CBRE、JR九州による鳥栖市曽根崎町の物流用地取得および開発計画をサポート

シービーアールイー株式会社（本社・東京都千代田区、代表取締役社長 兼 COO 辻貴史、以下CBRE）は、九州旅客鉄道株式会社（本社・福岡県福岡市、代表取締役社長執行役員 古宮 洋二、以下 JR九州）が11月12日に発表した、佐賀県鳥栖市曽根崎町の賃貸物流施設開発プロジェクトを、全面的にサポートしました。

CBRE福岡支店は、CBREのグループ会社であるターナー＆タウンゼント株式会社（本社・東京都港区、代表取締役社長：梶浦久尚、以下ターナー＆タウンゼント）と連携して、開発用地に関する詳細なマーケット調査・分析を実施しました。その結果に基づき、基本計画を策定し、不動産価値を最大化する開発計画を立案したうえで、鳥栖市曽根崎町における建築条件付開発用地の取得をサポートしました。

本用地は、九州自動車道「鳥栖インターチェンジ」から約2km、「小郡鳥栖南スマートインターチェンジ」からも約1.5kmに位置し、主要幹線道路である国道 3 号線沿いに面しています。「鳥栖ジャンクション」を経由することで九州全域への輸送が可能で、広域物流拠点としての需要が見込まれる物流施設が集積するエリアです。開発される物流施設は、2027年1月の竣工を予定しています。

当社によるJR九州の物流施設開発支援および関連する取引は、今回で６件目となります。CBREは、地域社会の発展と活性化を目指し、魅力的かつ戦略的な不動産取引の機会の創出を通じて、開発事業の推進をサポートしてまいります。

【地図】

【外観】

＜プロジェクト概要＞

「LOGI STATION 鳥栖I」プロジェクト

事業会社：JR九州

所在地：佐賀県鳥栖市曽根崎町 1070

アクセス：

九州自動車道「鳥栖インターチェンジ」から約2km

九州自動車道「小郡鳥栖南スマートインターチェンジ」から約1.5 km

施設：賃貸型常温物流倉庫

敷地面積：約15,733平方メートル （約4,759坪）

延床面積：約16,253平方メートル （約4,916坪）

構造規模：鉄骨造 地上2階建

竣工：2027 年 1 月（予定）

CBREサポート業務*（*予定を含む）

・用地取得（売買仲介）

・プロジェクトマネジメント（基本計画の策定、プロジェクトの全体管理等）

・リーシングマネジメント（賃貸仲介）





本プロジェクト全般に関するお問い合わせ先

シービーアールイー株式会社（CBRE）

福岡支店 支店長

シニアディレクター 大野 洋照 hironobu.ohno@cbre.co.jp TEL 090 2159 3030

福岡支店 インダストリアル＆ロジスティクス

アソシエイトディレクター 伊藤憲一 kenichi3.ito@cbre.co.jp TEL 090 5583 2243

アソシエイトディレクター 為保直哉 naoya.tameyasu@cbre.co.jp TEL 090 7000 8448

本プロジェクトのプロジェクトマネジメント業務に関するお問い合わせ先

ターナー&タウンゼント株式会社

プロジェクトディレクター 岩谷 紘之 hiroyuki.iwatani@cbre.co.jp TEL070-1528-4652

本プロジェクトの売買仲介に関するお問い合わせ

シービーアールイー株式会社（CBRE）

福岡支店 インベストメントプロパティ

ディレクター 木本道孝 michitaka.kimoto@cbre.co.jp TEL 080 1273 2045

シービーアールイー株式会社について

シービーアールイー株式会社は、米CBREグループの日本法人で、不動産賃貸・売買仲介サービスにとどまらず、各種アドバイザリー機能やプロパティマネジメント、不動産鑑定評価などの17の幅広いサービスラインを全国規模で展開する法人向け不動産のトータル・ソリューション・プロバイダーです。CBREの前身となった生駒商事が1970年に設立されて以来、半世紀以上にわたり、日本における不動産の専門家として、全国9拠点で地域に根ざしたサービスを展開してきました。企業にとって必要不可欠な「ビジネスインフラ」として認められる不動産アドバイザリー&サービス企業を目指して、国内約1,700名*のプロフェッショナル（*子会社を含む）が、最適かつ的確な不動産ソリューションを中立的な立場で提供いたします。詳細につきましては日本国内ホームページ www.cbre.co.jp をご覧ください。公式SNSアカウント LinkedIn | X | Facebook

CBREグループについて

CBREグループは、「フォーチュン500」や「S&P 500」にランクインする、米国・ダラスに本社を構える世界最大の事業用不動産サービスおよび投資顧問会社です（2024年の売り上げベース）。全世界で140,000人以上の従業員(ターナー＆タウンゼントの従業員を含む)を擁し、100カ国以上で、アドバイザリー（リーシング、不動産売買、不動産デットオリジネーション、事業用不動産ローン、不動産鑑定評価）、ビルディングオペレーション＆エクスペリエンス（ファシリティマネジメント、プロパティマネジメント、フレキシブルオフィス、デジタルインフラサービス）、プロジェクトマネジメント（プログラムマネジメント、プロジェクトマネジメント、コストコンサルティング）、リアルエステート・インベストメント（不動産投資マネジメント、不動産投資開発）の4つの事業セグメントを通じて、クライアントにサービスを提供しています。

ターナー&タウンゼントについて

ターナー＆タウンゼントは、60カ国以上に22,000人以上の従業員を擁し、建設関連のコンサルティングサービスを提供するグローバル企業です。不動産、インフラ、エネルギー、天然資源分野のクライアントと連携し、世界中の市場において、大規模プログラム、プロジェクト、コストおよびコマーシャルマネジメント、ネットゼロおよびデジタルソリューションを専門としています。世界最大の事業用不動産サービスおよび投資会社であるCBREグループが株式の過半数を所有しています。

プロジェクトマネジメントチームは、オフィス・商業・ホテル・物流施設・生産施設・R&D・データセンターなどの幅広いアセットタイプにおける、新築、リノベーション、移転などのあらゆる計画において、100％クライアント企業の利益追求のためにコスト・品質・スケジュールをプロアクティブにコントロールします。設計者や施工者をはじめとする膨大な数に上るパートナー選定や管理においても、高い守秘性と同時に、透明性、説明責任の確保を可能とするプロセスを遵守しサービス提供しています。