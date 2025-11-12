「Meta Agency First Awards 2025」にて「Best Brand Award」、「Best Solution Award - Best Experimentalist」を受賞

株式会社電通デジタル

株式会社電通デジタル（本社：東京都港区 代表取締役社長執行役員：瀧本 恒 以下、電通デジタル）は、Meta日本法人 Facebook Japan合同会社（以下、Meta）が主催する「Meta Agency First Awards 2025」にて、「Best Brand Award」と「Best Solution Award - Best Experimentalist」を受賞しました。

「Meta Agency First Awards」は、Metaが標榜・推奨する主要なビジネス領域において、多大な協力および優れた業績を収めたパートナー企業を顕彰することを目的に設立されたアワードです。2022年より実施し、今回4回目の開催となります。

「Best Brand Award」は、Metaでのブランド価値の向上を目的としたキャンペーンの事例創出や、ブランドパートナーとしてMetaのビジネスに貢献した企業に贈られる賞です。

また、「Best Solution Award - Best Experimentalist」はクライアントの課題に応じたさまざまな計測ソリューションを積極的に活用し、課題解決やMetaのプロダクト活用に多大なる貢献をした企業に贈られる賞です。

さらに、当社第1アカウントプランニング部門の笹野 倫史がMetaとの協業において、素晴らしい活躍をした個人に贈られる「Planner of the Year」を受賞しました。

電通デジタルは、Metaと2025年6月にAI領域における提携を開始し、ワークショップやAIエージェントの開発・接続に取り組んでいます※。

今後も電通デジタルは、Metaの広告プラットフォームにおいて、付加価値の高いサービス提供を行い、企業の効果的なマーケティング活動に貢献してまいります。

※：電通デジタル、MetaとAI領域で提携 縦型動画制作をAI活用により大幅に効率化する「IG AI Creative Studio」を開発（2025年6月16日発表）https://www.dentsudigital.co.jp/news/release/services/2025-0616-000232

＜電通デジタルについて＞https://www.dentsudigital.co.jp/

電通デジタルは、国内最大規模の総合デジタルファームです。「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」をパーパスに、生活者に寄り添うクリエイティビティとテクノロジーを統合的に活用することで、あらゆるトランスフォーメーションを実現しています。クライアントの事業成長パートナーとして、共に新たな価値を創造することで、経済そして社会の「変革と成長」を目指しています。