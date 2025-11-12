【ココモーラ】仮想通貨アプリに関するアンケート調査を実施

株式会社ゼロアクセル

※アンケートの調査結果はこちらから確認できます。

https://cc-moola.com/cryptocurrency/article/app-questionnaire

※調査結果をもとに作られた記事は以下のリンクから確認できます。

https://cc-moola.com/cryptocurrency/ranking/app

独自アンケート調査サマリー

・利用経験のある仮想通貨アプリは「Coincheck」(34.8%)が最多で、「bitFlyer」(29.3%)、「楽天ウォレット」(20.4%)が続いた。一方で、最も使いやすいと感じたアプリもCoincheckが最多(23.8%)となり、操作性やUIの評価が高いことが分かった。

・仮想通貨アプリの利用デバイスは「スマートフォン」(43.1%)が最も多く、「デスクトップPC」(26.0%)が続いた。利用頻度は「ほとんど使わない」(39.8%)が最多で、活発に取引する層は2割程度にとどまった。

・アプリで主に利用されている機能は「チャート閲覧」(56.4%)が最多で、「売買注文(現物)」(35.9%)が続いた。改善してほしい点としては「動作の軽さ・安定性」(37.0%)や「入出金のスムーズさ」(25.4%)が挙げられた。

仮想通貨アプリに関するアンケート調査

ココモーラでは、ユーザーの生の声を調査するため「仮想通貨アプリに関するアンケート調査」を行いました。アンケート調査の概要は以下の通りです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/387_1_f52e0b3cf23e7a4ee2ba6c1e27204a92.jpg?v=202511130326 ]■利用したことのある仮想通貨チャートアプリを教えてください。（複数回答可）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/387_2_7f67c15fe6d34665d004c76901a3e46e.jpg?v=202511130326 ]■最もよく利用するデバイスはどれですか？[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/387_3_3de184997ed54ff5924965ead98e7cdb.jpg?v=202511130326 ]■仮想通貨アプリをどのくらいの頻度で利用していますか？[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/387_4_eef1c960a94c0358510263b6035dcb74.jpg?v=202511130326 ]■仮想通貨アプリで主に利用している機能は？（複数回答可）[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/387_5_d8d7134bd6c375c9550986141756ebbf.jpg?v=202511130326 ]■一番使いやすいと感じた仮想通貨アプリは？[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/387_6_2f9e13b2102125d88a60598bf5fa4c15.jpg?v=202511130326 ]■チャート以外で改善してほしい点は？（複数回答可）[表7: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/387_7_5a8a30f0a4b551968912386bc8c4eec9.jpg?v=202511130326 ]

ココモーラについて

ココモーラ(https://cc-moola.com/)は、「ココに来たら世の中のあらゆるモノの情報を網羅できる」という由来からきております。日常生活に関わる様々なモノの情報を紹介・比較しているサイトです。ココモーラを利用するすべてのユーザーが、最良な選択ができるようサポートすることを目指しております。

株式会社ゼロアクセルについて

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/

