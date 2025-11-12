神奈川県

１ 日時

令和７年11月19日（水曜日） 11時05分から11時20分まで

２ 会場

県庁本庁舎３階 第２応接室（横浜市中区日本大通1）

３ 出席者

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社

首都圏営業本部 営業本部長 加治木 政人 氏

神奈川県知事 黒岩 祐治

４ 支援金の額

1,155,593円

５ かながわシープロジェクトとは

「かながわシープロジェクト」は、「Feel SHONAN」をキャッチフレーズとして、神奈川の海の魅力を発信することで、国内外から多くの観光客を神奈川の海に呼び込むためのプロジェクトです。

取組みの一つとして、ウェブサイト「Feel SHONAN」等から神奈川の海の魅力を紹介しています。

ウェブサイト「Feel SHONAN」：https://www.feelshonan.jp/

６ 取材について

当日は、取材・撮影等が可能です。希望される場合は前日までに問合せ先に御連絡ください。

問合せ先

神奈川県政策局自治振興部

地域活性化担当課長 吉田 電話 045-210-3251

地域政策課地域活性化グループ 山中 電話 045-210-3260