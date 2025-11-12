グローバル・ブレインと東邦ホールディングスが共同で「TOHO Ventures」を設立

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）は、東邦ホールディングス株式会社（本社：東京都中央区 / 以下、東邦ホールディングス）と共同で「TOHO Ventures」（以下、本ファンド）を設立しました。

東邦ホールディングスは、医薬品卸、調剤薬局、医薬品製造販売事業を中心に、全国の医療機関・薬局を支える企業グループです。近年、創薬技術の高度化、個別化医療の進展、デジタル技術の活用、サプライチェーンの高度化など、ヘルスケア産業は大きな変革期を迎えています。こうした環境の中で、同社は外部の革新的企業と連携し、新たな価値を共創するCVC活動を強化すべく、グローバル・ブレインと本ファンドを設立しました。

本ファンドは、創薬・バイオテクノロジー領域を中心に、主に海外の先進的スタートアップへの投資を行います。AIやデータ科学、細胞・遺伝子工学などの技術革新を通じて、創薬の生産性を飛躍的に高める次世代プラットフォームや、疾患の根本治療を可能にする新モダリティを重点的に支援します。さらに本ファンドでは、東邦ホールディングスが有する医薬品流通ネットワーク、調剤薬局チャネル、製造・データ基盤などのアセットを積極的に活用し、投資先スタートアップの事業化と社会実装を実現する「共創型CVC」としての活動を展開していきます。

グローバル・ブレインは本ファンドの運営において、有望企業の発掘や投資判断、多面的な経営支援、IPO支援を行うほか、東邦ホールディングスと協働した事業共創支援を通じて投資先スタートアップの飛躍的成長の実現をグローバル規模で支援してまいります。

■東邦ホールディングスについて

会社名 東邦ホールディングス株式会社

所在地 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー9階

代表者 代表取締役 社長執行役員CEO 枝廣 弘巳

創立 1948年9月

資本金 10,649百万円（2025年10月31日現在）

事業内容 医薬品卸売事業、調剤薬局事業、医薬品製造販売事業、その他医療関連サービス事業

■本ファンドについて

登記上の名称 TOHO-GB Global Life Science Fund, L.P.

運用総額 100億円

運用期間 10年間

投資対象 創薬、医療機器等

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

有限責任組合員 東邦ホールディングス株式会社

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com