関西国際空港・大阪国際空港・神戸空港　万博パビリオンの展示物・作品がレガシーとして設置されます！

関西エアポート株式会社

関西エアポートグループは、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港に、大阪・関西万博のパビリオンの展示物・作品の一部をレガシーとして設置することをお知らせします。

2025年10月13日に閉幕を迎えた大阪・関西万博では、趣向をこらした84のパビリオンが多くの人々を惹きつけ、ナショナルデーなどのさまざまなイベントや、海外パビリオンスタッフとの交流も話題となり、大きな盛り上がりが見られました。

このたび、国内外のパビリオンのご協力により、13点の展示物や作品をご提供いただくこととなりました。複数の万博レガシーが開催地大阪・関西の空港で展示されることにより、文化や技術を継続的に発信できるだけでなく、海外との友好の証や万博の思い出の記録として、多くの方に楽しみ、親しんでいただくことを期待しています。

関西エアポートグループは、今後も新しい空港体験の提供や空港価値の向上に取り組んでまいります。

【空港における万博レガシーの役割】

・海外の国との友好関係・文化交流の記念

・文化や技術の発信

・環境負荷の軽減

・万博の思い出とのタッチポイント

【設置される展示物・作品】

国内外のパビリオンの展示物・作品 合計13点

※別紙一覧のとおり

※設置場所や設置開始時期については、決まり次第、報道発表やSNSなどでお知らせいたします。

設置される展示物・作品一覧（海外パビリオン）

設置される展示物・作品一覧（国内パビリオン）