Inter BEE 2025に在京放送局システム会社アライアンスとして共同出展　ライブ配信映像SNSコンテンツ化「MovieBlues」＆ｅラーニング「eduleap」を展示

株式会社テレビ朝日メディアプレックス

株式会社テレビ朝日メディアプレックスは、2025年11月19日（水）から21日（金）に開催されるInter BEE 2025（幕張メッセ ホール７ 小間番号：7301）に在京放送局システム会社７社による『在京放送局システム会社アライアンス』として、共同出展します。

■「MovieBlues」とは

「MovieBlues」は、ライブ配信映像を簡単にSNSコンテンツ化するSaaSサービスです。

誰でも使えるUIと機能により、鮮度の高い動画コンテンツをリアルタイムにSNS投稿することが可能となり、これまでにないSNS動画マーケティング施策が可能です。

会場ではデモ体験が可能ですので、是非お立ち寄りください。

■「eduleap」とは

「eduleap」は、IT・AIの知識を初歩から学べるｅラーニングサービスです。

テレビ朝日の現役アナウンサーによるオリジナル動画教材。

豊富な講義と分かりやすいテキストで、ビジネスの現場で役立つIT・AIの知識を体系的に身に付けることができ、DX人材の育成やリスキリングにおすすめです。

■在京放送局システム会社アライアンスとは

在京放送局システム会社の７社（NHKテクノロジーズ、日テレWands、テレビ朝日サービス、テレビ朝日メディアプレックス、TBS グロウディア、フジ・ネクステラ・ラボ、テレビ東京システム）は、放送業界のDX推進を加速するための協力体制です。

共創・協調の活動をご紹介するため、共同でブースに出展します。

■次世代映像ワークフローツアー「デジタルスタンプラリー」開催！

なゆたネット、Brushup、Jストリーム、テレビ朝日メディアプレックスがタッグ！

4社共同で「デジタルスタンプラリー」を開催します。

- スマホで参加！4社のブースを巡り、最先端のコンテンツ運用ワークフローを体験- 各ミッションに挑戦し、スタンプをGETしよう！- スタンプコンプリートで素敵な特典をプレゼント！

詳細はブースで！ご来場をお待ちしています！

■Inter BEE 2025 開催概要

期間 ：11月19日（水）10:00～17:30

11月20日（木）10:00～17:30

11月21日（金）10:00～17:00 ※最終日は17時終了となります。

会場：幕張メッセ

ブース：ホール７ / メディア・ソリューション部門 / 小間番号：7301

※来訪には入場登録（無料）が必要です。

公式ホームページ（https://www.inter-bee.com/ja/(https://www.inter-bee.com/ja/)）より事前登録をお願いします。