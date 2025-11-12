【FURFUR(ファーファー)】女優・玉城ティナをモデルに迎えたホリデーWEBコンテンツ「Magical Holiday」を公開！＜11月12日(水)正午＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社:東京都千代田区/代表取締役社長:近藤広幸)が展開するレディースブランド「FURFUR(ファーファー)」は、2025年11月12日(水)正午より、女優・玉城ティナをモデルに迎えたホリデーWEBコンテンツ『Magical Holiday』をオフィシャルオンラインストア、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて公開いたします。

"Magical Holiday"

降りそそぐ雪に包まれて、

心まできらめく季節がすぐそこに。

光と幻想が織りなす Magical Holiday ──

主演をつとめるのは玉城ティナ。

今、FURFURが贈る夢のような物語が、幕を開けます。

LOOK

MOON DUST

冬の月明かりに照らされ、チュールが静かに光を返す。

雪の粒ひとつひとつが溶けて、ドレスの中に宿ったよう。

星座の刺繍が淡く瞬くたび、物語はそっと動き出す。

＜Items＞

Dress \35,200

Ear cuff \8,800

＜Items＞

Bag \13,200

Charm \6,600

Necklace(long) \6,600

Necklace(short) \9,900

Warm Haze

やわらかなぬくもりにすっぽり包まれて、冷たい風さえ愛しく感じる。

キッチュな遊び心とともに、冬の街を軽やかに歩いて。

＜Items＞

Cardigan \25,300

Skirt \23,100

Necklace \6,600

Bag \13,200

Charm \6,600

Shoes \25,300

Snow Armor

凍える空気さえ、味方につけて。

ニットのボリュームダウンが、冬の空気をやさしく閉じ込める。

顔まわりのファーの彩りが、心まで温めてくれる一着。

＜Items＞

Down jacket \39,600

Cardigan \19,800

Skirt \19,800

Brooch \4,400

Bag \13,200

Charm \6,600

Ring \14,300

Midnight Grace

上品な光沢に包まれて、聖夜をエレガントに。

パールとブローチが奏でるきらめきで、よりいっそう華やかに。

＜Items＞

Set up \24,200

Necklace(long) \6,600

Necklace(short) \9,900

Brooch \4,400

Twinkle Lady

見る者の心を奪う、大きなリボンのビジュー。

チェック柄が冬の空気のなかで踊り出すよう。

＜Items＞

Jacket \31,900

Blouse \19,800

Skirt \19,800

Bag \5,500

Shoes \25,300

Tender Glow

真っ赤なニットにピンクのファー。

その鮮やかさは、寒さのなかでいっそうロマンティックに。

きらめくスカートが、足どりまでも軽やかにしてくれる。

＜Items＞

Jacket \25,300

Knit \12,100

Skirt \23,100

Earrings \7,700

Bag \13,200

Charm \6,600

※すべて税込み価格表記

ノベルティフェア開催中

FURFUR HOLIDAY BAG MARKET

2025年11月4日(火)より直営店舗、オフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINEにて税込\11,000以上の「バッグ」をお買い上げいただいた方に、リップの収納に便利でバッグチャームとしてもお使いいただけるオリジナルリップケースチャームをプレゼントいたします。

※数量限定の為、なくなり次第終了となります。

公開について

2025年11月12日(水) 12:00(正午)公開

・オフィシャルオンラインストア〈https://furfurfur.jp/〉

・USAGI ONLINE〈https://usagi-online.com/brand/furfur/〉

※掲載商品は順次発売いたします。

プロフィール

玉城ティナ/ Tina Tamashiro

1997年10月8日生まれ。沖縄県出身。2012年、講談社主催のオーディション にて初代グランプリに輝き、14歳で『ViVi』(講談社)の最年少専属モデルに。2014年に女優デビュー。人気モデルとしてトレンドを牽引するかたわら、『惡の華』、『Dinerダイナー』、『窓辺にて』、『#ミトヤマネ』など数々の映画・ドラマ・広告に出演。2022年、アクターズ・ショート・フィルム2『物語』 で監督・脚本を担当。2025年は映画『366日』、『岸辺露伴は動かない 懺悔室』が公開。9月にはNetflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3に青髪の少女・レイ役で出演し話題に。

FURFUR(ファーファー)について

BRAND CONCEPT

"Feminine mode wears"

フェミニンで洗練された繊細さに少しのユーモアとモードのエッセンスをちりばめ

しなやかでエレガントでありながらも力強さを感じさせる"Feminine mode wears"

高感度な服が好きな女性をロマンティックで幸せな気分へと導く。



SHOP

数々のカルチャー、トレンドが生まれてきたラフォーレ原宿店からスタートし、ルミネ新宿2店、渋谷パルコ店・池袋パルコ店・ルミネ横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・梅田エスト店・FUKUYA ADDICT店の計8店舗を展開。



■OFFICIAL ONLINE STORE

https://furfurfur.jp/

■USAGI ONLINE

https://usagi-online.com/brand/furfur/