³«È¯»Ù±ç¤Îµ¡²ñ¤ò½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ãÊÉ¤È¤·¤Æ¡¢43%¤¬¡ÖÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤¬Â¿Ë»¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë»þ´ÖÅª¡¦Àº¿ÀÅªÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤¤¤Ç¡ÖÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢¾º¿Ê¤ä°ÛÆ°¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ë·Ò¤¬¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡×¡Ê21%¡Ë¡¢¡Ö¾å»Ê¤¬Èó¶¨ÎÏÅª¡×¡Ê14%¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
1on1¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤äe¥éー¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿À©ÅÙ¤ÏÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥ê¥½ー¥¹¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í»ö¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤ë»Ù±ç¤Ï¡Ö¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¡×¤È¡ÖDX/AI¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡× ¿Í»öÃ´Åö¼Ô¼«¿È¤¬¡ÖºÇ¤â¼õ¤±¤¿¤¤¡×»Ù±ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤Î³°Éô¸¦½¤¤äÂç³Ø±¡Åù¤Ø¤ÎÈñÍÑ»Ù±ç¡×¡Ê43%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å´ë¶È¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ù¤»Ù±ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖDX¤äAI¤Ê¤É¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥¹¥¥¥ê¥ó¥°µ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¡×¤ä¡ÖÀìÌç¿¦¤äÉû¶È¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ÎµöÍÆ¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤¿¹âÅÙ¤Ê³Ø½¬¤È¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë»Ù±ç¤Ø¤Î¶¯¤¤¥Ëー¥º¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Ä´ºº³µÍ×
Àµ¼°Ì¾¾Î¡§¡ÖÈôÌö¤Î²¼´ü¡×- ½¾¶È°÷¤Î¼«Î§ÅªÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¥¥ã¥ê¥¢³«È¯»Ù±ç¤Î¸½ºßÃÏ ÄêÅÀÄ´ºº Vol.4
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü～2025Ç¯10·î31Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¿Í»ö¸þ¤±³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCANTERA ACADEMY¡×¤Î²ñ°÷
¢£ 11·îÅÙÄ´ºº¡ÊVol.5¡Ë¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
10·î¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥¢³«È¯»Ù±ç¤Î·Á³¼²½¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢11·îÅÙÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø³Ø½¬¤¹¤ëÁÈ¿¥¡Ù¤Ø¤ÎÊÑ³×¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Â¿Ë»¤ÊÃæ¤Ç¤â³Ø¤Ó¤òÀ®²Ì¤Ë·Ò¤²¤ëÁÈ¿¥Ê¸²½¤ä»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ø¤Î¤´»²²ÃÊýË¡¤È²óÅúÆÃÅµ
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢CANTERA ACADEMY²ñ°÷¸ÂÄê¤ÇËè·î¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²¼µURL¤è¤ê²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- CANTERA ACADEMY¤Ø²ñ°÷ÅÐÏ¿(https://luf.co.jp/cantera-academy)¡ÊÌµÎÁ¡Ë
- ²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¤´°ÆÆâ¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´²óÅú¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤Î¥µ¥Þ¥êー¥ì¥Ýー¥È¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
CANTERA ACADEMYÌµÎÁÅÐÏ¿¡ª :
https://luf.co.jp/cantera-academy/
¢£¿Í»ö¸þ¤±¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCANTERA ACADEMY¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖCANTERA ACADEMY¡×¤Ï¡¢LUF³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î´°Á´ÌµÎÁ¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
£±.´ë¶È¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£
CANTERA ACADEMY¤Ç³Ø¤Ó¹ç¤¦²ñ°÷Æ±»Î¤Ï¡¢CANTERA¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÂ°¤·¡¢´ë¶È´Ö¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶È³¦¤òÄ¶¤¨¤ÆHR¥Ñー¥½¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1¼Ò¤´¤È¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í»ö¤Î¿å½à¤ò¹â¤á¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê³Ø¤Ó¤Î¼Â¸½¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äê´ü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢Â¾¼Ò¿Í»ö¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËµÄÏÀ¤·¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Êµ¤ÉÕ¤¤òÆÀ¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£².³Ø½¬¤Î¸ú²ÌÀ¤Î¹â¤µ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
CANTERA ACADEMY¤Î³èÍÑ¤Ç¡¢¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³Ø¤Ó¤ò¥¼¥í¤«¤éÀß·×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«¼ç³Ø½¬¤ÎÈÏ°Ï¤Ç´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸úÎ¨¤è¤¯À®Ä¹¤¤¤¿¤À¤¯°Ù¤Ë¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤äµÙ·Æ»þ´Ö¤Ê¤É¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃ»¤¤Æ°²è¤Ç³Ø½¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥éー¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÀß·×¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
£³.¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖUMU¡×¤«¤é¤ÎÁ´ÌÌ¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ø½¬¤ò¼Â¸½
CANTERA ACADEMY¤Ï¡¢À¤³¦203¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç100Ëü¼Ò°Ê¾å¤ÇÆ³Æþ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢AI¤Ç´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖUMU¡×¤«¤éÁ´ÌÌ¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¡¢±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆâ¤Ç¤â¡¢AI¤äºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼õ¹ÖÀ¸Æ±»Î¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¢¤¤¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë³Ø½¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²ÌÅª¤ËºÇ¾®¤Î»þ´ÖÅê»ñ¤Ç¡¢ºÇÂç¤Î³Ø½¬¸ú²Ì¤ò¥ê¥¿ー¥ó¤È¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¡¢Â¿Ë»¤Ê¿Í»öÁÈ¿¥¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LUF³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤ÓCANTERA ACADEMY¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¿Í»ö¤Î³§ÍÍ¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤È¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡ÖCANTERA ACADEMY¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¡¢¶¦¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://luf.co.jp/cantera-academy/
CANTERA ACADEMY¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¿Í»ö¤Î³§ÍÍ¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òËè·î³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
LUF³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¡ÖCANTERA ACADEMY¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í»ö¤Î³§ÍÍ¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤È¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ LUF¡Ê¥é¥Õ¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ ¢©106-0044 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅìËãÉÛ1-9-15
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ËÙÈø »Ê
ÀßÎ©Ç¯·î¡§ 2022Ç¯7·î4Æü
»ñËÜ¶â¡§ 2000Ëü±ß
HP¡§ https://luf.co.jp
LUF³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ã´Åö¡§ÀÞ¸¶
TEL¡§03-6824-7996
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://luf.co.jp/contact