【FURFUR(ファーファー)】女優・玉城ティナをモデルに迎えたホリデーWEBコンテンツ「Magical Holiday」を公開！＜11月12日(水)正午＞

株式会社マッシュスタイルラボ(本社:東京都千代田区/代表取締役社長:近藤広幸)が展開するレディースブランド「FURFUR(ファーファー)」は、2025年11月12日(水)正午より、女優・玉城ティナをモデルに迎えたホリデーWEBコンテンツ『Magical Holiday』をオフィシャルオンラインストア、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて公開いたします。







"Magical Holiday"



降りそそぐ雪に包まれて、


心まできらめく季節がすぐそこに。


光と幻想が織りなす Magical Holiday ──


主演をつとめるのは玉城ティナ。


今、FURFURが贈る夢のような物語が、幕を開けます。



LOOK







MOON DUST


冬の月明かりに照らされ、チュールが静かに光を返す。


雪の粒ひとつひとつが溶けて、ドレスの中に宿ったよう。


星座の刺繍が淡く瞬くたび、物語はそっと動き出す。



＜Items＞


Dress \35,200


Ear cuff \8,800





＜Items＞


Bag \13,200


Charm \6,600


Necklace(long) \6,600


Necklace(short) \9,900






Warm Haze


やわらかなぬくもりにすっぽり包まれて、冷たい風さえ愛しく感じる。


キッチュな遊び心とともに、冬の街を軽やかに歩いて。



＜Items＞


Cardigan \25,300


Skirt \23,100


Necklace \6,600


Bag \13,200


Charm \6,600


Shoes \25,300







Snow Armor


凍える空気さえ、味方につけて。


ニットのボリュームダウンが、冬の空気をやさしく閉じ込める。


顔まわりのファーの彩りが、心まで温めてくれる一着。



＜Items＞


Down jacket \39,600


Cardigan \19,800


Skirt \19,800


Brooch \4,400


Bag \13,200


Charm \6,600


Ring \14,300






Midnight Grace


上品な光沢に包まれて、聖夜をエレガントに。


パールとブローチが奏でるきらめきで、よりいっそう華やかに。



＜Items＞


Set up \24,200


Necklace(long) \6,600


Necklace(short) \9,900


Brooch \4,400







Twinkle Lady


見る者の心を奪う、大きなリボンのビジュー。


チェック柄が冬の空気のなかで踊り出すよう。



＜Items＞


Jacket \31,900


Blouse \19,800


Skirt \19,800


Bag \5,500


Shoes \25,300







Tender Glow


真っ赤なニットにピンクのファー。


その鮮やかさは、寒さのなかでいっそうロマンティックに。


きらめくスカートが、足どりまでも軽やかにしてくれる。



＜Items＞


Jacket \25,300


Knit \12,100


Skirt \23,100


Earrings \7,700


Bag \13,200


Charm \6,600



※すべて税込み価格表記




ノベルティフェア開催中



FURFUR HOLIDAY BAG MARKET



2025年11月4日(火)より直営店舗、オフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINEにて税込\11,000以上の「バッグ」をお買い上げいただいた方に、リップの収納に便利でバッグチャームとしてもお使いいただけるオリジナルリップケースチャームをプレゼントいたします。



※数量限定の為、なくなり次第終了となります。








公開について



2025年11月12日(水)　12:00(正午)公開


・オフィシャルオンラインストア〈https://furfurfur.jp/〉
・USAGI ONLINE〈https://usagi-online.com/brand/furfur/〉



※掲載商品は順次発売いたします。




プロフィール




玉城ティナ/ Tina Tamashiro



1997年10月8日生まれ。沖縄県出身。2012年、講談社主催のオーディション にて初代グランプリに輝き、14歳で『ViVi』(講談社)の最年少専属モデルに。2014年に女優デビュー。人気モデルとしてトレンドを牽引するかたわら、『惡の華』、『Dinerダイナー』、『窓辺にて』、『#ミトヤマネ』など数々の映画・ドラマ・広告に出演。2022年、アクターズ・ショート・フィルム2『物語』 で監督・脚本を担当。2025年は映画『366日』、『岸辺露伴は動かない 懺悔室』が公開。9月にはNetflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3に青髪の少女・レイ役で出演し話題に。






FURFUR(ファーファー)について





BRAND CONCEPT
"Feminine mode wears"
フェミニンで洗練された繊細さに少しのユーモアとモードのエッセンスをちりばめ
しなやかでエレガントでありながらも力強さを感じさせる"Feminine mode wears"
高感度な服が好きな女性をロマンティックで幸せな気分へと導く。

SHOP
数々のカルチャー、トレンドが生まれてきたラフォーレ原宿店からスタートし、ルミネ新宿2店、渋谷パルコ店・池袋パルコ店・ルミネ横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・梅田エスト店・FUKUYA ADDICT店の計8店舗を展開。

■OFFICIAL ONLINE STORE
https://furfurfur.jp/
■USAGI ONLINE
https://usagi-online.com/brand/furfur/