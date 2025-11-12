あいおいニッセイ同和損保「地域AD倶楽部」リニューアル ―カルティブが地域課題解決に向けた情報発信を支援―

株式会社カルティブ

企業版ふるさと納税を活用した地域課題解決プラットフォーム「river（リバー）」を運営する株式会社カルティブ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：池田 清）は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：新納 啓介）が展開する「地域AD倶楽部」のサイト全面リニューアルに参画しました。



本リニューアルでは、自治体の地域課題解決に関する情報発信をより効果的に行うことを目的に、地域と企業の連携を促進する情報発信基盤の構築を支援しています。

概要

「地域AD倶楽部（https://adclub.jp/）」は、“地域密着”を行動指針に掲げるあいおいニッセイ同和損害保険株式会社が、地域や地域企業への支援を目的に会社主導で展開している仕組みおよび活動です。

2005年から本格展開を開始し、「情報提供」「企業交流」「地域貢献」の3つの柱を軸に、各47都道府県・市町村にページを設け、会員限定のさまざまなメニューを通じて地域と企業の皆様を応援しています。



今回のリニューアルでは、自治体との取組みを情報発信しやすい仕組みに整備しました。



また、連携協定先の自治体情報を閲覧できるほか、自治体プロジェクトへの参画や寄附を通じて地域貢献につながるよう、自治体が掲げる地域課題を紹介する「自治体プロジェクト連携」などの機能を強化しています。

さらに、企業版ふるさと納税を活用した地域課題解決プラットフォーム「river（リバー）」に登録されている各自治体の寄附プロジェクト情報が、地域AD倶楽部のトップページおよび自治体の個別ページに自動で反映されるようになりました。

これにより、自治体の情報発信機会の拡大と、企業による地域貢献活動へのアクセス向上を実現しています。

リニューアル参考：トップページ上にも地域情報を掲載

リニューアル参考：連携協定先の自治体情報が掲載されている自治体ページ

地域AD倶楽部 https://adclub.jp/(https://adclub.jp/)

（参考：参画企業数 約3.9万社、協定自治体数 556）※2025年11月現在

企業版ふるさと納税を活用した地域課題解決プラットフォーム「river（リバー）」

サービスサイト：https://cpriver.jp/

株式会社カルティブが提供する、企業版ふるさと納税を核とした地域活性化のための知恵を集めたプラットフォームです。

企業版ふるさと納税を通じて、地域と企業を繋ぎ、地方創生を通じて、一人でも多くの人が、継続的に幸せに暮らせる社会づくりを目指しています。

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

サービスサイトURL： https://kifuru.jp/

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。

全国の寄付プロジェクトを探し、オンラインで寄付することができます。

会社概要

企業版ふるさと納税支援事業「river（リバー）」「企ふるオンライン」など自社サービスや自治体及び企業支援を中心に「地域」「教育」「文化」を事業の柱として行っております。

株式会社カルティブ

https://www.cultive.co.jp/

代表取締役：池田 清

設立 ：2014年10月

本社所在地：〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島２丁目19－12 スカイビル 19F

事業内容 ：

地域の問題解決支援

経営戦略支援

情報発信支援

事業立案及び運営支援

WEB及びシステム構築

人材教育支援