【ルイ・ヴィトン】秋冬の装いにぴったりな新作メンズニット帽とマフラーを発売

ルイ・ヴィトンは、秋冬の装いにぴったりな、ウール100％のニットで立体的なダミエ・パターンを表現したビーニーや、定番のシグネチャーにフレッシュなカラーを取入れ、いきいきと再解釈したマフラーなどの、新作メンズアクセサリーを発売しました。

秋の装いにぴったりの魅力的な2種類の色合いで、定番シルエットにメゾンならではの解釈を加えた「ビーニー・ダミエ スナッグ」。ウール100％で仕上げ、ニットで立体的なダミエ・パターンを表現して豊かな質感の魅力を引き出しました。「Marque L. Vuitton Deposee」シグネチャーがストリートウェアのエッセンスをプラス。

製品名：ビーニー・ダミエ スナッグ

価格：69,300円

素材：ウール 100%

サイズ：W 22 x H 21 cm

気温が下がる季節に最適な「ビーニー・オンリー LV」。シェイプや構造、ディテールのすべてにおいてシンプルさが際立つアイテムです。スモーキーグレーのウール100%を使用したこのアイコニックなニット帽には、毎日の装いにエフォートレスなエレガンスを添える、ブラックのLV イニシャルの刺繍があしらわれています。

製品名：ビーニー・オンリー LV

価格：66,000円

素材：ウール 100%

サイズ： W 21 x H 22 cm

寒い季節にも楽しい雰囲気を演出する「ビーニー・LV クラッシュ モノグラム・ヘリテージ」。暖かなコットン混紡の帽子に革新的な編みの技法で鮮やかかつ立体的に表現されたモノグラム・モチーフが、特徴ある控えめな質感と奥行きを添えます。刺繍で施されたオーバーサイズのLV イニシャルが仕上げのアクセントに。

製品名：ビーニー・LV クラッシュ モノグラム・ヘリテージ

価格：89,100円

素材：コットン 97%、ポリエステル 2%、ポリウレタン 1%

サイズ：W 22 x 20 cm

冬のアクセサリーに洗練されたひねりを加えた「マフラー・ダミエ スナッグ」。雰囲気のある2色展開で、立体的なニットの技法によってチェック・パターンに新たな表情を生み出し、ウール100％のスタイルに心地よい質感と視覚的なニュアンスを添えます。一目でメゾンの個性が見て取れる「Marque L. Vuitton Deposee」シグネチャーでモダンな仕上がりに。

製品名：マフラー・ダミエ スナッグ

価格：88,000円

素材：ウール 100%

サイズ：W 178 x H 29 cm

カシミヤ100%を使用した「マフラー・モノグラム チェック」。ルイ・ヴィトンの定番エンブレムにメンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムスならではの独創的な視点を融合させたアイテムです。モノグラム・モチーフのシグネチャーにダミエ・ヘリテージ パターンを組み合わせた、グラフィカルなデザインが際立つ冬のステートメントアクセサリー。

製品名：マフラー・モノグラム チェック

価格：137,500円

素材：カシミヤ 100%

サイズ：W 196 x H 32 cm

定番のシグネチャーにフレッシュなカラーを取入れ、いきいきと再解釈した「マフラー・オール アバウト モノグラム グラディエント」。グレーの全面に、ブルーのグラデーション効果で表現した大胆なオーバーサイズのモノグラム・エンブレムを配しています。端にはジャカード織りの「LOUIS VUITTON」シグネチャーとツイストフリンジもあしらいました。

製品名：マフラー・オール アバウト モノグラム グラディエント

価格：91,300円

素材：ウール 100%

サイズ：W 196 x H 33 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。