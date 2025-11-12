Inter BEE 2025に在京放送局システム会社アライアンスとして共同出展　ライブ配信映像SNSコンテンツ化「MovieBlues」＆ｅラーニング「eduleap」を展示

株式会社テレビ朝日メディアプレックス

株式会社テレビ朝日メディアプレックスは、2025年11月19日（水）から21日（金）に開催されるInter BEE 2025（幕張メッセ ホール７ 小間番号：7301）に在京放送局システム会社７社による『在京放送局システム会社アライアンス』として、共同出展します。




■「MovieBlues」とは




「MovieBlues」は、ライブ配信映像を簡単にSNSコンテンツ化するSaaSサービスです。


誰でも使えるUIと機能により、鮮度の高い動画コンテンツをリアルタイムにSNS投稿することが可能となり、これまでにないSNS動画マーケティング施策が可能です。


会場ではデモ体験が可能ですので、是非お立ち寄りください。


■「eduleap」とは




「eduleap」は、IT・AIの知識を初歩から学べるｅラーニングサービスです。


テレビ朝日の現役アナウンサーによるオリジナル動画教材。


豊富な講義と分かりやすいテキストで、ビジネスの現場で役立つIT・AIの知識を体系的に身に付けることができ、DX人材の育成やリスキリングにおすすめです。


■在京放送局システム会社アライアンスとは




在京放送局システム会社の７社（NHKテクノロジーズ、日テレWands、テレビ朝日サービス、テレビ朝日メディアプレックス、TBS グロウディア、フジ・ネクステラ・ラボ、テレビ東京システム）は、放送業界のDX推進を加速するための協力体制です。


共創・協調の活動をご紹介するため、共同でブースに出展します。


■次世代映像ワークフローツアー「デジタルスタンプラリー」開催！




なゆたネット、Brushup、Jストリーム、テレビ朝日メディアプレックスがタッグ！


4社共同で「デジタルスタンプラリー」を開催します。


- スマホで参加！4社のブースを巡り、最先端のコンテンツ運用ワークフローを体験
- 各ミッションに挑戦し、スタンプをGETしよう！
- スタンプコンプリートで素敵な特典をプレゼント！

詳細はブースで！ご来場をお待ちしています！


■Inter BEE 2025 開催概要


期間　：11月19日（水）10:00～17:30


　　　　11月20日（木）10:00～17:30


　　　　11月21日（金）10:00～17:00　※最終日は17時終了となります。


会場：幕張メッセ


ブース：ホール７ / メディア・ソリューション部門 / 小間番号：7301



※来訪には入場登録（無料）が必要です。


　公式ホームページ（https://www.inter-bee.com/ja/(https://www.inter-bee.com/ja/)）より事前登録をお願いします。