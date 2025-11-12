株式会社ドラEVER、MCPC award 2025「奨励賞」を受賞 ～運送業向け基幹システム「運SOUL（ウンソウル）」がスマホ×デジタコ連携による業務革新で高評価～

MCPC award 2025「奨励賞」受賞について

株式会社ドラEVER

MCPC awardは、モバイルコンピューティングの普及促進と技術発展に貢献する優秀なサービス・ソリューションを表彰する権威ある賞として、業界内外から高い評価を受けています。この度の受賞は、運送業界のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進における「運SOUL」の革新性と社会的意義が認められた証であり、開発チーム一同、大変光栄に存じます。

運送業界の課題解決を目指す「運SOUL」

運送業界は現在、2024年問題に代表される働き方改革への対応、深刻な人材不足、DX推進などによる経営効率化といった喫緊の課題に直面しています。「運SOUL（ウンソウル）」は、これらの課題を解決すべく、当社が求人サイト運営で培った運送業界の深い知見を活かして開発した基幹システムです。

システムの最大の特徴は、ドライバーがスマートフォンだけで日報作成を完結できる点にあります。スマートフォンとデジタルタコグラフを連携させることで、運行前の点検から配送完了まで、すべての業務をデジタル化し、従来の煩雑な事務作業を大幅に削減します。また、管理者はリアルタイムで運行状況を把握できるため、効率的な配車計画や緊急時の迅速な対応が可能となります。

担当者よりメッセージ

運送業界のDXを推進する「運SOUL」は、スマホとデジタコ連携で業務を革新します。ドライバーの日報作成をスマホで完結させ、管理者はリアルタイムで運行状況を把握。業務効率を飛躍的に改善し、業界の働き方改革、人材不足、経営難の解決を強力にサポートします。日本の物流を支えるすべての人に、このシステムを届けたい。一人でも多くの人に知っていただきたいと願っております。

表彰式開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37142/table/121_1_f753d54a3fa57bd15a7974b87b5a7497.jpg?v=202511130256 ]

株式会社ドラEVERについて

会社名: 株式会社ドラEVER

所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋5-34-3 栄進開発ビル4階

代表者: 岡野 照彦

設 立: 2017年1月

資本金: 100,000千円

事 業: インターネットを利用した運送会社サポートサービスの提供

▼基幹システム「運SOUL」

https://doraever.jp/lp_unsoul

▼求人サイト「ドラEVER」

https://doraever.jp/

▼コーポレートサイト

https://driverforever.com/

ドラEVERは、2017年の会社創業時よりドライバー専門の求人サイトとして、全国のドライバーの皆様と運送企業を繋ぐプラットフォームを提供してまいりました。現在では、運送業界のDX化に特に力を入れており、求人サイト運営で培ったノウハウを活かし、運送業向けの基幹システム「運SOUL（ウンソウル）」の開発・提供を通じて、業界全体のDX化・生産性向上・人材確保の支援、そして持続可能な発展に貢献してまいります。