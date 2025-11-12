アスタミューゼ、水素・アンモニア関連設備のグローバル設備需要動向を分析したレポートを発行

アスタミューゼ株式会社

アスタミューゼ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：永井 歩）は、この度、世界最大級のイノベーションデータベースを活用し、水素・アンモニア関連設備について、需要や投資・政策動向の俯瞰的な分析を行った「水素・アンモニア領域におけるグローバル設備需要動向分析レポート」を発行しました。

本レポートでは、アスタミューゼ独自のデータベースも駆使しながら複数のアプローチを活用し、2040年におけるグローバル5地域(アジア・中東・北米・欧州・オセアニア)での水素・アンモニア関連機器の市場規模推計を実施しています。

▼本件に関するお問い合わせ

https://www.astamuse.co.jp/contact/

■レポート発行の背景

世界的な脱炭素化の流れの中で、水素・アンモニアは再生可能エネルギーを補完する次世代エネルギーとして注目が高まっており、各国政府による政策支援や投資が加速しています。

日本でも「水素基本戦略」改訂や「GX推進法」施行により、水素・アンモニアの製造・輸送・利用インフラ整備が国家戦略として推進されています。

こうした動きに伴い、製造装置、貯蔵・輸送機器、発電設備など関連機器の需要が中長期的に拡大し、産業構造・競争環境の再編が進行しています。今後の変化を見極めることが、各社の投資・技術開発の過程で非常に重要となっています。

そんな中、本レポートは、アスタミューゼが保有する特許・論文・投資・助成金（グラント）などの独自データベースも活用し、2040年までの中長期的な需要構造・技術シナリオを明らかにした上で緻密な市場推計を行うことで、産業界における技術開発や投資戦略の立案を支援することを目的としています。

■「2040年の水素・アンモニア領域におけるグローバル設備需要動向分析レポート」概要

本レポートは、2040年の水素・アンモニア領域における関連機器のグローバルの市場規模推定を目的として下記3つのアプローチを実施しています。

A. バックキャスト型（グローバル社会における未来の目標数値からのバックキャスト）

B. リプレイス型（既存バリューチェーンの置き換え）

C. フォアキャスト型（技術変化による現市場拡大・バリューチェーン萌芽）

図：本レポートにおける分析フレームワーク・使用アプローチの全体像



また、北米・欧州・アジア・中東・オセアニアの5地域について、「つくる」「はこぶ」「ためる」「つかう」の4つの観点から、14の水素・アンモニア関連機器の2040年の市場規模を推計しています。

■アウトプットイメージ（レポート構成）

本レポートの成果物は、PDFレポートの形式で提供されます。上記に記載の3つのアプローチを踏まえた2040年の水素・アンモニア領域におけるグローバル設備市場を、全体市場規模・数量・単価の観点で定量的に整理しました。今後10~15年の技術戦略立案や投資戦略の検討に資する内容となっています。

■レポートの提供価値

- 形式： PDFレポート- 内容：【俯瞰版（すべての領域を俯瞰的にカバー）】〇 背景と目的〇 エグゼクティブサマリー〇 市場推計サマリー■ グローバル社会における目標数値からのバックキャストでの推定■ 既存バリューチェーンの置き換えを踏まえた推定■ 技術変化による現市場拡大・バリューチェーン萌芽を踏まえた推定〇 弊社データベース・分析手法の特徴【詳細版（俯瞰版に加え、特にA・Cの分析について詳細深堀分析を実施）】〇 背景と目的〇 エグゼクティブサマリー〇 市場推計サマリー■ グローバル社会における目標数値からのバックキャストでの推定・（詳細版 追加分析）米国・欧州・日本におけるグローバル社会の目標数値に係る詳細分析■ 既存バリューチェーンの置き換えを踏まえた推定■ 技術変化による現市場拡大・バリューチェーン萌芽を踏まえた推定・（詳細版 追加分析）中長期的に有望視されるプレイヤーの個別企業・技術分析・（詳細版 追加分析）時系列での技術別特許・グラントの推移動向分析〇 弊社データベース・分析手法の特徴- 提供形態：・全てのアプローチを含む市場推計結果を俯瞰的にカバーした「俯瞰版」・俯瞰版に加え、特にA・Cのアプローチについて詳細深堀を踏まえた「詳細版」図：レポートのサンプルイメージ

本シリーズでは以下の価値提供に寄与します。

- 2040年を見据えた中長期の視点で、水素・アンモニア関連技術・市場・政策を俯瞰的に把握可能です。- 各設備領域の社会実装までの距離感を、根拠データとともに把握できます。- その上で、国内外のプレイヤー動向や投資トレンドをもとに、事業・研究開発テーマ創出の示唆を取得できます。

▼サンプルを含むレポートに関するお問い合わせ

https://www.astamuse.co.jp/contact/

■【2025年内限定】レポートとAIエージェントの併用による戦略実行の加速

年内にアスタミューゼ提供のレポートをご購入いただいた企業様限定で、アスタミューゼの保有するデータや各種レポートを参照可能なAIエージェント（astamuse Innovation Partner）を特別な条件にてご提供いたします。本レポートとAIエージェントの併用により、戦略仮説立案から実行支援までを一気通貫で加速します。

参考記事： アスタミューゼ株式会社 AIエージェントを活用した新規事業特化支援サービス「astamuse Innovation Partner」 の導入企業が50社を突破(https://www.astamuse.co.jp/news/2025/250918/)

未来予測レポートによる「戦略・方向性の決定」、AIエージェントによる「日々の効率的な探索・実行支援」、そして「専属担当による伴走支援」を併用することで、事業フェーズに関わらず新規事業のあらゆる課題解決と実行を効率的に進めていただけます。



ご興味をお持ちいただけましたら、貴社内での活用イメージやデモンストレーションをふくめ、ご紹介させていただきます。ご希望の際にはお問い合わせよりご連絡ください。

図：astamuse Innovation Partner

■アスタミューゼ株式会社について

未来創造・社会課題解決に繋がる新規事業・イノベーションの創出・投資を理念として、20年で国内大手企業だけでも400社以上を支援。インパクトのある事業や売上100億円以上の規模の新規事業等を多数創出。戦略支援・ノウハウ提供だけではなく、世界最大級の技術/無形資産、成長市場/社会課題/バリューチェーンに関連するデータ基盤を構築し、各領域/技術毎の専門家が在籍する事で、公開情報のみの生成AIやブレストでは生み出せないアイデアやインサイトを導出するアルゴリズム、AIエージェントも提供。また、新規事業・イノベーション支援だけではなく、官公庁、事業会社、投資家/VCに対し、未来推定、M&A支援、技術/非財務評価等の実績も多数。

https://www.astamuse.co.jp/