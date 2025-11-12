¡Ú¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¥¼¥êー°ûÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Û¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¥¼¥êー°ûÎÁ¤Î°ûÍÑ¼Ô¤ÏÌó36¡ó¡£°ûÍÑ°Õ¸þ¤Ï3³ä¤Ç2019Ç¯°Ê¹ßÈùÁý¡£°ûÍÑ¾ìÌÌ¤Ï¡ÖÂÎÄ´¤¬°­¤¤¡¢¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¤È¤­¡×¡Ö¤ª¤ä¤Ä¡¢´Ö¿©¡×¤¬°ûÍÑ¼Ô¤Î³Æ20¡óÂæ

¢£¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¥¼¥êー°ûÎÁ¤Î°ûÍÑ¼Ô¤ÏÌó36¡ó¡£°ûÍÑ°Õ¸þ¤Ï3³ä¤Ç2019Ç¯°Ê¹ßÈùÁý·¹¸þ¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¹â¤¤


¢£¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¥¼¥êー°ûÎÁ¤Î°ûÍÑ¾ìÌÌ¤Ï¡ÖÂÎÄ´¤¬°­¤¤¡¢¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¤È¤­¡×¡Ö¤ª¤ä¤Ä¡¢´Ö¿©¡×¤¬°ûÍÑ¼Ô¤Î³Æ20¡óÂæ¡¢¡Ö¾®Ê¢¤¬¤¹¤¤¤¿¤È¤­¡×¡ÖÈè¤ì¤¿¤È¤­¡×¤¬14～15¡ó



¥Þ¥¤¥Ü¥¤¥¹¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â°æÏÂµ×¡Ë¤Ï¡¢8²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¥¼¥êー°ûÎÁ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤ò2025Ç¯10·î1Æü～7Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¥¼¥êー°ûÎÁ¤Î°ûÍÑ¾õ¶·¤ä°Õ¸þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1690_1_0bf8261b328da5b4e322cc03d5e08639.jpg?v=202511130326 ]

1. ¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¥¼¥êー°ûÎÁ¤Î°ûÍÑÉÑÅÙ

¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¥¼¥êー°ûÎÁ¤Î°ûÍÑ¼Ô¤ÏÌó36¡ó¤Ç¤¹¡£


½µ1²ó°Ê¾å°ûÍÑ¤¹¤ë¿Í¤ÏÌó5¡ó¡¢ÃËÀ­10～30Âå¤ä½÷À­10¡¦20Âå¤ÇÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




2. Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤Ë°ûÍÑ¤·¤¿¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¥¼¥êー°ûÎÁ¤ÎÌÃÊÁ

¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¥¼¥êー°ûÎÁ°ûÍÑ¼Ô¤¬¡¢Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤Ë°ûÍÑ¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Öin¥¼¥êー¡×¤¬34.9¡ó¡¢¡Ö¥¢¥ß¥Î¥Ð¥¤¥¿¥ë(R) ¥¼¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤èçèê¥¼¥êー¡×¡Ö¥«¥í¥êー¥á¥¤¥È ¥¼¥êー¡×¤¬³Æ10%Âæ¤Ç¤¹¡£


3. ¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¥¼¥êー°ûÎÁ¤Î°ûÍÑ¾ìÌÌ

¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¥¼¥êー°ûÎÁ¤Î°ûÍÑ¾ìÌÌ¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡ÖÂÎÄ´¤¬°­¤¤¤È¤­¡¢¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¤È¤­¡×¡Ö¤ª¤ä¤Ä¡¢´Ö¿©¡×¤¬°ûÍÑ¼Ô¤Î³Æ20¡óÂæ¡¢¡Ö¾®Ê¢¤¬¤¹¤¤¤¿¤È¤­¡×¡ÖÈè¤ì¤¿¤È¤­¡×¤¬14～15¡ó¤Ç¤¹¡£


¡ÖÂÎÄ´¤¬°­¤¤¤È¤­¡¢¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¤È¤­¡×¤Ï½÷À­¤ÇÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢½÷À­30～60Âå¤Ç¸²Ãø¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤ËºÇ¤â¤è¤¯¡ØOS¡¾1 ¥¼¥êー¡Ù¤ò°ûÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ç¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¡ÖÄ«¿©¡×¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¡¢¡Ö¤ª¤ä¤Ä¡¢´Ö¿©¡×¤Ï½÷À­¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¹â¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¡£




¢¨¥°¥é¥Õ¤ÎÂ³¤­¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¥Çー¥¿¤Ï¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¡Û¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


4. ¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¥¼¥êー°ûÎÁ¤Î°ûÍÑÍýÍ³

¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¥¼¥êー°ûÎÁ¤Î°ûÍÑÍýÍ³¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ーÊäµë¤¬¤Ç¤­¤ë¡×¤¬°ûÍÑ¼Ô¤Î36.6¡ó¡¢¡ÖÀÝ¤ê¤¿¤¤±ÉÍÜÀ®Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÌ£¤¬¹¥¤­¡×¤¬³Æ3³ä¼å¤Ç¤¹¡£Â³¤¯¡Ö¿©Íß¤¬¤Ê¤¤»þ¤äÂÎÄ´¤¬°­¤¤»þ¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¤Ï23.8%¡¢½÷À­¤ÇÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë½÷À­30～50Âå¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤ËºÇ¤â¤è¤¯¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤èçèê¥¼¥êー¡Ù¡Ø¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥×¤ÎèçèêÈª¡Ù¤ò°ûÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶õÊ¢¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¡×¡ÖÄã¥«¥í¥êー¡×¤¬Â¾¤ÎÁØ¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¥á¥¤¥É Ä«¥¼¥êー¡Ù¤ò°ûÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿©»ö¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¿©Íß¤¬¤Ê¤¤»þ¤äÂÎÄ´¤¬°­¤¤»þ¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


5. ¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¥¼¥êー°ûÎÁ¹ØÆþ»þ¤Î½Å»ëÅÀ

¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¥¼¥êー°ûÎÁ¹ØÆþ»þ¤Î½Å»ëÅÀ¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡ÖÌ£¡×¤¬°ûÍÑ¼Ô¤Î60.9¡ó¡¢¡Ö²Á³Ê¡×¤¬47.4¡ó¡¢¡Ö¥Õ¥ìー¥Ðー¡×¡Ö¸úÇ½¡×¤¬³Æ30¡óÂæ¤Ç¤¹¡£²áµîÄ´ºº¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¡Ö¥«¥í¥êー¡×¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ç¤¹¡£


¡Ö¸úÇ½¡×¤Ï¡¢Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤ËºÇ¤â¤è¤¯¡ØOS¡¾1 ¥¼¥êー¡Ù¤ò°ûÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ç¤Ï1°Ì¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¢¥ß¥Î¥Ð¥¤¥¿¥ë(R) ¥¼¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¡Ù¡Ø¥ô¥¡ー¥à ¥¼¥êー¡Ù¡ØÂ¨¸ú¸µµ¤¥¼¥êー¡Ù¤ò°ûÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ç¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


6. ¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¥¼¥êー°ûÎÁ¤Î°ûÍÑ°Õ¸þ

¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¥¼¥êー°ûÎÁ¤Î°ûÍÑ°Õ¸þ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö°û¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¢°û¤ß¤¿¤¤¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ3³ä¤Ç¤¹¡£2019Ç¯°Ê¹ß¡¢ÈùÁý·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


°ûÍÑ°Õ¸þ¼Ô¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¹â¤¯¡¢10～30Âå¤Ç¤Ï4～5³ä¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î¤Ë1²ó°Ê¾å°ûÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ç¤â8～9³ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




¡ã¡ã ²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È ¡ä¡ä


¡ù¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¥¼¥êー°ûÎÁ¤ÎÉÔËþÅÀ¡¿°û¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¡ÊÁ´5,562·ï¡Ë
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1690_2_ba7f0eb54be6f7f44113102e61f0e0cf.jpg?v=202511130326 ]

¡ãÄ´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¡ä


[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1690_3_f84b088fba653a78ba21eee53106ad48.jpg?v=202511130326 ]

