日鉄物産株式会社

日鉄物産株式会社（以下、「日鉄物産」）と日鉄物産グループで「パイプ」「バルブ」「継手」を取り扱うイゲタサンライズパイプ株式会社（以下、「ISP」）は、日本製鉄株式会社（以下、「日本製鉄」）が提供する GXスチール ※1「NSCarbolex(R) Neutral」※２鋼管の在庫販売を2026年1月より開始いたします。



今回の取り組みは、ESG経営の深化に向けて取り組むべき重要課題の一つ「脱炭素社会・環境保全への貢献」を目指す日鉄物産と、「安定供給を通じた顧客価値向上」というISPの事業理念が一致したことにより実現しました。

日鉄物産とISPは将来的なグリーンスチール市場形成を踏まえ、鋼管分野に求められる小ロットかつ短納期対応のため、「NSCarbolex(R) Neutral」鋼管を在庫し、建設分野、プラント分野、土木分野、設備分野顧客への普及を推進してまいります。

今後も日鉄物産とISPは、日本製鉄グループとしてカーボンニュートラル社会の実現に向けて貢献していきます。

※1：GXスチール

鉄鋼メーカーによる追加的な（スコープ1の）直接的排出削減行動による大きな環境負荷の低減があり、排出削減行動に伴う環境価値を一定のプレミアムとして経済価値化することを前提に、削減証書とともに供給する鋼材。

※GXスチールの定義についての詳細は、日本鉄鋼連盟「GXスチールガイドライン」を参照ください。

※2：NSCarbolex(R) Neutral

日本製鉄が実施した追加性のある削減プロジェクトによるGHG(Green House Gas温室効果ガス）排出削減量又はCO2排出削減量を組織内でプールし、その削減量を任意の製品に配分して証明書と共に供給する鉄鋼製品であり、一般社団法人日本鉄鋼連盟が制定するガイドラインに準拠しています。

NSCarbolex(R) Neutralを購入したお客様は、証明書に記載のGHG排出削減量を、お客様が算定する組織レベルの排出量（GHGプロトコル Scope 3 category 1）からの控除及びお客様が算定する製品レベルでの上流排出量からの控除として報告することができると解釈しています。