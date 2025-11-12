「第9回 楽天証券ファンドアワード」ノミネートのお知らせ

大和アセットマネジメント株式会社

楽天証券主催の「第9回 楽天証券ファンドアワード」において、ハイリターン部門に「iFreeNEXT FANG+インデックス」が、新ファンド部門に「iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）」がノミネートされました。

楽天証券ファンドアワードは、楽天証券独自のファンドスコアなどを用いて選出した優秀ファンドの中からお客様投票によって最優秀ファンドを決めるアワードです。

「第9回 楽天証券ファンドアワード」特設サイトはこちら▶(https://www.rakuten-sec.co.jp/web/campaign/20251104-03/?l-id=fundaward__bnr_cp_20251104-03)

iFreeNEXT FANG+インデックス(https://www.daiwa-am.co.jp/special/fang/rakuten/)

FANG+（ファングプラス）は、Facebook（現Meta）、Amazon、Netflix、Googleの４社を含む、米国企業10銘柄で構成された株価指数です。次世代テクノロジーをベースに、グローバルな現代社会において人々の生活に大きな影響力を持ち、高い知名度を有する企業が集結しています。

2025年9月のリバランスについてのお知らせはこちら ▶(https://www.daiwa-am.co.jp/fundletter/20250926_03_3346.pdf)

iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）(https://www.daiwa-am.co.jp/special/z-tech20/rakuten/)

当ファンドは、日本を除く世界のテクノロジー企業の中から、国・地域に起因するリスクが高いと考えられる銘柄を除外し、時価総額上位20銘柄に投資します。上位20銘柄への投資比率は、各銘柄の時価総額に応じて決定します。ありそうでなかった、ルールベース運用のシンプルなファンドです。

2025年9月の銘柄入れ替えに関するお知らせはこちら ▶(https://www.daiwa-am.co.jp/fundletter/20251002_01_5139.pdf)

「均等加重」と「時価総額加重」、どちらが有利？

今回ノミネートとなった2ファンドは、どちらも「テック株に集中投資」している点が共通点です。大きな違いは、「組入銘柄の投資比率の決定方法」にあります。組入銘柄の投資比率の違いはパフォーマンスへの寄与が大きく、どちらが優れているか、しばしば議論になります。

比較表

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118152/table/117_1_7fbb63864c9f50434b62129691907c4f.jpg?v=202511130357 ]

均等加重の場合のリバランスイメージ

それぞれメリット・デメリットはありますが、どちらが適しているかは、投資する上で何を重視するかによって異なります。

たとえば、成長企業への集中投資によるリターンの最大化を狙うなら、上昇銘柄の比率が自然に高まる時価総額加重が有利に働く場面もあります。一方で、特定銘柄への偏りを避けたい、また一時的に下落した銘柄の価格回復による収益機会を捉えたいという考え方であれば、均等加重の方が魅力的と考えられます。

どちらの配分方法が優れているとは一概に言えないため、リスク許容度、銘柄選定に対する考え方、そして市場との向き合い方などご自身の投資方針と整合しているかどうかを見極める必要があります。

