ポマードブランド BROSHが“和洋折衷”をテーマとしたSUICOKEとのコラボシューズ2型をリリース

株式会社ファイヤーワークス

国産ポマードブランド「BROSH」による初のセレクトショップ「葛屋東京/KADSURAYA TOKYO」は、日本発のフットウェアブランド「SUICOKE（スイコック）」とのコラボレーションシューズ2型を発売いたします。

1つ目のモデルは、フリンジモカシンのデザインが特徴的な「FUMAD」。撥水加工を施したカウスエードのアッパーに、防水透湿性に優れたSUICOKEオリジナル「SHERPA」ライニングを採用。アウトソールには、濡れた氷上やウェットフロアでも優れたグリップ力を発揮する「Vibram Arctic Grip」を搭載し、インソールには高いクッション性を誇る「SOFT STEP insole」を採用しています。サイドには取り外し可能なフリンジが装着され、ブラックにはシルバー、ベージュにはゴールドで「KADSURAYA TOKYO」のロゴをプリント。これは簾や暖簾をイメージしたデザインで、履き口にも同ロゴを型押ししています。

2足目は、SUICOKEを代表する「ZAVO」の別注モデル。抗菌剤を配合した「PULSEFOAM」フットベッドが高いクッション性と防臭性を実現し、ソールには軽量性・屈曲性・耐摩耗性に優れた「S-WAVE LIGHT」を採用。つま先には1950年代のサドルシューズやウイングチップのメダリオンディテールを取り入れています。さらに、ワークブーツに見られる取り外し可能なフォルスタンを連想させるフリンジを装着し、FUMADモデルと同様にブラックにはシルバー、ベージュにはゴールドで「KADSURAYA TOKYO」のロゴをプリントしています。

発売に合わせて制作された映像作品も、シューズと同様に“和洋折衷”をテーマとしています。

【発売情報】

発売日：2025年11月15日

販売店舗：葛屋東京、KADSURAYA TOKYO オンラインストア

カラー：ベージュ、ブラック

価格：FUMAD（45,100円/税込）、ZAVO（31,900円/税込）

PV(https://fireworks-japan.box.com/s/719gq2k3c47i6ahtk64n4hfwoz3r5s7w)



【葛屋東京】

「BROSH」による初のセレクトショップであり、原宿から“日本”ブランディングを世界に向けて発信していきます。日本らしい佇まいの外観＋モダンな店内というミクチャー感が斬新な同ストアは、「BROSH」の全ラインアップを展開するだけでなく、実際にカットができるバーバーセクションを備えた個室のスタイリングルームを併設しています。