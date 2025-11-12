【FURFUR(ファーファー)】女優・玉城ティナをモデルに迎えたホリデーWEBコンテンツ「Magical Holiday」を公開！＜11月12日(水)正午＞
株式会社マッシュスタイルラボ(本社:東京都千代田区/代表取締役社長:近藤広幸)が展開するレディースブランド「FURFUR(ファーファー)」は、2025年11月12日(水)正午より、女優・玉城ティナをモデルに迎えたホリデーWEBコンテンツ『Magical Holiday』をオフィシャルオンラインストア、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて公開いたします。
"Magical Holiday"
降りそそぐ雪に包まれて、
心まできらめく季節がすぐそこに。
光と幻想が織りなす Magical Holiday ──
主演をつとめるのは玉城ティナ。
今、FURFURが贈る夢のような物語が、幕を開けます。
LOOK
MOON DUST
冬の月明かりに照らされ、チュールが静かに光を返す。
雪の粒ひとつひとつが溶けて、ドレスの中に宿ったよう。
星座の刺繍が淡く瞬くたび、物語はそっと動き出す。
＜Items＞
Dress \35,200
Ear cuff \8,800
＜Items＞
Bag \13,200
Charm \6,600
Necklace(long) \6,600
Necklace(short) \9,900
Warm Haze
やわらかなぬくもりにすっぽり包まれて、冷たい風さえ愛しく感じる。
キッチュな遊び心とともに、冬の街を軽やかに歩いて。
＜Items＞
Cardigan \25,300
Skirt \23,100
Necklace \6,600
Bag \13,200
Charm \6,600
Shoes \25,300
Snow Armor
凍える空気さえ、味方につけて。
ニットのボリュームダウンが、冬の空気をやさしく閉じ込める。
顔まわりのファーの彩りが、心まで温めてくれる一着。
＜Items＞
Down jacket \39,600
Cardigan \19,800
Skirt \19,800
Brooch \4,400
Bag \13,200
Charm \6,600
Ring \14,300
Midnight Grace
上品な光沢に包まれて、聖夜をエレガントに。
パールとブローチが奏でるきらめきで、よりいっそう華やかに。
＜Items＞
Set up \24,200
Necklace(long) \6,600
Necklace(short) \9,900
Brooch \4,400
Twinkle Lady
見る者の心を奪う、大きなリボンのビジュー。
チェック柄が冬の空気のなかで踊り出すよう。
＜Items＞
Jacket \31,900
Blouse \19,800
Skirt \19,800
Bag \5,500
Shoes \25,300
Tender Glow
真っ赤なニットにピンクのファー。
その鮮やかさは、寒さのなかでいっそうロマンティックに。
きらめくスカートが、足どりまでも軽やかにしてくれる。
＜Items＞
Jacket \25,300
Knit \12,100
Skirt \23,100
Earrings \7,700
Bag \13,200
Charm \6,600
※すべて税込み価格表記
ノベルティフェア開催中
FURFUR HOLIDAY BAG MARKET
2025年11月4日(火)より直営店舗、オフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINEにて税込\11,000以上の「バッグ」をお買い上げいただいた方に、リップの収納に便利でバッグチャームとしてもお使いいただけるオリジナルリップケースチャームをプレゼントいたします。
※数量限定の為、なくなり次第終了となります。
公開について
2025年11月12日(水) 12:00(正午)公開
・オフィシャルオンラインストア〈https://furfurfur.jp/〉
・USAGI ONLINE〈https://usagi-online.com/brand/furfur/〉
※掲載商品は順次発売いたします。
プロフィール
玉城ティナ/ Tina Tamashiro
1997年10月8日生まれ。沖縄県出身。2012年、講談社主催のオーディション にて初代グランプリに輝き、14歳で『ViVi』(講談社)の最年少専属モデルに。2014年に女優デビュー。人気モデルとしてトレンドを牽引するかたわら、『惡の華』、『Dinerダイナー』、『窓辺にて』、『#ミトヤマネ』など数々の映画・ドラマ・広告に出演。2022年、アクターズ・ショート・フィルム2『物語』 で監督・脚本を担当。2025年は映画『366日』、『岸辺露伴は動かない 懺悔室』が公開。9月にはNetflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3に青髪の少女・レイ役で出演し話題に。
FURFUR(ファーファー)について
BRAND CONCEPT
"Feminine mode wears"
フェミニンで洗練された繊細さに少しのユーモアとモードのエッセンスをちりばめ
しなやかでエレガントでありながらも力強さを感じさせる"Feminine mode wears"
高感度な服が好きな女性をロマンティックで幸せな気分へと導く。
SHOP
数々のカルチャー、トレンドが生まれてきたラフォーレ原宿店からスタートし、ルミネ新宿2店、渋谷パルコ店・池袋パルコ店・ルミネ横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・梅田エスト店・FUKUYA ADDICT店の計8店舗を展開。
■OFFICIAL ONLINE STORE
https://furfurfur.jp/
■USAGI ONLINE
https://usagi-online.com/brand/furfur/