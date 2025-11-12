中央エンジニアリングがRPV社との新協業サービスを提供開始

株式会社中央エンジニアリング

株式会社中央エンジニアリング（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石田 豊）は株式会社RPV様とタッグを組んだサービス「X線CTスキャンとCAE解析による性能評価サービス」の提供を開始しました。幅広いものづくり企業の皆様に本サービスを活用していただき、製品開発における課題解決の加速や品質向上を支援することで、「より確かなものづくり」の実現に貢献します。

X線CTスキャン×CAE解析による、革新的な性能評価の実現

本サービスは、X線CTスキャン技術を活用した工業製品の内部構造を忠実に再現する3Dモデルの高速な生成と、これを基に応力解析や熱流体解析などのCAE解析を行うことで、従来に比べ短期間かつ高精度な性能評価を実現するサービスです。

リバースエンジニアリングやベンチマーク解析はもちろん、製品内部の欠陥等を考慮した性能評価や不具合原因の特定、対策立案など、様々なフェーズで幅広くご活用いただけます。

株式会社RPVについて

サービスの概要デジタル化前の現物デジタル化後の3Dモデル性能評価(CAE解析)

熊本県に拠点を置き、X線CTと3D技術を活用したデジタルものづくり支援に特化した受託サービス企業。 X線CTスキャン技術により、工業製品の内部構造を高精度に3Dモデル化し、作成したCADモデルをもとに内部欠陥の解析や寸法計測が可能です。CAE解析での迅速なシミュレーションを可能とするデータ作成で、お客様の製品開発・品質向上に貢献しています。

URL ： https://www.rpv.co.jp/(https://www.rpv.co.jp/)

株式会社中央エンジニアリングについて

1954年の創業以来、確かな技術をご提供し続けてきたモノづくり企業。設計開発から解析、製作までをワンストップで対応しています。航空宇宙をはじめ自動車、産業機械、情報通信等幅広い分野に技術を提供しています。長きにわたり蓄積してきた設計・開発ノウハウを活かし、モノづくりにおけるさまざまな課題を解決することが強みです。

構想段階から設計・解析・評価／試作・製作まで、お客様のニーズに合わせた技術のブレインパートナーとして、最適なソリューションをご提供します。

URL ： https://www.chuo-eng.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

＜製品・サービスに関するお問い合わせ先＞

株式会社中央エンジニアリング

E-mail: contact@chuo-eng.co.jp

＜報道に関するお問い合わせ先＞

株式会社中央エンジニアリング

事業戦略本部 広報課

TEL: 052-589-2975

E-mail: chuo.prs@chuo-eng.co.jp