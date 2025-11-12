Hakuhodo DY ONE、「Meta Agency First Awards Japan 2025」において博報堂とともに最優秀賞「Agency of the Year」を初受賞

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中雄三 代表取締役社長：小坂洋人、以下 Hakuhodo DY ONE）は、Meta日本法人Facebook Japanが主催する「Meta Agency First Awards Japan 2025」において、株式会社博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社長：名倉健司、以下 博報堂）とともに、最優秀賞「Agency of the Year」を博報堂ＤＹグループとして初めて受賞しました。

「Meta Agency First Awards Japan」は、Metaが標榜・推奨する主要なビジネス領域において、優れた業績を納めたパートナー企業を顕彰することを目的に設立された賞です。2025年は前年に続き4回目の開催となります。

「Agency of the Year」は、Metaが推奨する主要ソリューションの推進や、年間を通じた量的・質的な成果を総合的に評価し、最も優れたパートナー企業に授与される賞です。2025年は、Hakuhodo DY ONEと博報堂がMetaとのパートナーシップにおいて卓越した成果を上げ、Metaのビジネス成長に最も大きく貢献したエージェンシーとして表彰されました。

今回の受賞は、両社が、Metaのビジネス拡大において、高い水準での広告売上を達成した「量的貢献」に加え、営業部門、クリエイティブ部門、マーケティング部門の連携を強化し、博報堂ＤＹグループ一体となってMeta活用を推進する体制の構築し、各部門の知見やニーズを反映したMetaオリジナルソリューション開発などの「質的貢献」が高く評価されたものです。

今後もHakuhodo DY ONEと博報堂は、プラットフォーマー各社との連携を強化しながら、さらなるメディア価値の向上およびクライアント企業のマーケティング活動の支援に取り組んでまいります。

以上

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。



博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。



クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。



本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代 表 者： 代表取締役会長 田中雄三 代表取締役社長 小坂洋人

株 主： 博報堂ＤＹグループ100％

社 員 数： 3,172名（2025年4月1日時点）

創 立： 2024年4月1日

事 業 内 容： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業



