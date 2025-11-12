「Japan CxO Award 2025」 セールスマーケ部門の ファイナリストにGrand Central取締役COO 吉田有汰 が選出されました

株式会社Grand Central

セールスコンサルティングを展開する株式会社Grand Central(本社：港区三田、代表取締役CEO：北口拓実)は、取締役COO 吉田有汰が、「Japan CxO Award 2025」において、セールスマーケ部門 のファイナリストとして選出されましたことをお知らせいたします。

■「Japan CxO Award」とは

「Japan CxO Award」は、CxOの優れた功績を表彰し、そのキャリアの魅力と重要性を社会に広めることを目的としています。本Awardでは、厳正な審査を経て選ばれたCxOに対し、客観的な評価、企業ブランディング、そして特別なCxOネットワークを提供します。

■「Japan CxO Award」表彰式概要

公式サイト :https://japancxoaward.org/

最優秀賞者の発表は下記のJapan CxO Award表彰式で行われます。

〈表彰部門詳細〉

売り上げ規模や従業員数を基に部門内でクラス分けされています。

▼選考基準

1. 事業成長インパクト

2. イノベーションと挑戦性

3. 社会的・業界的影響力

4. リーダーシップとチーム形成力

5. ステークホルダー調整力

6. 長期視点と持続可能性

7. CxOとしての人間的魅力

〈審査員情報（一部抜粋）〉

・楽天グループ 常務執行役員 Group CCuO 小林 正忠 氏

・グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表 今野 穣 氏

・サイバーエージェント 常務執行役員 CHO 曽山 哲人 氏

全審査員情報はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000081799.html)

取締役COO 吉田有汰 プロフィール

慶應義塾大学を卒業後、株式会社キーエンスにて法人向けコンサルティングセールスに従事。2021年に株式会社Grand Centralを創業し、取締役COOに就任。創業から4年で、最高執行責任者として経営企画から事業戦略、全社マネジメントやガバナンス強化など幅広く従事。これまでに450社を超えるクライアントを支援し、営業支援からDX/イネーブルメントなど営業領域の包括的なコンサルティングとアウトソーシングを提供。品質至上主義の考えのもと、総勢数百名を超えるセールスプロフェッショナルを率いて、事業スケーリングの「インフラカンパニー」を目指す。



またグループ会社のGC.Unionの代表取締役も兼任し、ハイクオリティなセールスパーソンを持続的に輩出するため、採用や人材育成、組織開発にも広く従事。

■株式会社Grand Centralについて

株式会社Grand Centralは、セールス領域に特化したコンサルティングカンパニーでございます。東京に本社を置き、グループ会社含め名古屋・大阪の3拠点で事業を展開させていただいております。"営業革命"を体現するインフラカンパニーへというミッションを掲げ、クライアントの営業活動における課題を分析し、戦略立案の提案から、勝ちパターンのスキーム構築、営業代行、インハウス化に向けたDX支援や、定着に向けたセールスイネーブルメントなどのソリューションを提供しております。

