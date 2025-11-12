ニューヨーカーウィメンズ「COAT & OUTER FAIR 2025」を11月14日(金)より開催
衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、ニューヨーカー ウィメンズ COAT & OUTER FAIR 2025を11月14日(金)～24(月・祝)まで開催いたします。
アウターが主役となるこれからの季節。トラディショナルで洗練されたスタイルを提案するNEWYORKERより、クラシックな雰囲気で大きめなショールカラーが特徴のエレガントなリバーロングコートが登場。今シーズン新作のコート＆アウターをご紹介いたします。フェア期間中、コートまたはアウターを購入で\10,000分のクーポン券(当日入会も対象）を各店1名様に抽選でプレゼント！ぜひ、この機会にご来店くださいませ。
■COAT & OUTER FAIR 2025
・会期：11/14(金)～24(月・祝) 11日間
・特典：会期中、コートまたはアウターをご購入で\10,000分のクーポン券(当日入会も対象）を各店1名様に抽選でプレゼント！
※一部会期が異なる店舗がございます。各ショップまでお問合せください。
高崎スズラン店 11月5日（水）～16日（日）
京王新宿店、京王新宿Lサイズ店 11月6日（木）～16日（日）
天満屋ハピータウン児島店 11月14日（金）～25日（火）
新宿高島屋店、博多阪急店 11月15日（土）～25日（火）
柏高島屋店、北千住マルイ店 11月20日（木）～30日（日）
大宮そごう店 11月21日（金）～12月1日（月）
※アトラエルパーソナルオーダーコートも特典の対象になります。
※一部会期が異なる店舗がございます。各ショップまでお問合せください。
※一部の実店舗ではポイント付与となります。
※本キャンペーンは、アウトレット店は未開催です。
※ショップでお買い物の際は「NY.ONLINE / エヌワイ オンライン」のマイページ画面をご提示いただくか、または『NY.club card』をお持ちください。
▽ショップリスト
https://www.ny-onlinestore.com/shop/store/list.aspx?filtercode1=2&filtercode3=&shop_label=&filtercode7=tuujou&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/store/list.aspx?filtercode1=2&filtercode3=&shop_label=&filtercode7=tuujou&utm_source=newssite&utm_medium=pr)
■会員プログラム『NY.CLUB』とは？
『NY.CLUB』は全国のNYグループ店舗でお使いいただける会員システムです。
年会費無料で、セール・アウトレットでもポイントをお付けできます。
1,000ポイントから1,000円分としてお買い物でご利用いただけます。
通常の2倍のポイントをプレゼントする「Ｗポイントフェア」などお得にポイントが貯まる特典がございます。また、メールマガジンではフェアやセールなどお得な情報を発信しています。
▽『NY.CLUB』会員特典のご紹介！
https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub_member_benefits.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub_member_benefits.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
▽ショップブログはこちら
https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/staffblog_list.aspx?filtercode1=2&brand=52&filtercode3=?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/staffblog_list.aspx?filtercode1=2&brand=52&filtercode3=?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
■NEWYORKERについて
Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。
時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわったトラディショナルブランドとしてスタート。お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらしその思いを次の誰かに伝えたくなるような、そんな人生と深く関わる一着をお届けします。
▽ブランドサイト
https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/newyorker-.aspx?filtercode1=2&brand=52&filtercode3=?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/newyorker-.aspx?filtercode1=2&brand=52&filtercode3=?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
■ 会社概要
社名：株式会社ダイドーフォワード
設立：2007年8月22日
代表者：代表取締役社長 成瀬功一郎
資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）
事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等
https://www.daidoh-forward.com/(https://www.daidoh-forward.com/)