区内の頑張る人に密着“カツメシ”はじめました

葛飾区

【概要】

葛飾区広報課では、区内で働く人々の魅力を“メシ”を通して紹介する新企画「カツメシ」をスタートしました。区内企業で働く人々の姿や想いを通じて、地域の活力と温かさを発信する企画です。

【内容・撮影場所】

初回は葛飾区柴又の「亀家本舗」（東京都葛飾区柴又７-７-９）

舞台は、映画『男はつらいよ』で知られる柴又で、創業１００年以上続く草団子で有名な飲食店「亀家本舗」。

動画では、代表の岩崎純哉さんが、ご両親が代表を務めていた時代の思い出や、自身の自宅が映画のモデルになったエピソードを語ります。また、一緒に働く職員とのやり取りからは、下町人情あふれる葛飾らしさと、店を支える温かな人間関係がにじみ出ます。

動画ＱＲコード

【公開時期・公開先】

・企画名：「カツメシ」

・公開日：令和７年１１月１２日（水）

・公開先：区公式YouTube

・出 演：亀家本舗（東京都葛飾区柴又７-７-９）

「カツメシ」は、区内で頑張る人たちの“日常”や“想い”に焦点を当てる映像シリーズとして実施するものです。働く人を通して地域の魅力を伝える、新しいかたちの広報企画として展開していきます。