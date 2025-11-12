不登校・発達特性のあるこどもに“合う関わり”を可視化--オンライン支援で「感覚プロファイル」実施開始

特定非営利活動法人ここのば

NPO法人ここのば（以下、ここのば）は、オンラインフリースクール「SUPER SCHOOL」（ https://coconova.or.jp/school/ ）およびマイクラ個別支援「GLOBAL GAME」（ https://coconova.or.jp/game/ ）において、感覚処理の特性を整理・可視化する評価「感覚プロファイル（Sensory Profile）」の実施を2025年11月より開始しました。これにより、こども一人ひとりが安心して学び・生活に向き合える“その子仕様”の環境づくりと、実行性の高い個別支援計画（ISP）の策定をさらに強化します。

背景

不登校の長期化や、発達特性に起因する“疲れやすさ・集中困難・不快回避”などは、単なる意思や努力の問題ではなく、感覚刺激への反応（過敏・鈍麻・探求）と密接に関わっています。感覚の見立てを起点に“強みが活きる環境”を設計することで、学習参加・対人関係・生活自立における小さな成功体験の連鎖を生みやすくなります。

提供する価値（3つの特長）

実施フロー

実施概要

- 見える化：触覚・前庭覚・固有覚・聴覚・視覚などの反応傾向を整理し、わかりやすい考察結果と要点サマリーで提示。- 使える化：評価結果を具体的な支援工夫（刺激量の調整、課題提示の順番、席や画面設定、休憩導線、マイクラ内アクティビティ選定 等）に落とし込み、個別支援計画へ直結。- つながる化：保護者面談／学校・支援機関連携用の共有レポートを用意。同じ地図で支援を合わせます。- 感覚プロファイル回答（保護者・必要に応じ本人／オンライン）- 分析レポート作成（考察結果＋行動上の示唆）- フィードバック（レポート提出）- SUPER SCHOOL／GLOBAL GAMEの活動設計・個別支援計画に反映

対象：SUPER SCHOOL／GLOBAL GAMEの利用者

形式：オンライン完結

開始時期：2025年11月実施開始

結果物：レポートPDF、支援工夫リスト、学校共有用サマリー（任意）

代表コメント

「“その子に合う環境”が整うと、できごとが変わり、習慣が変わります。感覚プロファイルは、こどもたちの『やれる』を増やすための実装可能な地図です。」- NPO法人ここのば 代表理事 百瀬 洋介

お問い合わせ

SUPER SCHOOL（オンラインフリースクール）：https://coconova.or.jp/school/

GLOBAL GAME(マイクラ個別支援):https://coconova.or.jp/game/

法人概要

法人名：特定非営利活動法人ここのば

事業内容：オンラインフリースクール「SUPER SCHOOL」、マイクラ個別支援「GLOBAL GAME」、児童発達支援の研修・評価・コンサルティング 等

代表理事：百瀬 洋介

所在地：大阪市淀川区

ウェブサイト：https://coconova.or.jp/

※本リリースに記載の内容は発表日現在の情報です。今後予告なく変更となる場合があります。