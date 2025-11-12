TCB東京中央美容外科、長崎市で開催される「平和の折り鶴クリスマスリース作りコンテスト」に作品13点を出品

TCB東京中央美容外科

日本全国に103院（2025年11月現在）を展開する美容クリニック TCB東京中央美容外科(https://aoki-tsuyoshi.com/)（理事長：寺西 宏王、以下「TCB」）は、「平和への想い」を繋ぐことを目的に長崎市で開催される「『Pray For Peace Collection 2025』平和の折り鶴 クリスマスリース作りコンテスト」(https://www.nib.jp/nib_nagasaki/pray/)に、TCBグループスタッフ有志が制作した作品13点を出品したことをお知らせいたします。

本コンテストは、長崎に寄せられた多くの折り鶴を活用し、平和への祈りを込めたクリスマスリースを制作することで、長崎から世界へ向けて平和への願いを発信するものです。TCBは、多様な価値観を尊重し、社会の平和と発展に貢献することを目指しており、この活動の趣旨に賛同し参加することといたしました。

TCBグループスタッフ有志が「平和」「愛」「絆」などをテーマに、色鮮やかな各種デザインのクリスマスリース13点を制作し出品しました。

TCBが出品した作品

レインボーダイヤ

七色の輪

祈りの花

レインボーピース

レインボーリング

クリスタルダイヤの星

レインボーフラワー

レインボーリボン

レインボークリスマス

花咲く平和

冬空の虹

平和の花

花咲く世界

『レインボーダイヤ』ダイヤモンドはその揺るぎない硬さから「永遠の絆」や「固い意志」の象徴。「二度と争いを繰り返さない」という固い誓いと「永遠の平和」への強い願いを込めました。【七色の輪】国や文化、人種の違いを超えて、世界中の人々が手を取り合っている姿を表現しました。【祈りの花】平和への祈りが波紋のように世界中へと力強く広がっていってほしいという願いを込めました。【レインボーピース】平和の象徴である虹を中央に配置し、平和な世の中を七色の鶴が外側から眺めているイメージで制作しました。【レインボーリング】カラフルな外側のリング層は、世界中の多様な人々による「調和の輪」が生まれることを象徴。中央に吊るした二羽の鶴と星々には、希望が未来永劫輝き続けることへの祈りを託しました。【クリスタルダイヤの星】世界中で愛や平和を願う聖夜クリスマスが穏やかに訪れ、中央に配置した希望の星のように輝き続ける未来を願いました。【レインボーフラワー】緑のリースを「穏やかな日常」に見立て、そこに色鮮やかな「平和の花」が咲き誇る様子を表現しました。【レインボーリボン】人と人の繋がりを、リボン状の結び目で表現しました。世界中の人々が固い絆で結ばれますように。【レインボークリスマス】外側をカラフルな折り鶴で囲み、内側には様々なオーナメントを敷き詰めて、多様性に満ちた「平和な世界」を表現しました。【花咲く平和】平和の象徴である「折り鶴」をモチーフに、その翼の部分を一枚一枚組み合わせて色とりどりの「平和の花」を咲かせました。【冬空の虹】平和な世界を想像したときに浮かんできたのは子どもの笑顔。お子様に喜んでいただけるような分かりやすくかわいい作品にしようと心掛けて制作しました。【平和の花】緑色の折り鶴を連ねてリースを形作り、そこに折り鶴を重ねて、黄色と赤色の花を咲かせることで平和なクリスマスの世界を表現しました。【花咲く世界】色とりどりの「平和の花」をいくつも作り、それらを集めて一つの大きな輪としました。一つひとつの花の中に必ず平和の象徴「折り鶴」を咲かせ、コミュニティの中心に常に「平和への祈り」が根付いてほしいという願いを込めました。

TCBは今後も、「美」を通じて人々の心を豊かにするだけでなく、社会の一員として平和と人権を尊重し、様々な社会貢献活動を積極的に展開してまいります。

「Pray For Peace Collection 2025」平和の折り鶴 クリスマスリース作りコンテスト

「『Pray For Peace Collection 2025』平和の折り鶴 クリスマスリース作りコンテスト」は、平和を願うファッションショー／アートイベントとして8月9日に長崎市で開催された「Pray For Peace Collection 2025」や、その他各地の平和関連施設に届けられ役目を終えて廃棄される予定の折り鶴を使って作るクリスマスリースのコンテストです。

折り鶴に込められたたくさんの人々の「平和への想い」をさらに繋いでいくことを目的に開催されています。

作品は11月1日～11月30日の間、グラバー園の長崎おくんちホール（長崎伝統芸能館）にて展示されます。

主催：「平和の折り鶴クリスマスリース作りコンテスト」事務局

https://www.nib.jp/nib_nagasaki/pray/

展示場所：グラバー園 長崎おくんちホール（長崎伝統芸能館）

長崎県長崎市南山手町8-1(https://maps.app.goo.gl/tNEH5vgKr97eb54X9)

・TCBクリニック概要

TCB東京中央美容外科は日本全国に103院を展開する美容クリニックグループです。身体への負担の少ないプチ整形をはじめとしたさまざまなメニューを取り揃え、患者様の「キレイを幸せに」を実現します。「理想のあなたを着飾る」美容医療を。TCBは徹底したカウンセリングとシミュレーションにより、患者様の「理想」をどこまでも追い求めます。

クリニック名：TCB東京中央美容外科

理事長：寺西 宏王

クリニック数：103院（2025年11月時点）

診療時間：9：00～19：00

（9：00～10：00はカウンセリングのみ・一部の院では診療時間が異なります）

休診日：院により異なります 【WEB・LINE予約は24時間365日受付中】

オフィシャルサイト：https://aoki-tsuyoshi.com/



■本件に関するお問い合わせ

広報担当 石川 将之（一般社団法人メディカルアライアンス）

ishikawa.masayuki@medical-alliance.or.jp