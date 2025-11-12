Inter BEE 2025に在京放送局システム会社アライアンスとして共同出展 ライブ配信映像SNSコンテンツ化「MovieBlues」＆ｅラーニング「eduleap」を展示
株式会社テレビ朝日メディアプレックスは、2025年11月19日（水）から21日（金）に開催されるInter BEE 2025（幕張メッセ ホール７ 小間番号：7301）に在京放送局システム会社７社による『在京放送局システム会社アライアンス』として、共同出展します。
■「MovieBlues」とは
「MovieBlues」は、ライブ配信映像を簡単にSNSコンテンツ化するSaaSサービスです。
誰でも使えるUIと機能により、鮮度の高い動画コンテンツをリアルタイムにSNS投稿することが可能となり、これまでにないSNS動画マーケティング施策が可能です。
会場ではデモ体験が可能ですので、是非お立ち寄りください。
■「eduleap」とは
「eduleap」は、IT・AIの知識を初歩から学べるｅラーニングサービスです。
テレビ朝日の現役アナウンサーによるオリジナル動画教材。
豊富な講義と分かりやすいテキストで、ビジネスの現場で役立つIT・AIの知識を体系的に身に付けることができ、DX人材の育成やリスキリングにおすすめです。
■在京放送局システム会社アライアンスとは
在京放送局システム会社の７社（NHKテクノロジーズ、日テレWands、テレビ朝日サービス、テレビ朝日メディアプレックス、TBS グロウディア、フジ・ネクステラ・ラボ、テレビ東京システム）は、放送業界のDX推進を加速するための協力体制です。
共創・協調の活動をご紹介するため、共同でブースに出展します。
■次世代映像ワークフローツアー「デジタルスタンプラリー」開催！
なゆたネット、Brushup、Jストリーム、テレビ朝日メディアプレックスがタッグ！
4社共同で「デジタルスタンプラリー」を開催します。
- スマホで参加！4社のブースを巡り、最先端のコンテンツ運用ワークフローを体験
- 各ミッションに挑戦し、スタンプをGETしよう！
- スタンプコンプリートで素敵な特典をプレゼント！
詳細はブースで！ご来場をお待ちしています！
■Inter BEE 2025 開催概要
期間 ：11月19日（水）10:00～17:30
11月20日（木）10:00～17:30
11月21日（金）10:00～17:00 ※最終日は17時終了となります。
会場：幕張メッセ
ブース：ホール７ / メディア・ソリューション部門 / 小間番号：7301
※来訪には入場登録（無料）が必要です。
公式ホームページ（https://www.inter-bee.com/ja/(https://www.inter-bee.com/ja/)）より事前登録をお願いします。