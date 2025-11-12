¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¢Centric Software¤ÎCEO¤Ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥¹¡¦¥«¥Î¥ó¥¸¥å»á¤òÇ¤Ì¿
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢Ê©¥ô¥§¥ê¥¸ー¡á¥ô¥£¥é¥¯¥Ö¥ìー¤Ë¤Æ¸½ÃÏ»þ´Ö2025Ç¯ 10·î30Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥ê¥êー¥¹(https://www.3ds.com/newsroom/media-alerts/dassault-systemes-names-fabrice-canonge-ceo-centric-software)¤ÎÆüËÜ¸ì»²¹ÍÌõ¤Ç¤¹
¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º(https://www.3ds.com/ja/)¡ÊEuronext Paris: FR0014003TT8¡¢DSY.PA ¡¢°Ê²¼¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥¹¡¦¥«¥Î¥ó¥¸¥å»á¤¬Æ±¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëCentric Software¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Î¥ó¥¸¥å»á¤Ï¡¢2004Ç¯¤Ë¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÀßÎ©¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥°¥íー¥Ö¥¹»á¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥°¥íー¥Ö¥¹»á¤Ïº£¸å¡¢¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î¾åµé¸ÜÌä¿¦¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥«¥Î¥ó¥¸¥å»á¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀïÎ¬ÅªSaaS¡Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ë¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÎºöÄê¤È¿ä¿Ê¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Î¼¡À¤ÂåAIÅëºÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë»Ô¾ì¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¶È³¦¤Ç30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥«¥Î¥ó¥¸¥å»á¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¾®ÇäÊ¬Ìî¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2004Ç¯¤ËCentric Software¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢²¤½£»ö¶È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCOO¡Ë·ó¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¾ì»²ÆþÀïÎ¬¤ä56¥«¹ñ¤Ø¤Î»ö¶È³ÈÂç¡¢¥Ò¥åー¥´¡¦¥Ü¥¹¡¢¥é¥³¥¹¥Æ¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤ËÃøÌ¾¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¼è°ú³ÍÆÀ¤Ê¤É¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Centric Software¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥Ûー¥à¡¢²ÈÅÅ¡¢¿©ÉÊ°ûÎÁ¡¢²½¾ÑÉÊ¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥±¥¢¡¢¤ª¤è¤Ó¥Þ¥ë¥Á¥«¥Æ¥´¥êー¾®Çä¶È³¦¸þ¤±¤Ë¡¢Åý¹ç¤µ¤ì¤¿AIÅëºÜ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¡¢Àß·×¡¢³«È¯¡¢Ä´Ã£Ë¡Îá½å¼é¡¢¹ØÇã¡¢À½Â¤¡¢²Á³ÊÀßÄê¡¢ºß¸ËÇÛÊ¬¡¢ÉÊÂ·¤¨¡¢ÈÎÇä¡¢Êä½¼¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ´ÉÍý¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¤«¤Ä¶ÈÌ³Åª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯Á°È¾¡¢Centric Softwar¤ÏÀ½ÉÊ·×²è¡¢²Á³ÊÀßÄê¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¡¢À½ÉÊÂÎ¸³´ÉÍý¡ÊPXM¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ»Ô¾ì¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ¡Ç½¤ò¼èÆÀ(https://www.3ds.com/ja/newsroom/press-releases/dassault-systemes-announces-centric-softwares-acquisition-ai-powered-pxm-solution-contentserv)¤·¡¢¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤ée¥³¥Þー¥¹¤Þ¤Ç¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÄó¶¡´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï¡¢¿ÍÎà¤Î¿ÊÊâ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦´ë¶È¤Ç¤¹¡£1981Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥Ðー¥Á¥ã¥ëÀ¤³¦¤ò³«Âó¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¡¢´µ¼Ô¡¢»ÔÌ±¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¸½¼ÂÀ¤³¦¤ò¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î3DEXPERIENCE¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¡¢¶È³¦¤Î37Ëü¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏ½Ð¡¢À½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³×¿·¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¢https://www.3ds.com/ja/¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë¡¢https://www.3ds.com/¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£