【FERRAGAMO】ホリデーキャンペーンにフォーカスした、ショートフィルムとイメージを発表

フェラガモ・ジャパン株式会社

フェラガモは、ホリデーキャンペーンの一連のショートフィルムとイメージを通して、祝祭の魔法の物語へと誘う。

ホリデーシーズンは、昔の映画を見返し、懐かしい音楽を聴き、家族のぬくもりをもう一度感じるとき。懐かしい記憶や家族とのつながりを振り返ることには、特別な魅力があります。ひとつひとつの瞬間が心に残る情景となり、それらの記憶が再び語りたくなる物語へと紡がれていく。

フェラガモの2025年ホリデーショートフィルムは、未来の自分たちを見つける旅なのだ。

これから始まるホリデーの物語を見つめながら、愛する人たちとともに、新しい思い出を未来へ紡いでいく…。

そんな新しいノスタルジア、つまり「明日の記憶が今日、息づく瞬間」を描いています。祝祭の季節において大切なのは、「贈る楽しみ」と「特別な日に装う喜び」。それぞれの要素は、フェラガモのクラフツマンシップが光るエレガントなシューズや、バッグ、アクセサリー、シルクスカーフ、そしてタイを引きたてる。

＜WOMEN’S ITEM＞

今シーズンのセレクションには、ひときわ魅力的なバッグが揃います。ゴールドまたはバーガンディのイールレザーで仕立てた「HUG（ハグ）」は、どんな装いにも華やかさを添える完璧なアクセントに。レッドフェザーで飾られたスモールサイズは、クラッチのように持つことができる華やかな一品。ミンクのような質感のキッドスキントリムをあしらったブラックのカーフスキンの「HUG」は、コーディネートにドラマティックな印象を加える。

バーガンディカラーのフラワーモチーフで覆われたミニバッグは、イブニングスタイルに遊び心を添え、シーズンの“マストハブ”であるスモールサッチェルは、ゴールドカラーで新たな魅力を放つ。また、ゴールドやシルバーのレザーで仕立てたミニバッグやレザーグッズもラインナップし、コレクション全体に洗練された輝きをもたらしホリデーシーズンをより印象的に演出。

チャームは、お気に入りのバッグにいつも添えて持ち歩きたい理想的なアクセサリーです。ハート型の「HUG」チャームには取り外し可能なミラーが付属し、さらに「VARINA」をモチーフにしたミニチュアチャームも登場する。

主役となるシューズは、精巧に作られ、洗練されたメタルプレートをあしらったゴールドレザーのバレリーナシューズや、クリスタルを散りばめたベルベット素材のモデルはじめ、スエードのヴァラ リボン付きスリングバック、ベルベットやスパンコールで仕立てたチャンキーヒールのメリージェーン、そして光沢のあるイールレザーのウェッジサンダルなど、多彩なバリエーションが揃う。さらに、クリスタルとバタフライ リボンで飾られたベルベットのスリングバックや、マルチカラーのクリスタルをあしらったケージ風サンダルが、ホリデーシーズンにふさわしい華やかな印象を添える。

アクセサリーでは、今シーズンのキーアイテムのガンチーニ チェーンベルトのほか、フィレンツェの名所とともに再解釈されたパラッツォ・スピーニ・フェローニや、ブランドを象徴する革新的なシューズデザインを描いたラグジュアリーなシルクスカーフも展開。ゴールドのガンチーニモチーフやフラワーとパールをあしらったジュエリーは、コレクションにフェミニンな輝きを加えている。

＜MEN’S ITEM＞

「TRAMEZZA（トラメッザ）」のシューズは、エレガンスとクラフツマンシップの象徴であり、長く愛用できる特別なギフトに。グログランリボンとメタルのガンチーニバックルをあしらったベルベットのローファーは、上品さにひねりを加えた、上質な遊び心を知る紳士のための一足。アイコニックな「HUG」は、職人技が光る柔らかなレザーで仕立てられ、ダークブラウンのモデルには、ボディの中央からハンドルにかけて伸びる手編みのレザーバンドが施されている。

アーバンライフに適したバッグやバックパックのコレクションは、ガンチーニのクロージャーが印象的。エッジに向かってグラデーションのように色が柔らかく変化する、温かみのあるレザーで仕立てたブリーフケースは、ひときわ洗練された雰囲気を放つ。

シルクタイはいつでも間違いのない選択肢で、いくつあっても困らない定番アイテム。同様に、ベルトやスカーフのセレクションも豊富に揃い、スタイルに上質なアクセントを添える。