さいたま市大宮盆栽美術館でVRゲーム作品を体験

公益財団法人さいたま市文化振興事業団徐秋成、《夢をみる、さいたま、仮に》イメージ・ビジュアル（2025）

アーツカウンシルさいたまでは、さいたま市の文化資源をテーマにデジタル作品を制作し、さいたま市の魅力を市内外に発信する「空想するさいたま」を実施しています。

2025年度は、「盆栽」、「鉄道」、「人形」をはじめとしたさいたま文化がモチーフのVRゲーム作品の展示を行います。

本作品では、作家・徐秋成が、「生活都市・ベッドタウンにおいて最も重要なのは睡眠であり、人間が睡眠のなかで夢を見ている時が一番自由を感じられる」と捉え、日常からかけ離れた大胆かつ不思議な世界をVR映像で表現しました。

目の前の光景は夢か？現実か…？

ぜひ想像しながら体験してください。

さいたま市大宮盆栽美術館の観覧とあわせて、ぜひお気軽にお越しください。

併せて、本事業の周知にご協力を賜れれば幸いです。

展示概要

企画名称：

さいたま文化発信プロジェクト「空想するさいたま」“夢をみる、さいたま、仮に”

会期：2025（令和7）年11月21日［金］～12月3日［水］

展示時間：11:00～15:30

※11月27日［木］（休館日）を除く。

会場：さいたま市大宮盆栽美術館 ロビー（埼玉県さいたま市北区土呂町2-24-3）［map(https://maps.app.goo.gl/hiXSVEKqiGhvAdK78)］

作家：徐 秋成 / ジョ チウチェン / Xu Qiu Cheng

対象：7歳以上（13歳未満は保護者の同伴・同意が必要）

定員：一度につき2名まで体験可（体験時間は15分程度）

費用：無料

申込：不要・当日先着順

※混雑状況によって整理券を配布する場合や、終了時間前に受付を終了する場合がございます。

※さいたま市大宮盆栽美術館の観覧は、別途観覧料が必要です。

協力：さいたま市大宮盆栽美術館、東京藝術大学キュレーション教育研究センター

本展公式Facebook：https://www.facebook.com/imaginarySaitama

作家コメント

今回はゲームエンジン“Unity”を使って、睡眠の4段階とさいたまを代表とする盆栽、人形、漫画、鉄道を結びつけ、かつインタラクティブ的な要素も取り込んで、年齢層に関わらず、誰でも楽しむことができるようなVRゲーム作品だと思いますので、ぜひ遊びに来てください。

作家プロフィール

徐 秋成 / ジョ チウチェン / Xu Qiu Cheng

1993年中国河南省生まれ。

多摩美術大学メディア芸術コースを卒業、東京藝術大学大学院先端芸術表現科を修了。

主にゲームエンジンを使って映像やゲームを制作。死後の世界や夢、記憶、ポストメモリーをゲームと演劇の手法で表現する。

受賞：

2023アジアデジタルアート大賞FUKUOKA 動画部門大賞、文部科学大臣賞

2023年東京藝大アートフェス佳作、2025年第3回BUG Art Awardファイナリスト、など

展示：日暮里脱衣所、東京渋谷Parco GalleryX、福岡市美術館、第3回BUG Art Awardファイナリストなど。

舞台出演：「宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓」（チェルフィッチュ）

「空想するさいたま」とは

徐秋成

当事業は、2023年度に東京藝術大学キュレーション教育研究センターと共同で、さいたま市の文化資源である「盆栽・漫画・人形・鉄道」から着想したデジタル作品プラン・キュレーションプランの公募を行い、入選したプランについて、アーツカウンシルさいたまが伴走支援しながら作品を制作するプロジェクトです。

また、実現した作品は、市内外に発信することで、さいたま市の新たな魅力を開拓します。

さいたま市と盆栽について

JR宇都宮線 土呂駅や東武アーバンパークライン（野田線）大宮公園駅から歩ける地域に「大宮盆栽村」という地域があります。かつて、関東大震災（1923年）で大きな被害を受けた盆栽業者が、壊滅した東京から離れ、盆栽育成に適した土壌を求めてこの地へ移り住みました。1925年には彼らの自治共同体として大宮盆栽村が生まれ、最盛期の1935年頃には約30の盆栽園がありました。大宮盆栽村は、いまも名品盆栽の聖地として知られ、日本だけでなく世界から多くの愛好家が訪れています。

令和7年（2025年）、大宮盆栽村は開村100周年を迎えます。

会場について

さいたま市大宮盆栽美術館

名高い大宮の盆栽村に近接し、世界初の公立の盆栽美術館として2010年に開館。盆栽の名品、優品をはじめ、盆栽用の植木鉢である盆器や、一般には水石と呼ばれる鑑賞石、盆栽が画面に登場する浮世絵などの絵画作品、盆栽に関わる各種の歴史・民俗資料等を系統的に収集、公開しています。

アーツカウンシルさいたまについて

アーツカウンシルさいたまでは、あらゆる人に文化芸術を創造・享受する機会を提供し、心豊かに生活できるまちを創出することを目指し、「暮らしの中で文化芸術と触れ合う機会の増加」「文化芸術の新たな創造環境の創出」「文化芸術を通じて、将来のさいたま市を考える」ことに取り組んでいます。

公式ウェブサイト https://artscouncil-saitama.jp/programs/imaginationsaitama2025/

公式X（旧Twitter） https://x.com/artscouncilSITM

公式Facebook https://www.facebook.com/artscouncil.saitama/

お問い合わせ

アーツカウンシルさいたま（公益財団法人さいたま市文化振興事業団内）

〒336-0024

さいたま市南区根岸1-7-1 さいたま市文化センター4階

TEL：048-767-5350

（火～土 9:00～17:00、日・月・祝日休み、月曜日が祝日の場合、火曜日も休み）

MAIL：artscouncil@saitama-culture.jp

令和7年度文化庁文化芸術創造拠点事業